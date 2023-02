Jørgine Massa Vasstrand brøt under Femundløpet – nå snakker hun ut

I begynnelsen av februar stilte treningsinfluenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) til start på Femundløpet med sine åtte trekkhunder – fanget på kameraet i den nye TV 2-serien – Jørgine – alene med flokken.

33-åringen hadde lagt bak seg en ti måneders beinhard treningsperiode med trening- og kvalifiseringsløp i forkant. På veien hadde hun blant andre mentor Leif Tore Lie (57) til å hjelpe seg mot drømmen om å fullføre et av Norges hardeste hundeløp.

FEMUNDLØPET: Med TV-kameraet på slep gikk Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand gjennom en intens treningsperiode før hun omsider fikk delta i Femundløpet tidligere i år. Foto: TV 2

Ved startpunktet på Røros var den relativt ferske hundekjøreren full av nerver da den store dagen var kommet. Foran henne ventet en krevende 450 kilometer lang løype langs sjø, høyfjell og vassdrag.

– Å stå på startstreken til Femundløpet var helt, helt grusomt. Jeg var så kvalm, og så uvel og engstelig at jeg visste egentlig ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, innrømmer hun overfor TV 2 under TV-seriens pressedag.

Vasstrand grudde seg særlig til konkurransens beryktede 90-graderssving, men det viste seg å være bortkastet.

– Det er en stor «snakkis» på Femundløpet, men jeg greide den uten noe særlig anstrengelse egentlig.

– Etter det, og frem til sjekkpunktet Orkelbogen, så sto jeg bare på sleden og følte meg som verdens heldigste. Så det var veldig, veldig positivt, og en vanvittig mestringsfølelse å få det til på egen hånd for første gang, egentlig, fortsetter hun.

Dette er Femundløpet Norsk mesterskap i langdistanse sledehundkjøring ved Femunden og Nord-Østerdalen siden 1990.

Hundespannene starter i Røros og kjører gjennom syv kommuner i Trøndelag og Innlandet, før de returnerer til målgang i Røros.

To klasser: Begrenset klasse på 450 km med inntil åtte hunder (F450) og åpen klasse på 650 kilometer med inntil tolv hunder (F650).

Ved målpassering i F450 må spannet bestå av minst fem hunder.

Ved målpassering i F650 må spannet bestå av minst seks hunder.

Enkelte år har Femundløpet hatt status som VM, EM eller NM.

Robert Sørlie er den mestvinnende kjøreren i Femundløpets historie med 13 seire.

– Nederlag

Men to døgn og 316 kilometer på snøen senere innså TV-profilen at hun måtte bryte.

Tre av hundene i spannet viste nemlig tegn til plager og tretthet – deriblant lederhunden Mummi. Dermed så hun seg nødt til å sette av dyrene på Orkelbogen, før hun kjørte videre.

Da en fjerde firbeint begynte å hoste var det avgjort.

– Det var veldig tøft. Målet mitt var å komme i mål med alle hundene. Jeg kjørte ikke for å få plassering, eller for å skynde meg eller noen ting. Jeg hadde bare som mål å få i mål friske hunder, så det var et nederlag å måtte sette av noen, uttrykker hun.

– Følte at jeg lyktes

Til tross for at det ikke ble fullført løp, kunne Vasstrand trøste seg med at flere deltakere befant seg i samme situasjon som henne.

– Jeg lærte jo på en måte at det skjer med de aller fleste. Jeg satt jo og fulgte med på trackingen i etterkant, og ser jo at de aller færreste kommer seg til mål med alle hundene.

NEDERLAG: Treningsinfluenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand fikk ikke fullført Femundløpet etter at flere av hundene fikk plager underveis i konkurransen. Foto: Privat / Instagram

Treningsprofilen påpeker videre at det viktigste var dyrenes ve og vel, og at vinnerskallen ble lagt til side i denne sammenhengen.

– Det var trist, men jeg var veldig, veldig glad for å se at når jeg leverte hundene den kvelden i hundegården, så var de helt uberørte, og det var det viktigste for meg. Det å ikke kjøre for hardt og ikke ta sjanser. Ikke bli overivrig og ikke kjenne på konkurranseinstinktet, men bare tenke hund, sier hun, og legger til:

– Og det følte jeg at jeg lyktes med.

Alt i alt er 33-åringen fornøyd med prestasjonen sin.

– Jeg tenker at jeg får prøve igjen en annen gang.

– Neste år?

– Ja, jeg har veldig lyst til å kjøre i løp neste år. Om det blir Femundløpet eller hva det blir – det vet jeg ikke, men jeg har veldig lyst til å kjøre flere løp, avslutter hun.

