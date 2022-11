Jørgine Massa Vasstrand får støtte etter «fuck you»-utspill mot dansedommer

Lørdag tapte treningsinfluenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) mot skuespiller Cengiz Al (25) i finalen av høstens Skal vi danse: all stars.

Dagen etter delte Vasstrand et Instagram-innlegg, der hun takket for Skal vi danse-eventyret.

Samtidig benyttet hun anledningen til å fyre løs mot dansedommer Trine Dehli Cleve (62). 33-åringen antydet nemlig at Cleve favoriserer menn over kvinner i dansekonkurransen.

«Og så tenker jeg det er på sin plass å nok en gang tre av parketten for siste gang med litt skandale. Så jeg velger å avslutte med en pitteliten fuck you til Trine. Om en jente skal klare å ta seieren på et eller annet tidspunkt burde man muligens sette inn en hoveddommer som lar seg imponere, sjarmere og inspirere like mye av begge kjønn», skrev hun avslutningsvis.

Får støtte

TV 2 har tatt en prat med noen av de kvinnelige Skal vi danse-deltakerne i årets sesong om treningsinfluenserens kritikk mot Cleve.

Influenser og sexolog Iselin Guttormsen (35) tar 33-åringen i forsvar. Guttormsen røk ut i den åttende sendingen av programmet, og har selv rettet pekefingeren mot forvirrende tilbakemeldinger og forskjellsbehandling.

– Jeg støtter Jørgine i det innlegget. Jeg skjønner følelsene bak utsagnet. Hun sier akkurat det hun føler om Trine. Det er mye man kan si om holdningene som blir vist gjennom dommerpanelet – og spesielt de kvinnelige dommerne, mener hun, og fortsetter:

GIR SIN STØTTE: Tidligere Skal vi danse: all stars-deltaker Iselin Guttormsen viser sin støtte til Jørgine Massa Vasstrand, og mener at hun er modig som går ut med kritikken. Her avbildet med dansemakker Catalin Andrei Mihu under den åttende sendingen av dansekonkurransen. Foto: Espen Solli

– Jeg føler at mennene har fått uhemmet mye skryt. Det er ikke så avansert å kaste en skjorte. Det er ting jeg ikke forstår meg helt på. Man kunne godt få gode tilbakemeldinger, men så så man at poengene var lavere hos kvinnene enn hos mennene, enda man så at kvinnene kanskje gjorde det bedre enn motparten. Jeg forstår frustrasjonen til Jørgine så til de grader.

Guttormsen hevder at de kvinnelige kjendisene blir sammenlignet med de kvinnelige proffdanserne, mens de mannlige kjendisene blir sammenlignet med mannen i gata.

Hun sikter blant annet til da hun selv danset en cha-cha-cha.

– Jeg fikk direkte beskjed om at det var for mye sensualitet da jeg danset cha-cha-cha, som er en sensuell dans. Samtidig får guttene beskjed om å kaste skjorten.

Influenseren mener at det er fint at Vasstrand roper ut.

– Vi må snakke høyt om det. Jørgine blir nå sett på som en dårlig taper. Det er en krevende rolle å tørre å ta, og derfor holder de fleste kjeft. Jeg synes det er veldig modig at vi som gjør det, tør å adressere tematikken, sier hun, og påpeker videre:

– Cengiz' seier er hundre prosent fortjent, men det er trist at vi jentene skal sitte igjen med vonde følelser i etterkant.

– Tøft gjort

Også tidligere Skal vi danse: all stars-deltaker og artist Agnete Saba (28) holder med Vasstrand.

– Jeg synes det er veldig tøft gjort å gå så hardt ut. Det hadde jeg ikke turt. Jeg er med på den, og har kjent på den selv, deler hun til TV 2.

– Hvordan har du selv erfart det?

– Det er skummelt å prate om. Jørgen og jeg følte at vi fikk hardere kritikk og at de så på andre ting hos oss enn hos andre.

– TØFT GJORT: Tidligere Skal vi danse: all stars-deltaker Agnete Saba applauderer Jørgine Massa Vasstrand. Her avbildet under den syvende sendingen av dansekonkurransen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Samtidig poengterer 28-åringen at dommerrollen er en vanskelig rolle.

– Dommerne har en kjempevanskelig jobb. Det er sykt vanskelig å dømme så mange flinke dansere, men personlig har det kanskje vært litt vanskelig å være jente denne sesongen. Kanskje de som dommere kan prøve å være litt mer nøytrale, men man er jo bare et menneske, sier hun.

– Dømmer ikke etter kjønn

I en tekstmelding til TV 2 svarer Dehli Cleve følgende om kritikken:

– Jeg ga Jørgine fullt fortjent 3 x 10 i finalen, og bare rosende, velfortjente tilbakemeldinger, så hva hun mener med det får stå for hennes egen regning. Jeg dømmer dansere og ikke hvilket kjønn de har.

TV 2 har vært i kontakt med Vasstrand som ikke har noen ytterligere kommentar til saken.

Gjennom Skal vi danses 18 sesonger har seks kvinner stukket av med dansepokalen – sist gang for fem år siden da nåværende programleder Helene Olafsen (32) gikk til topps i konkurransen.

