Jodie Comer var livredd – jobbet med 15 babyer

De tre siste årene har den britiske skuespilleren for alvor blitt kjent for et internasjonalt publikum, og belønnet med både Emmy, BAFTA og Tony-pris.

Etter suksess-serien «Killing Eve», som her til lands ble sendt på HBO, er hun nå aktuell i en indiefilm om en naturkatastrofe.

I «The End We Start From» spiller hun en ikke-navngitt karakter som er en nybakt mor i et oversvømt London.

Den blir omtalt som en overlevelsesfilm i takt med klimakrisene vi opplever nå.

SUKSESSFULLE ÅR: Matt Damon og Jodie Comer sammen på filmfestivalen i Venezia i 2021 for filmen «The Last Duel». Til høyre sammen med «Killing Eve»-motspiller Sandra Oh. Foto: Joel C Ryan / Richard Shotwell / Invision/AP /

– Herregud, hva har jeg gjort?



Innspillingen krevde mye av 30-åringen, som forteller til BBC at hun i starten var «livredd».

Dette var nemlig første gang Comer hadde hatt så nær kontakt med spedbarn.

– Mange av mine yngre søskenbarn er vokst opp nå, så jeg har ikke tilbrakt mye tid rundt små babyer.



Totalt spilte hun moren til 15 babyer, i alderen fra åtte uker og oppover.

– Det var veldig øyeåpnende.



Årsaken til at så mange babyer var involvert i filmen, er en regel om at de kun skal filmes i maks 20 minutter om gangen.

– Hendene mine skalv synlig da jeg møtte en åtte uker gammel en på settet. Jeg tenkte: «Herregud, hva har jeg gjort?», sier Comer til BBC, og utdyper:



– Det er én ting å spille og tenke på alt annet, men å faktisk være årvåken rundt dette dyrebare lille vesenet og sørge for at de er trygge …



Ifølge BBC er Comer å se med en baby i nesten hver eneste scene i filmen.

Derfor ble det et slags krasjkurs i spedbarns rytme for skuespilleren under de seks innspillingsukene.

Hun gjentar sitatet så mange før henne har brukt: «ingenting kan forberede deg på å få et barn», før hun forteller at både hun og karakteren hennes fant morsinstinktet sitt etter hvert.

Noen av opptakene minnes hun som ganske lette, som da en av babyene falt til ro og sovnet av i armene hennes.

SPILLER SAMMEN: Mark Strong, Nina Sosanya, Katherine Waterston, Jodie Comer, regissør Mahalia Belo og Joel Fry. Benedict Cumberbatch har også en rolle i filmen. Foto: Scott A Garfitt / AP

– Produksjonen spurte: «Vil du at vi skal ta ham?», og jeg svarte: «Bare la han være, det går bra, fordi han er rolig, stille, vi er glad».



Uunnværlig for sjefen

Regissør Mahalia Belo skyter inn:

– I opptaket kan du høre ham snorke!



Belo roser så hovedrolleinnehaveren opp i skyene, og sier hun var heldig som hadde Comer med på laget, under en til tider krevende innspilling.

– Vi hadde ikke noe tid med babyene. Så å ha noen som var virkelig til stede, aktiv til materialet og eventuelle endringer, – vi hadde aldri kommet oss gjennom hvis det ikke var for den utholdenheten.



– Vi var alle i skyttergravene, og lager en indiefilm med en baby, sier en smilende Belo om innspillingen, og klargjør at de i nødssituasjoner, med knapp tid og babygråt, benyttet seg av dukker.