Jonah Hill i hardt vær – igjen: «Han tvang tungen sin inn i munnen min»

Nye anklager mot den amerikanske skuespilleren Jonah Hill (39) dukker opp. Denne gangen for noe som angivelig skjedde for 15 år siden.

EKSKJÆRESTER: Sarah Brady (27) delte nylig flere skjermdumper av meldinger som angivelig har vært mellom henne, og hennes eks, Jonah Hill. Foto: Evan Agostini

Forrige helg kom det ut at Jonah Hill (39) sin ekskjæreste, Sarah Brady, anklagde han for å ha vært en psykisk voldelig kjæreste.

Natt til mandag kom det enda en anklage mot skuespilleren.

Alexa Nikolas (31), som har spilt i barneprogrammet «Zoey 101», twitret fra seg om hvordan Hill angivelig behandlet henne på en hjemmefest.

16 år

«Etter å ha lest Sarah Bradys beundringsverdige innlegg om Jonah Hill, må jeg bare si at da jeg var 16, ble jeg invitert til en hjemmefest i Justin Longs sitt hus», skriver hun på Twitter.



Justin Long, en annen kjent skuespiller fra statene, hadde altså en fest hjemme hos seg, hvor både Nikolas og Hill var til stede.

Den daværende 16-åringen hadde under festen fått lyst på en sigarett. Hun spurte ut i rommet om noen hadde en, og Hill skal angivelig ha sagt ja. Sigarettene lå ute i bilen hans, så de to gikk ut sammen for å hente dem. Det er her det tilsynelatende skal ha gått galt.

HARDT UT: Nikolas holder ikke tilbake på twitter. Foto: Skjermdump / @Alexanikolas__

Hvis anklagene stemmer, skal Hill, som da var 24 år, ha dyttet den da 16 år gamle skuespilleren opp mot veggen og kysset henne.

På Twitter skriver Nikolas:

«Han tvang tungen sin inn i munnen min».



Barnestjernen skriver videre at hun dyttet han vekk og løp inn igjen.

Alle visste

Gjennom sine advokater har Hill uttalt seg til Page Six. Han sier at Nikolas' historie er fabrikkert og ikke sann.

FÅR STØTTE: Flere av Nikolas sine twitterfølgere støtter henne etter at hun har delt sine opplevelser med skuespilleren. Foto: Skjermdump / @Alexanikolas__

Nikolas forteller også til Page Six at alle på festen skal ha vært klar over hennes unge alder. Hun forteller at før hun ankom, gjorde hun det tydelig til alle sammen at hun var mindreårig. Under festen skal Hill og hans venner angivelig ha tullet med hvor ung hun var.