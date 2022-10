Johanne Massey droppet ut av skolen for å satse på humor: – Venner og familie var bekymret

På under ett år har Johanne Massey fra Drøbak fått over 60 000 følgere og 2,3 millioner likerklikk på videoplattformen TikTok.

Innholdet 21-åringen publiserer er for det meste sketsjer og parodier, men hun deler også noe av det mest personlige fra sin egen barndom.

Veien til å tørre å satse har likevel ikke vært lett.

Droppet ut etter fadderuka

I God kveld Norge-studio forteller Massey til programleder Dennis Siva at hun hoppet av studiene etter bare en uke på Handelshøyskolen BI.

– Det føles like bra hver gang, jeg har gjort det to ganger, sier Massey med glimt i øyet:

– Det er selvfølgelig litt skummelt, for man vet jo ikke helt hva man driver med. Også blir jo venner og familie litt bekymret.

Massey understreker at livet er for kort til å forfølge en jobb eller et studie man ikke er fornøyd med.

– Jeg bare kjører på nå, og så ser jeg hvor det tar meg, sier hun.

Inspirert av Herman Flesvig

Massey forteller at hun har vært interessert i humor- og komedie-bransjen siden hun var barn, med forbilder som Lene Kongsvik og Esben Eckbo.

– Jeg pleide å parodiere de på rommet mitt i 7. klasse, så dette er noe jeg har holdt på med veldig lenge.

I dag har Massey en fast karakter som hun baserer på typiske «BI-gutter». Karakteren har fått navnet «Haakon».

– Jeg synes det er irriterende når folk har to a-er i navnet sitt, så derfor ble det «Haakon», forklarer Massey.

Hun utdyper at hun henter inspirasjon til parodiene sine fra mennesketyper hun har irritert seg over, over lengre tid.

KARAKTER: «Haakon» er den eneste karakteren Massey har gitt et eget navn.

Sex-drøm om Erna

21-åringen har heller ingen problemer med å dele personlige opplevelser. På TikTok har Massey for eksempel lagt ut skjermdumper av meldinger hun sendte til farens ekskjæreste, hvor hun ber om venninne-råd.

«Jeg har en liten knipe med vennene mine. Hun ene heter Alva og hun andre heter Sigrun, og de krangler om meg. De var bestevenner først.»

– I 2010 så prøvde jeg å få pappa til å bli sammen med eksen sin igjen, fordi jeg synes hun var så søt. Så jeg sendte e-poster til henne, forklarer Massey i en TikTok-video.

I en av hennes mest sette videoer leser hun også opp innlegg fra sin egen dagbok, som hun skrev da hun gikk i 8. klasse.

– Jeg gjør litt narr av meg selv ved å lese dagbøker og sånt, fordi jeg vil at det ikke skal være så farlig å være menneske, forklarer Massey og fortsetter:

– Alle mennesker driter seg ut. I stedet for å skamme oss over det, så kan vi heller le av det.

Hun forteller videre at i dagboken har hun blant annet skrevet ned drømmer om Norges tidligere statsminister.

– Det har skjedd flere ganger at jeg har hatt sex-drømmer om Erna Solberg. Veldig søt dame, men det traumatiserte meg som barn, ler Drøbak-jenta.

