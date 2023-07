Jonah Hill (39) blir beskyldt for psykisk vold

EKSKJÆRESTER: Sosiale medier er satt i flammer etter at Sarah Brady har delt tekstmeldinger hun har fått av Jonah Hill som angivelig viser et forhold preget av psykisk vold. Foto: Mike Coppola / NTB

Jonah Hill sin tidligere kjæreste Sarah Brady (27) har anklaget skuespilleren for å ha utsatt henne for «psykisk vold». Brady delte en serie skjermbilder på sin Instagram-konto fredag – hvor bildene viser en angivelig utveksling av tekstmeldinger mellom henne og Hill.

Hill er et av Hollywoods største navn i nyere tider, og har blant annet spilt i «21 Jump Street» og «The Wolf of Wall Street». Brady er influenser og surfeinstruktør.

Paret datet i 2021, og Brady bekreftet forholdet deres i oktober samme år.

Det er uklart når de gikk fra hverandre.



Satte krav

De aktuelle tekstmeldingene skal angivelig vise at Hill ba Brady slette bilder av seg selv i badedrakt på profilen hennes.

RØD LØPER: De debuterte på den røde løperen på premieren av «Don’t Look Up» i desember 2021, hvor Hill hadde en stor rolle. Foto: Mike Coppola / NTB

Hun så ut til å forsikre ham om at hun hadde «fjernet» tre innlegg, bortsett fra sin «beste» surfevideo, og spurte om han ville føle seg bedre hvis «coverbildet» var annerledes.

Hill skal ha svart: «Ja, en som ikke viser rumpa di i en stringtruse».



Etter at hun fortalte ham at hun hadde slettet flere innlegg, sa «21 Jump Street»-stjernen angivelig at selv om det var en «god start», så det ikke ut til at de forstod hverandre.



I meldingene som hun la ut på sin egen konto, skal Hill ha fortalt henne at det ikke er hans plass å lære henne, men at han har tydeliggjort sine grenser.

En advarsel

Over skjermbildene skrev Brady at dette var en advarsel til alle jenter.

Foto: Skjermdump / sarahhbrady

«Hvis partneren din snakker til deg på denne måten – lag en «escape plan», skrev hun videre på sin Instagram-konto.



Et annet skjermbilde, og kanskje det mest omtalte i sosiale medier, viser at Hill angivelig skriver en liste over hans «grenser» i et romantisk forhold.

I tekstmeldingen står det blant annet at om Brady har et behov for å surfe med menn, å poste bilder av seg selv i badedrakt og å poste seksuelle bilder, er ikke Hill den rette partner for henne.



Psykisk vold Psykisk vold kan ta mange former og kan være vanskelig å sette ord på. Kontroll, manipulasjon og stadig kritikk er noen vanlige kjennetegn. Ofte er psykisk vold et mønster, der en person over tid får den andre til å føle seg verdiløs eller i fare. Psykisk vold regnes ofte for å forekomme i nære relasjoner, for eksempel foreldres psykiske vold mot barn, eller en ektefelles psykiske vold mot partneren. Vi snakker oftest om psykisk vold i nære relasjoner, men man kan også se mobbing som en form for psykisk vold. Kilde: HelseNorge

I etterkant av bruddet beskriver Brady året som har gått som et helbredende år, som har hjulpet henne å vokse. Selv om hun har gått hardt ut mot ekskjæresten, skriver hun følgende:

«Jeg tror berømmelse kan sette folk i et ekkokammer av synspunkter, som kan muliggjøre følelsesmessig krenkende oppførsel».

I tillegg forklarer hun at å være en følelsesmessig voldelig partner ikke er synonymt med å være en forferdelig person.

«Det kommer ofte fra deres eget traume, og samtidig betyr det ikke at oppførselen er ok», avsluttet hun innleggene sine med.



KJENDISER GÅR IMOT KOLLEGA: Flere skuespillerkollegaer har gått imot Hill etter at dette kom ut i helgen. Foto: Skjermdump / sarahhbrady Les mer MELDINGER: De forskjellige meldingene Brady har delt har nå gått viralt på sosiale medier. Foto: Skjermdump Les mer

I slutten av 2022 kom Hill ut med en egen dokumentar på Netflix, «Stutz», hvor han delte åpent om sin egen mentale helse.

Gjennom dokumentaren skal han ha lært verktøy for å takle psykiske problemer, og han åpnet seg for hvordan han slet med selvtilliten sin som tenåring – og at det at han ble kjent ikke «kurerte» problemene.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med både Jonah Hill og Sarah Brady, men har foreløpig ikke fått svar.