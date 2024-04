Jonas Brothers utsetter Oslo-konsert: – Jævla respektløst

IKKE FORNØYD: Onsdag fortalte gruppa at de utsetter konserter, og at fans bør beholde billettene. Det får kommentarfeltet til å koke. Foto: Skjermbilde fra Instagram

Trioen utsetter Europa-turneen til fordel for «spennende» prosjekter. Det provoserer mange.

18. mai skulle de tidligere Disney-stjernene opptre for første gang på norsk jord.

Slik blir det ikke.

I en ny video fra de tre brødrene Nick (31), Joe (34) og Kevin Jonas (36) kommer det frem at hele Europa-turneen er utsatt.

– Vi har flyttet datoene til senere i år, men det er bare fordi vi har noen spennende prosjekter som vi er veldige glade for å kunne dele med dere på et senere tidspunkt. Europeiske fans – vi elsker dere, og gleder oss til å se dere, sier Nick Jonas og legger til at det er på høy tid at de besøker kontinentet.

Storebror Kevin legger til:

– Sørg for å beholde billettene.

Anklages for å være griske

Beskjeden, som de publiserte på Instagram, har ikke falt i god jord.

Kommentarfeltet renner over av frustrasjon, og flere etterlyser muligheten for å få pengene tilbake.

– Det er UTROLIG at dere avlyser datoer når majoriteten av deltakerne kommer fra ulike byer og land. Dette var en langvarig drøm, skriver en.

I skrivende stund har innlegget fått nesten 6000 kommentarer.

– Så respektløst! Jeg har ikke muligheten til å dra lenger. Jeg kan ikke tro at dere gjorde dette mot oss.

Mange kritiserer at dette var kort varsel, og utgiftene allerede er betalt:



– Hva faen? Jeg har fulgt dere i årevis og tilbrakt timevis foran PC-en for å få tak i billetter. Bare for at konserten skal utsettes én måned før, uten noen gitt grunn. Som om ingen har brukt penger på hotell, reise også videre. Veldig respektløst.

STJERNE: Jonas-brødrene ble i fjor tildelt sin stjerne på gata i Los Angeles. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

En person oppfordrer europeiske fans til å boikotte de nye konsertdatoene, kommentaren har fått nesten 3000 «likerklikk».

Mange etterlyser også en klar unnskyldning.

– Jeg har ventet 16 år på å få se dere igjen, og blir behandlet som dritt. Deres beskjed betyr i klartekst penger over ekte fans. Folk har jobbet hardt for pengene sine, noe dere ikke ser ut til å anerkjenne, kommenterer en, og legger til:

– Fans sliter kanskje med å betale leia, men finner likevel en måte å komme på konsert, så sitter dere trolig i deres herregård, flyr privat og drikker champagne. Dere skylder Europa mer enn bare en videobeskjed. Dere vet virkelig hvordan man skal gå frem for å bli kansellert av et helt kontinent.

I Instagram-innlegget skriver trioen at de «vet» at utsettelsene er «litt trøblete», men at de gleder seg til å dele om kommende prosjekt.

På gruppas nettside står det at utsettelsene er på grunn av tidsskjema-trøbbel. Videre heter det at allerede kjøpte billetter vil bli godkjent for ny dato.

– Mer informasjon vil bli sendt direkte på epost til de som har billetter.

Ønsker ikke å kommentere

Konserten i Oslo Spektrum har blitt flyttet til sjette oktober.

Billettprisene koster fra 550–845 kroner.

God kveld Norge har kontaktet arrangør Live Nation og spurt om det stemmer at man ikke kan få refundert billettene.

De svarer i en epost at de ikke ønsker å kommentere noe utover det Jonas-brødrene allerede har uttalt.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med musikerne, foreløpig uten hell.