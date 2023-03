Jørgine får sammenbrudd på TV: – Det er så pysete

Det går hardt for seg når treningsinfluenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) skal kjøre Gausdal Maraton, et kvalifiseringsløp hun må gjennomføre for å sikre seg en plass i Femundløpet under «Jørgine – alene med flokken».

Vasstrand skal kjøre hundespannet sitt 154 kilometer til et sjekkpunkt der hun skal hvile før hun skal snu, og kjøre samme strekning tilbake.

Dette skulle bli en større utfordring enn antatt.

Etter at TV-profilen ankommer det første sjekkpunktet, knekker hun nemlig sammen idet hun legger seg ned på sofaen.

BLE IGJEN: Etter at Jørgine Massa Vasstrand ankom det første sjekkpunktet, var hun nødt til å la to hunder bli igjen ettersom de hadde skadet foten. Foto: TV 2

– Skjønner ikke hva jeg har tenkt

Ved sjekkpunktet får 33-åringen to timer på å hvile før hun skal kjøre veien tilbake. I episoden ringer Vasstrand sin ektemann, Morten Sundli (32), to ganger for å få støtte under løpet.

– Jeg føler ikke at det går, og det er jævlig pysete å ikke orke, men jeg er bare så sykt sliten. Jeg skjønner ikke hva jeg har tenkt, uttrykker hun i episoden.

Vasstrand forteller til TV 2 at hun ble tatt på senga da hun skulle gjøre sitt første langdistanseløp.

– Det var første gangen jeg var ordentlig sliten, og det å være helt på felgen – i tillegg til å skulle være en god leder og passe på hundene mine i veldig mange timer – var mer krevende enn jeg hadde sett for meg, sier hun.

HUNDENE: Det er mye ansvar å ta vare på hundene under løpet. Her lager Vasstrand mat til de firbeinte hjelperne. Foto: TV 2

Angret mange ganger

Treningsprofilen har gått mange runder med seg selv om hun skulle klare å gjennomføre et løp som Femundløpet alene.

– Jeg angret så mange ganger i løpet av denne vinteren på at jeg hadde satt meg det målet, fordi innimellom så har det bare føltes veldig urealistisk at jeg skal klare å gjennomføre et løp alene, sier hun til TV 2, og legger til:

– Jeg har hatt veldig lav selvtillit og følt meg så talentløs. Det å derimot klare å komme seg ut av det er jo en erfaring jeg tar med meg – som jeg føler at jeg har kommet veldig styrket ut av.

Til tross for knekken under kvalifiseringsløpet, forteller Vasstrand at det aldri var et alternativ å gi seg.

– Det som var tungt der, var følelsen av å ikke kunne gi seg. Det var veldig tøft, men det var aldri et alternativ å kaste inn håndkleet.

