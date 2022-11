Joakim Kleven utestengt fra TikTok etter porno-promotering

Regissør, klipper og influenser Joakim Kleven (30) tar i dokumentarserien, Joakims første porno, for seg en kontroversielle tematikk.

I serien kommer programlederen tett innpå en bransje folk flest ikke kjenner til. Seerne får blant annet se innspillinger av ulike pornofilmer, bli med på pornoindustriens versjon av Oscar-utdelingen og bli bedre kjent med fenomenet «Gay for pay».

VANSKELIG TILGANG: Joakim Kleven forteller at «Gay for pay»-fenomenet har vært det vanskeligste å komme inn på i arbeidet med pornoindustrien. Foto: Agnes Mogstad/ God morgen Norge

Kleven kan fortelle at reaksjonene har gått begge veier, etter at de to første episodene er publisert.

– Et sterkt intervju

I episode to av Joakims første porno, møter Kleven pornostjernen Erik Meri (25), som introduserer seerne for hva «Gay for pay» egentlig er.

Meri har laget skeiv porno, til tross for at han er heterofil. Dette gjorde han for å hjelpe moren sin, slik at de kunne komme seg ut av fattigdom.

– Responsen har vært veldig fin. Jeg har fått spesielt mange meldinger der folk synes intervjuet med Erik var et sterkt intervju. Folk har forstått alvoret i det.

Utestengt fra TikTok

Men det har ikke bare vært enkelt å promotere en serie som tar for seg porno-tematikken.

– Jeg postet vignetten fra serien på TikTok-kontoen min, og sladdet bort pupper og brystvorter. Siden det var hud, ble videoen slettet, forteller Kleven, og fortsetter:

– I en annen video er det et klipp fra serien der jeg sier «Dad, there is a pornstar here to fuck you» – jeg antar at jeg ble fjerna fordi jeg sa «fuck».

Dette førte til at Kleven har vært utestengt fra TikTok i to hele uker nå.

– Det finnes så mye som er seksualisert på internett, så det er synd at man blir utestengt når man deler et viktig budskap.

Selv om han synes det er synd, ser han på utestengelsen fra TikTok, med et humoristisk blikk.

– Kanskje det var et tegn fra Gud om at jeg ikke skal ha TikTok som 30-åring, ler Kleven.

Generasjonsskille i tilbakemeldingene

– Jeg elsker dagens generasjon - altså ungdommer i dag. Jeg vil si at de som er 30 år og yngre, er åpne og villige til å lære om dette her.

«Er du fornøyd med seksualundervisningen på skolen?», spurte Kleven følgerne sine på Instagram. Programlederen kan fortelle at av rundt tusen besvarelser, svarte 94% at de er misfornøyd.

– Det er et engasjement blant ungdom, og derfor er det viktig med en slik serie.

Det har likevel ikke bare vært fryd og gammen blant tilbakemeldingene på serien.

– Så er det de klisjefulle drittkommentarende på Facebook. Jeg blir flau over den eldre generasjonen, sier Kleven, og fortsetter:

– Det er ikke rart det er flaut å snakke om temaer, som for eksempel porno, når folk blir så sinte og provoserte.

Du kan se Joakims første porno på TV 2 Play. Ny episode hver fredag.