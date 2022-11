Jonis Josef bekrefter brudd

GOD KVELD NORGE (TV 2): Komikeren snakket om sin ferske singeltilværelse under en opptreden i sommer. Nå bekrefter han bruddet i sin egen podkast.

«Kasko»-stjernen Jonis Josef (30) opplyste at han ikke lenger er i et forhold under en standup-opptreden på Latter i Oslo 26. juli.

Nå bekrefter han også brudd i sin egen podkast.

Til publikummet sa TV-profilen blant annet at han hadde blitt «dumpa dagen før 17. mai», og at han søkte trøst hos kompis og kollega Martin Lepperød på nasjonaldagen.

En i God kveld Norge-redaksjonen var selv til stede under showet der Josef var blant komikerne på scenen.

Siden 2019 har Josef vært i et forhold, og et par år senere dukket han og Inger opp på rød løper som et par.

Vitset om sivilstatus

Under Humorprisen 27. mai, snakket God kveld Norge med flere uavhengige kilder som sa at det var slutt mellom paret.

Josef, som var tilstede under prisutdelingen, ville ikke kommentere dette på daværende tidspunkt.

26. juli delte han likevel åpent med de oppmøtte på sommerstandup, hvor han erkjente at bruddet har vært tøft.

Han fortalte også om sommeren som nysingel, og at han opplever at han er mer attraktiv nå enn forrige gang han var singel, for så å tulle med årsaken til hvorfor.

Hatt det tungt

Josef har podkasten «Dynga» sammen med komikerne Henrik Farley og Martin Lepperød.

I episoden publisert andre november, forteller Josef at han har vært borte fra podkasten fordi han har gjennomgått en tung tid:

– Jeg har ikke hatt det helt bra. Det startet med å være overarbeidet i hele år, og de siste årene. Forholdet jeg var i tok slutt i sommer, alt sammen kokte over i hodet mitt.

Josefs manager vil ikke kommentere noe utover det som kommer frem i podkasten.

Avslørte forhold på radio

Det var i november 2019 det ble kjent at komikeren hadde fått seg kjæreste. Endringen av sivilstatusen avslørte han i NRK-programmet «Lørdagsrådet».

– Jeg er så forelska nå, sa Josef i løpet av radiostikket.

KASKO: Inger medvirket i Josefs serie. Foto: Skjermbilde /TV 2 Play

I 2021 dukket han og Inger på sin første røde løper sammen. Til Dagbladet sa han da at de hadde det veldig fint.

– Vi skulle egentlig bare på kino. Vi visste ikke at det var rød løper. Jeg er ikke helt vant til dette, sa TV-profilen til avisen.

Josef har ved flere anledninger snakket om forholdet med Inger i intervjusammenhenger. Senest i april 2022 da han gjestet Harm & Hegseth. Der kom det frem at hun medvirket i én scene i «Kasko».

I et intervju med NRK det samme året ble det klart at de to var blitt samboere.

ANERKJENT: Josef da han mottok Gullruten for Årets nyskapning i 2019. Foto: Marit Hommedal /NTB

Jonis Josef vant i 2019 Gullruten for NRK-serien «Kongen av Gulset». I 2022 kom han med TV 2-serien «Kasko», som høstet gode kritikker hos anmeldere.

Josef har selv uttalt at handlingen i TV-seriene er noe basert på hans eget liv.

Han har også medvirket som skuespiller i en rekke produksjoner. I serien «Unge lovende» og filmen «Ingenting å le av», i rollen som seg selv, mens han var i karakter i filmene «Tre nøtter til Askepott» og «Prosjekt Z».