Jonis Josef bekrefter kjæreste

Standupkomiker og skuespiller Jonis Josef (31) har gjennom sin karriere hatt flere jern i ilden. Han blant annet kjent fra NRK-serien «Kongen av Gulset» og TV 2-programmet «Kasko».



I tillegg er 31-åringen aktuell i Discovery-programmet «Kongen befaler».

Mandag er det premierefest for det nye gameshowet «Skinnet bedrar» med programleder Ronny Brede Aase (37) i spissen.

God kveld Norge møter Jonis i forbindelse med premierefesten, hvor han kan dele en gladnyhet.

– Ga meg ikke

Da komikeren får spørsmål om han har fått seg kjæreste, svarer han nemlig:

– Ja, men jeg har lyst å være privat, svarer komikeren.



Til tross for at han ønsker å holde kjærlighetslivet privat, kan han likevel røpe at hun er «drit kul» og at det var han som sjekket henne opp.

– Jeg fikk avslag lenge, men ga meg ikke. Så til alle der som har lært seg å ta et nei for et nei – gjør det, men ikke alltid.

Tidligere forhold

I november 2022 bekreftet komikeren at han og hans tidligere kjæreste, Inger, hadde gått hver til sitt etter tre år sammen.



Det var i hans egen podkast «Dynga», som han har sammen med komikerne Henrik Farley og Martin Lepperød, at han røpet bruddnyheten.

– Jeg har ikke hatt det helt bra. Det startet med å være overarbeidet i hele år, og de siste årene. Forholdet jeg var i tok slutt i sommer, alt sammen kokte over i hodet mitt, sa han den gang.