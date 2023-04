Journalist om Märtha Louise-intervju: – Vurderte å gå av scenen

KRITISK TIL PRESSEN: Prinsesse Märtha Louise fotografert under et intervju med TV 2 i fjor. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Fredag gjestet prinsesse Märtha Louise journalistkonferansen SKUP i Tønsberg, som arrangeres for å fremme kritisk og undersøkende journalistikk.

Prinsessen entret scenen med et hvitt flagg som hun omtalte som en «fredsklut», og spurte så om noen av de oppmøtte hadde vært utsatt for mediepress.

I løpet av seansen viste hun også en PowerPoint til de oppmøtte journalistene, og kommenterte overskrifter om seg selv og hennes nære gjennom tidene.

Budskapet var at prinsessen opplevde å føle seg tolket i verste mening, og at de som jobber i pressen selv bør ha opplevd et stort medietrykk.

– Veldig uvanlig

Det var Allers TV-direktør, Mads Andersen, som intervjuet prinsessen under konferansen.



Til Medier24 sier han nå at det slettes ikke opplevdes slik. I artikkelen står det at Andersen tidvis skal ha slitt med å komme til ordet og stille sine spørsmål.

– Jeg setter pris på at folk som lar seg intervjue av meg i noen grad er villig til å høre på hva jeg har å spørre dem om, og kanskje ofrer å se på meg enkelte ganger i løpet av seansen. Det opplever jeg ikke at hun gjorde, sier Andersen.

– Jeg ble en statist for hennes raljering, legger han til.

At prinsessen startet intervjuet med å selv stille spørsmål til salen, er også noe Andersen reagerte på.

– Det er veldig uvanlig at et intervjuobjekt begynner å intervjue dem som hører på. Jeg var på vei til å adressere at dette intervjuet med publikum må du nesten gjøre etterpå. Nå har vi et annet prosjekt gående her.

Andersen forteller at han nesten forlot scenen på et tidspunkt.

– Jeg vurderte å gå av og si: «dette fikser du greit selv», sier han til Medier24.

Hersketeknikk

Prinsessen har svart på Andersens utsagn til bransjenettstedet, hvor hun forteller at hun har en annerledes oppfatning av situasjonen.

Hun mener Andersens reaksjon er «helt i tråd» med hvordan media forholder seg til henne, og utdyper med å si at medier overdriver og bruker tabloide vinklinger.

– Mens jeg ikke kan komme med kritikk uten å bli møtt med latterliggjøring og hersketeknikk.

Prinsessen mener at Andersen utøvde hersketeknikk på henne, ved å lese opp et sitat fra hennes forlovede, Durek Verrett, som hun ikke var forberedt på.

– Han valgte da å lese høyt en uttalelse fra Durek for flere år siden om vårt sexliv, som var irrelevant i denne sammenheng, forklarer prinsessen, og legger til at Verrett har beklaget seg for utsagnet.



Hun spør videre om dette ble gjort for å ydmyke henne på scenen og pålegge henne skam som kvinne.

– En velkjent hersketeknikk. I dagligtale ville jeg kalt det et «asshole move».

Til Dagbladet sier Mads Andersen at ingenting av det han hadde planlagt var for å latterliggjøre prinsessen.

– De få spørsmålene jeg fikk anledning til å stille, synes jeg hun svarte bra på, sier han til avisen.