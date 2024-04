Jonas Gahr Støre kommer med råd til ekteparet: – Hold ut

Lørdag kveld gikk komiker og programleder Else Kåss Furuseth (43) på scenen i Oslo Spektrum.



Der stod hennes utkårede Tommy Johansen (49), og hele Norges Bjørn Eidsvaag (70), som viet paret.

Foran 7500 personer takket hun Johansen for at han ble med på den svært offentlige bryllupsfeiringen.

– Grunnen til at vi to står her nå, er jo de fine dagene vi har rukket å ha sammen. Jeg lover å gjøre mitt beste for at vi skal fortsette å ha det like fint i dagene fremover. Jeg lover også å prøve å stille litt færre spørsmål, sa hun blant annet.

Etter en heidundrende kveld med blant annet låt fra Henriette Steenstrup (49), overraskelse fra søster Ramona Kåss Furuseth (40) og flere taler, tok nygifte Furuseth til Instagram for å vise sin takknemlighet.

– Det gikk! Tenk at kjærligheten finnes! Jeg vet ikke helt hva jeg så for meg da jeg før jul fortalte alle at det var noe som manglet i livet, og at jeg, i et blaff av det som enten var galskap eller idioti, kanskje aller helst begge deler, hadde booket Oslo Spektrum for å gifte meg, skriver hun blant annet.



Gratulasjonene har i etterkant rent inn fra både nære og kjære.

En som også la igjen en gratulasjon i kommentarfeltet, var Norges statsminister Jonas Gahr Støre (63).

– Gratulerer med kjærligheten, Else! Alt godt, Jonas, skriver han.



– Det er jo helt ekstraordinært



Søndag ettermiddag møter TV 2 Gahr Støre i forbindelse med en av verdens største industrimesser, Hannover Messe, i Tyskland.

Statsministeren blir gjort oppmerksom på at TV 2 har fått med seg hans gratulasjon til Furuseth:

– Det er jo helt ekstraordinært. Jeg har fulgt litt med på dette, for jeg har møtt henne i noen sammenhenger. Så det har vært spennende, jeg kjenner ingen som har gjort som henne, forteller han.

Lørdag kveld satt statsministeren selv og fulgte med på oppdateringer fra bryllupet i media.

– Vi fikk jo ikke sett det direkte, for det kom jo ikke noe sted. Men nå er dama gift, og det må jeg bare heie på og håpe går bra. Hun er en herlig person, så jeg ønsker henne all lykke til.

– Et drøyt stykke

På spørsmål om hva Gahr Støre tenker om at Furuseth leide Oslo Spektrum før hun fant brudgommen, svarer han:

– Å ha noen tusen bryllupsgjester med Bjørn Eidsvåg som prest, det er et drøyt stykke. Men hun er også en spesiell person, så hvorfor ikke.

Avslutningsvis kommer han med ett råd til ekteparet:

– Vil hverandre vel og hold ut, det tror jeg er det beste.



Ikke juridisk bindende

Til VG opplyste Furuseth søndag at de juridiske formalitetene ennå ikke er helt på plass, og de derfor ikke formelt er gift.

– Nå skal Tommy få lande, også setter vi oss på 18-trikken og får gjennomført de siste formalitetene i sentrum. Det har gått i et rasende tempo her, og to gjøglere som oss tar alltid konfettien først! skriver hun i en SMS til avisen.

Også Bjørn Eidsvåg sier til avisen at den storslåtte festen ikke var en vielse.

– Dette var bare en preliminær seremoni, jeg var der ikke som vigselsmann, men som seremonimester.

Bryllupsarrangøren, Monkberry, bekrefter også at seremonien ikke var juridisk bindende.