Johannes Fürst trekker seg fra hovedrolle

TV-AKTUELL: Johannes Fürst har i årevis vært å se på Discovery+ i «Hvite gutter», og er i år aktuell med en ny serie for strømmetjenesten. Foto: God kveld Norge

Johannes Fürst (30) dropper hovedrollen som Olav i spelet «Olav den Heldige» - Frøyas kjærlighet, under to måneder før premieren.

I en pressemelding fra produksjonsselskapet opplyses det at Fürst «har valgt å prioritere andre oppdrag», og det ønskes ham lykke til.

Det var i slutten av mars det ble kjent at Fürst og Maja Christiansen (26) hadde fått hovedrollene i teaterstykket.

Hemmelighetsfull

Fürst er i år aktuell med hovedrolle i serien «Knekt» på Discovery+. Den kommer i løpet av høsten, men premieredato er foreløpig ikke satt.



Promobilder av Christiansen og Fürst. Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

God kveld Norge har spurt Fürst om han kan si noe mer om hva som ligger bak beslutningen om å droppe teaterrollen.

– Det kan jeg dessverre ikke si noe om for øyeblikket, skriver Fürst en tekstmelding.



Nå er det altså Tarjei Sanvik Moe (24) som stepper inn og skal tilbringe sommeren med motspiller Christiansen i Sarpsborg og på Stiklestad.

– Selvfølgelig trist at Johannes måtte ut, for jeg hadde gledet meg stort til å jobbe med ham. Når det er sagt så er jeg sikker på at Tarjei kommer til å gjøre en glimrende jobb, sier Maja Christiansen.

«Rådebank»-stjerna forteller at det faktisk var hun som foreslo Moe som en kandidat til å ta over rollen.



– Han har en leken energi og et klokt hode. Vi har ikke jobbet ordentlig sammen før, så det skal bli en glede, slår hun fast.

Etterlengtet tilbakekomst



Produksjonsselskapet melder at de er stolte over å ha Moe som ny hovedrolle.

Skuespilleren gleder seg til å returnere til teater, etter å ha vært opptatt med å studere manus på Den norske filmskolen i Lillehammer, hvor han også er bosatt.

Tarjei Sandvik Moe fikk sitt gjennombrudd i rollen som «Isak» i NRK-serien «Skam». Han ble også nominert til Gullruten for arbeidet. Foto: Heiko Junge /NTB

– Jeg har derfor ikke hatt mulighet til å spille like mye teater de siste to årene, så det blir veldig godt å gjøre det i sommer, sier Moe til God kveld Norge.



– Hvorfor falt valget på denne rollen?

– Manuset virket kjempegøy, også er det artig å være litt i Østfold, siden jeg er halvt østfolding selv, svarer «Skam»-stjernen.

At Christiansen bidro til at han fikk rolletilbudet, som blir hans første hovedrolle i en humor-musikal, synes han er kjempehyggelig, og er positiv til samarbeidet etter leseprøven til stykket.

Til sommeren 2024 er han ferdig utdannet manusforfatter.

– Studiet krever mye tid og er svært givende og lærerikt. Men jeg gleder meg også skikkelig til å være ferdigutdannet, og kanskje gå tilbake til å gjøre mer skuespill i tillegg til arbeidet som manusforfatter.

Droppet sosiale medier

Det er rundt seks år siden den enorme suksessen til NRK-serien «Skam», som førte til at Moe og de andre hovedrolleinnhaverne fikk fans fra hele verden.

– Det hender at folk stopper meg og jeg kan få litt meldinger og slikt. Men det var mye mer da det sto på som verst, sier han spøkefullt, og legger til:



– Livet mitt preges i veldig liten grad av det.



I sosiale medier florerer det av fan-kontoer dedikert til 24-åringen, og videoer med glimt fra hans ulike roller. Dette får ikke Moe med seg, siden han ikke har sosiale medier.

– Sosiale medier stjeler noe tid, og er ikke innenfor mitt interessefelt. Så jeg bruker heller den tiden på andre ting.