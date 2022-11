Johnny Depp anker dommen

I seks uker pågikk rettssaken med «hele» verden som tilskuere. 1. juni var dommen klar: Juryen mente at Johnny Depp (59) var blitt ærekrenket og fikk medhold i alle påstander.

Amber Heard (36) vant frem på ett punkt i sitt motssøksmål - at hun hadde blitt ærekrenket av Depps tidligere advokat, Adam Waldman.

Uttalelsen fra Waldman ble publisert hos The Daily Mail i 2020. Der hevdet han blant annet at Heard og vennenes hennes tok et bakholdsangrep mot Depp og «bløffet» om voldsanklager til politiet i 2016.

For dette ble Depp dømt til å betale to millioner dollar i erstatning, mens Heard må betale 10 millioner til eksmannen etter at hun skrev et avisinnlegg hvor hun hevdet å være et offer for vold i hjemmet.

Heard har forsøkt å få dommen satt til side, men fikk det avvist av dommeren. Hennes advokater har bedt om en ny rettssak.

Mener avgjørelsen er feil

Onsdag sendte Depps advokater inn en anke til Virginia Court of Appeals, med argumenter om hvorfor Depp ikke burde holdes ansvarlig for Waldmans uttalelser.

I anken, som er på 44 sider ifølge Law&Crime, hevder Depps advokater at «noen få kjennelser var feil» i dommen.

Det argumenteres med at Heard ikke presenterte noen bevis under rettssaken på at Depp var involvert i noen av de totalt tre uttalelsene fra Waldman.

«Mr. Depp vitnet at han aldri har sett Waldmans uttalelser før motssøksmålet ble levert i august 2020».

Videre mener Depps team at retten bør omgjøre Heards medhold i motssøksmålet, men «bør ellers stadfeste dommen i Depps favør».

I dokumentet roses også juryen for en «intelligent og velbegrunnet» dom, som gjenopprettet Depps rykte, gjengir Law&Crime fra anke-dokumentet.

People har forsøkt å få en kommentar fra Heard etter anken ble kjent, foreløpig uten hell.

Blir undertøysmodell

Etter rettssaken har Depp gjort en rekke offentlige opptredener, både musikalsk og som egen person. Siste nytt er at han skal medvirke i Rihannas undertøysmoteshow.

En rekke kvinnelige kjendiser har medvirket i moteshowet tidligere, og nå promoteres det med at Depp vil bli den første mannen som skal ha «stjerne»-rollen.

Artist Olly Alexander, som også har vært kampanjemodell for undertøysmerket, gikk ut på Twitter og uttrykte skuffelse over avgjørelsen.

TEAMER OPP MED DEPP: Rihanna har valgt skuespilleren som en stjerne-modell for sitt merke SAVAGE X FENTY. Foto: MARIO ANZUONI /Reuters

I en tweet, gjengitt av Independent, skriver Alexander at han ikke vil gå med merket etter at Depp ble med på laget.

Borte fra Twitter

Heard har holdt en lav profil, og har ikke publisert noe på Instagram siden dommen falt.

På Twitter er hennes konto deaktivert, melder blant annet People.

Det er uklart når dette skjedde, men nylig kjøpte hennes ekskjæreste Elon Musk opp plattformen. De gjorde det slutt i August 2017.

En representant for Heard har ikke besvart Peoples forespørsel om en kommentar.