Jørgine Massa Vasstrand går hardt ut mot Skal vi danse-dommer: – «Fuck you»

I kveld takket Jørgine Massa Vasstrand (33) familie, venner og fans som har støttet henne gjennom Skal vi danse: all stars-sesongen. Hun rettet også et «fuck you» til en av dommerne.

Lørdag kveld var det Cengiz Al (25) og Rikke Lund (27) som ble kåret som vinnerne av årets Skal vi danse: all stars sesong.

Etter Vasstrand ble nummer to i 2019 sesongen, var det mye spørsmål rundt hvordan det var for henne å tape så nære målstreken – en gang til.

Nå letter hun på sløret.

I et innlegg publisert på Instagram søndag kveld, takker hun både familien, venner og alle som har støttet og heiet på henne. 32-åringen kommenterer også utseende til Skal vi danse-pokalen:



«Herregud for en opplevelse dette har vært! Jeg angrer virkelig ikke et sekund på at jeg har brukt høsten min på Skal Vi danse og prøvde nok en gang å sette klørne i den stygge pokalen».

NY ANDREPLASS: Jørgine Massa Vasstrand, denne gangen med dansepartner Santino Mirenna, havnet igjen på andreplass i Skal vi danse. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Vasstrand takker så for Skal vi danse-eventyret, og skriver hun setter pris på alle støttemeldinger hun har mottatt.

Videre gratulerer hun vinnerne Al og Lund:

«@cengizal og @rikkelund gratulerer med å ha rundet Skal Vi Danse! Dere er dødsdyktige og har virkelig skapt magi på parketten! La oss bare være enige om at det ligger litt mer bak enn «litt breaking på ungdomsklubben», skriver treningsmogulen.

Deretter retter Vasstrand kritikk mot dommer Trine Dehli Cleve – «et lite fuck you» som hun beskriver det i teksten på Instagram:

«Og så tenker jeg det er på sin plass å nok en gang tre av parketten for siste gang med litt skandale. Så jeg velger å avslutte med en pitteliten fuck you til Trine. Om en jente skal klare å ta seieren på et eller annet tidspunkt burde man muligens sette inn en hoveddommer som lar seg imponere, sjarmere og inspirere like mye av begge kjønn»

Se innlegget her:

Trine Dehli Cleve svarer at hun ikke er enig i kritikken som blir gitt.

– Jeg gav Jørgine fult fortjent ti poeng tre ganger i finalen, og bare rosende velfortjente tilbakemeldinger.

– Så hva hun mener med det får stå for hennes egen regning.

Vasstrand har tidligere kalt Skal vi danse et jævla drittprogram etter tapet hennes i 2019-sesongen mot Aleksander Hetland.

Denne gangen slo hun ut Hetland i danseduell i seminfinalen.