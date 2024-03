Jonis Josef (32) hentet inspirasjon fra narkomiljø til «Purk»-rolle

I krimkomedien «Purk» spiller Jonis Josef (32) en småkriminell standupkomiker, som det senere viser seg sitter på verdifull informasjon.

Dette er første gang Josef gjør en slik rolle på TV, og han føler han passet bra inn i rollen som drugdealer.

– Det er en spennende rolle. Når jeg hørte at Gjermund Cappelen hadde blitt arrestert, tenkte jeg at her dukket det opp en business-mulighet. Jeg er likevel smart nok til å vite at det ikke er bærekraftig, så det å spille en fyr som har den drømmen er veldig gøy, forteller Josef til TV 2.

Kjenner folk i miljøet

Jonis Josef kjenner folk fra oppveksten i Skien som har endt opp med å selge narkotika. Han er en veldig lite dømmende person, og er mer nysgjerrig når han møter folk som er i narkomiljøet. Noe som har ført til en fordelaktig innsikt, som han har tatt med seg inn i rollen han spiller.

PURK OG SKURK: Line Jansen og Jonis Josef på premiérefesten til «Purk» på den røde løperen. Foto: TV 2

– Man bør ikke distansere seg fra narkotika og alle problemene rundt det. Man glemmer fort hvor normalt og omfattende det er. Hvis man lukker øynene, er det plutselig 14-åringer som tar dop - og så har man mistet fullstendig kontrollen. Jeg kjenner folk som har vært i miljøet, som vil inn og vil ut, så det er en omfattende greie vi ikke kan lukke øynene for, sier Josef.

– Standup er best

Moromannen Jonis Josef har ikke mye erfaring på filmsett, men har allikevel gjort noen roller i serier som «Kongen av Gulset» og TV 2-programmet «Kasko». Han er også veldig glad i å lage podkast sammen med kameratene Martin Lepperød og Henrik Farley på NRK P3. Hans hjerte ligger nærmest komikken, og det er det han vil bli husket for.

SKYTE MED HAGLE: Det var mye nytt Jonis Josef lærte på filmsettet til «Purk», som å skyte med hagle. Foto: Odd Helge Haugsnes/TV 2

– Jeg trives best med standup, det er veldig gøy å gjøre skuespill. Men her er jeg en «fisk på land», jeg lærer av veldig dyktige folk, men når jeg dør, håper jeg folk husker meg som en standuper, sier Josef.



Utbrent



Det norsk-somaliske stjerneskuddet fikk i fjor merke at livet i offentligheten har sin pris. Han trengte en pause fra alt og måtte finne seg selv på nytt.

UTBRENT: Jonis Josef måtte ta en pause fra alt i fjor og finne seg selv. Her slapper han av på sofaen i rollen som Shirou i «Purk». Foto: Odd Helge Haugsnes/ TV 2

– Jeg sa ja til alt, for dagen har 24 timer, og jeg satt også av hver søndag for å ha søndagsshow som het «Hangover». Mandag til søndag ble et konstant jag, og så gikk jeg gjennom et samlivsbrudd i tillegg. Legen kalte det psykosomatiske skader til slutt. Jeg tok det ikke så alvorlig som omgivelsene tok det, så det var nok lurt å ta det på alvor.

Livsreise

Josef har vært i standup i flere år, og hadde kommet til punktet der han ville ta seg tid til å reflektere.

STANDUP: Jonis Josef trives best som standupkomiker. Her er han på scenen på Operataket i august 2021. Foto: Annika Byrde/Scanpix

Han måtte finne seg selv på nytt, og det gjorde han ved å reise i ni måneder, blant annet til Katmandu i Nepal. Denne turen hjalp mye, og nå føler han seg bedre enn noen gang.

– Nå føler jeg meg fresh, føler meg bra og at jeg er oppe og nikker igjen. Jeg gjør kule ting som «Purk», og folk har lyst å se meg gjøre standup. Så akkurat nå er det veldig gode tider for meg. Våren er i anmarsj, og jeg koser meg, avslutter Josef.

«Purk» består av seks episoder og publiseres i sin helhet på TV 2 Play søndag 17. mars. Serien vises med to episoder per dag fra 22. til 24. mars klokken 22.10 på TV 2 Direkte.