Joakim Kleven med ny serie om porno: – Det sykeste jeg har gjort i mitt liv

I den nye dokumentarserien «Joakims første porno» dykker regissør, klipper og influenser Joakim Kleven (30) inn i pornoens verden.

– Den er klein, fin, morsom og viktig, forteller Joakim Kleven til TV 2.

Joakim Kleven (30) har deltatt i Bloggerne, men jobber også som filmregissør og klipper. Foto: Espen Solli / Tv 2

Gjennomsnittsalderen blant norske barn og unge er elleve år når de har sitt første møte med porno. Joakim Kleven ønsket å lage denne dokumentarserien, fordi han opplever at vi snakker altfor lite om porno og har selv egne erfaringer med å møte på porno i tidlig alder.

– Jeg så porno for første gang som 11-åring. Det positive med porno for meg, var at jeg fant ut av legningen min ved å tilfeldigvis komme over en «gay porn»-trailer på YouTube, sier Kleven.

Han forteller også at dette både ga han et urealistisk syn på sex og at det har påvirket selvbildet i flere år.

Observerte pornoinnspilling

I dokumentarserien får seeren bli med Kleven på pornoinnspillinger i USA, Bratislava i Slovakia og Marbella, i tillegg til det Kleven velger å kalle «pornoens Oscar-utdeling»: AVN Awards. Det er noe programlederen opplevde som totalt surrealistisk og noe en aldri kan forberede seg på.

– Det er det sykeste jeg har gjort i mitt liv.

Porno kan for mange oppleves som et kontroversielt tema, men Kleven tenker at dette er et viktig tema å være åpen om.

– Vi er i en generasjon der ting er lett tilgjengelig på mobil, så om folk tenker dette er en klein eller drøy serie, bare tenk hva som ligger der ute, forteller Kleven til TV 2 og fortsetter:

– Jeg håper folk kan se det og føle at de lærer noe.

«Flue-på-veggen»

Kleven beskriver sin rolle som programleder i et slags «flue-på-veggen»-perspektiv.

- Vi ønsker verken å glorifisere eller fordømme det. Jeg håper de som ser serien får gjort opp sin egen mening om tematikken og serien.

Joakim dykker ned i pornokulturen med et åpent sinn, og oppdager at spørsmålene står i kø: Er pornobransjen bare snusk og utnytting? Finnes det «bra» porno? Hvordan er det å være heterofil og spille inn skeiv porno? Hvor mye må man ofre? Hvor mye jobb ligger bak en pornofilm? Hvordan ser porno ut i dag og om 50 år?

Serien kan du se på TV 2 Play fra fredag 11. november.