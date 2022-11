Jørgen Dahl Moe letter på sløret om utfordringer etter The Voice: – Kjenner på press

Sangtalentet innrømmer at det har vært utfordrende å være tro mot seg selv og musikken sin i møte med bransjen etter The Voice-seieren.

Med kassegitar, løse, avslappede klær og caps på hodet entret 26-årige Jørgen Dahl Moe scenen i The Voice med full kraft tidligere i år.

Mentorene kranglet med det samme om musikktalentet. Videre trendet sandefjordingen både på Spotify og YouTube, før han gikk rett til topps i sangkonkurransen.

– Virkelig overraskende

Seks måneder etter seieren er Moes hverdag mer hektisk enn noen gang. Arbeidsmengden har blitt større, og 26-åringen sjonglerer mellom stadig flere spillejobber, samtidig som han befinner seg i studioet og ferdigstiller kommende musikk.

– Det er artig, sier han til TV 2.

For 13 år siden vant sangeren Melodi Grand Prix Junior, og slapp musikk på egen hånd i årene etter. Den nye suksessen som The Voice har ført med seg, hadde ikke Moe forestilt seg på forhånd. I ettertid har han blitt overøst med utelukkende positive tilbakemeldinger og hilsener på gaten.

– Det var veldig rart. Man har spilt litt rundt forbi, og gitt ut en del musikk og slått seg til ro med at man ikke når de store massene. Det virker i hvert fall ganske langt frem i tid, og litt uoppnåelig. Og så plutselig eksploderer det. Det var virkelig overraskende. Jeg fikk sjokk av hvor stor eksponering The Voice ga, og hvor mye det tok av på en rar måte.

Når flere nå har fått øynene opp for Moe og musikken hans, kjenner han også på eget press. Likevel tror han at hans mangeårige erfaring som musiker gjør at han står stødig i det hele.

– Jeg ser jo at det i hvert fall er mulig, at det jeg gjør kan finne en vei ut til folk. Jeg tror det er fort gjort å miste troa og å tenke at man gjør noe feil, og at det ikke går. Og så er det ikke nødvendigvis alltid slik. Det er i hvert fall en kjempegod indikasjon på at man gjør noe riktig, sier han, og fortsetter:

– Samtidig legger jeg som låtskriver og artist mye press på meg selv og veien videre. Det blir et større press, og det føles så mye større, skumlere og viktigere enn noen gang før. Jeg er glad for at jeg er 26, og ikke har gjort noe annet enn musikk. Da velger jeg å tro at man er litt bedre rustet.

– Folk skal mene noe

Samtidig som sangtalentets karriere har skutt i været etter The Voice-deltakelsen, har han også fått flere involverte i sitt kunstneriske virke. Ifølge sandefjordingen, har overgangen gått litt på akkord med eget uttrykk som artist.

– Jeg har gitt ut en del musikk på egen hånd og vært selvstendig. Nå er det flere folk som er involvert, og da er det flere ting man må hanskes med. Det kan jo være vanskelig å finne en vei å gå når flere folk skal mene noe. Musikk er så abstrakt, så det å få det til å gå opp basert på alle hoder involvert, det er jo ikke alltid like lett, sier han.

Moe forklarer videre at det å skrive egen musikk alltid har ligget hjertet hans nært, og innrømmer at det er lett å miste håpet og motet når mennesker utenfra skal ha noe å si på arbeidet hans.

– Det føles litt som at egen musikk og egne toner skal defineres og velges om det likes eller ikke av folk du ikke kjenner, og folk du ikke kan påvirke på noen måte. Da er det mange tanker og mye som foregår i hodet og kverner. Da er det fort gjort å bli rotete, og å miste den stien man er på. Det kan fort dukke opp ting i hodet, som ikke er sunne og positive, og som gjør at man kanskje må ta noen runder med seg selv, og å koble litt av.

Likevel er artisten tilfreds med å ha et større team rundt seg, og ville ikke ha vært foruten dem.

– Jeg synes det er ekstremt mye godt som kommer ut av det, og bare det å føle at andre enn en selv har troa, og har lyst til å gjøre et arbeid for meg og min musikk – det synes jeg er ganske kult, påpeker han.

Ny musikk

I disse dager er sangfuglen aktuell med singelen, «A Play For The Gallery», som nettopp kretser rundt andres meninger opp gjennom årene, og hvordan all påvirkningen frem til The Voice-deltakelsen har hatt en innvirkning på ham.

– Det er en låt som tar for seg alle disse meningene og påvirkningskreftene, som har gjort at jeg har følt at jeg har måttet gjøre noe annet enn det jeg ville. Rett og slett fått meg til å føle at jeg må spille for galleriet. Det er en låt om å stole på seg selv, og å legge andres meninger til side, sier han, og fortsetter:

– Jeg tror at hvis man driver med musikk, så tror jeg at man lyver om man ikke bryr seg om hva andre tenker. Jeg føler at jeg klarer å holde fokus på det jeg tenker er viktig, og det er å bare lage den musikken jeg vil lage, og å fortsette å være meg. Men det er en vanskelig balansegang. Jeg tror at det viktigste er å være tro mot meg selv, og så får folk gjøre opp sin mening om det.

Drømmer om utlandet

Med ny låt rett rundt hjørnet, ser fremtiden lovende ut for The Voice-vinneren. Han har imidlertid ingen planer om å hvile på laurbærene i tiden fremover.

– Planen er å slippe mer musikk i 2023, så jeg jobber stadig mot ny musikk. Og så håper jeg å få til en del livespillinger. Det er ekstremt mange faktorer som må spille på lag for å få det til, så hva som er sikkert og ikke angående live, er jo ikke satt. Men det er i hvert fall det jeg jobber for.

26-åringen håper også på å få oppfylt et par drømmer.

– En stor del av min drøm har jo alltid vært å slippe et fullengdes album, og det tror jeg at jeg skal klare på et tidspunkt. Akkurat nå er singelformatet førsteprioritet, sier han, før han legger til:

– Men den store, ultimate drømmen er jo verden. Å dra på verdensturné rett og slett. Det er jo veldig fjernt, men det er jo flere som har gjort det før, avslutter han optimistisk.

