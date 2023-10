John Carew og Pernille Juvodden bekrefter brudd

Tidligere fotballproff John Carew (43), og samboeren Pernille Juvodden (27), bekrefter at de har gått hvert til sitt.

Dette gjør hun på Instagram.

– For å slippe spekulasjoner vil jeg meddele at John og jeg har gått hver våre veier som kjærester. Ønsker han alt godt videre. Utover det ønsker jeg ikke å gi noen kommentarer, skriver Juvodden via Instagram story.

Paret fikk sitt første barn sammen i mars 2021. Den gang åpnet Juvodden seg opp om hvordan det var å ligge fødende alene på sykehuset.

Høsten 2022 ble det kjent at Carew ble dømt til ett år og to måneder i fengsel. Den tidligere fotballproffen ble dømt for grovt skattesvik.

Økokrim ba om to års fengsel og en bot på 540.000 for John Carew, mens forsvaret ba om samfunnsstraff.

Rettens konklusjon var ett år og to måneders ubetinget fengsel. Han ble også idømt boten Økokrim ba om.

Carew var tiltalt for forsettlig grovt skattesvik for tre av årene, men ble frifunnet for forsettlig overtredelse og dømt for grovt uaktsomhet.

