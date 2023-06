Jenny Huse: – Jeg var avhengig av operasjoner

Influenseren innrømmer en tidligere avhengighet, men nå har hun fjernet et av de kosmetiske inngrepene.

– Jeg vil si jeg var avhengig av operasjoner. Jeg syntes det var gøy, jeg så på det som et «business»-prosjekt.



Det forteller influenser og TikToker Jenny Huse (21).

For influenseren har det vært viktig å være åpen med følgerne sine om hvilke kosmetiske inngrep hun har gjort.

Hun har blant annet operert nesen, tatt rumpeimplantater og fylt på leppene sine med restylane.

– Jeg var veldig usikker på utseendet mitt, deler hun.

I et intervju med God kveld Norge, forteller Huse åpenhjertig om at hun selv ble påvirket som ungdom.

– Jeg har blitt mobbet siden barnehagen for nesen min, hevder Huse og forteller videre:

– Jeg har vokst opp et sted der alle har et veldig vestlig utseende. Jeg gråt første skoledag fordi jeg trodde alle så på nesen min.

Jenny Huse (20) til andre unge jenter: – Må få lov å fikse på seg selv

Huse forteller at dette bidro til at hun tok valget om å operere nesen, som hun gjennomførte dagen etter hun fylte 18 år.

– Usikkerheten var internalisert. Jeg følte ikke jeg kunne vise meg i ulike profiler.



Videre beskriver influenseren at hun opplevde en «rus» av å se forandringene etter hun gjennomførte neseoperasjonen.

– Jeg har snakket med andre influensere som også har hatt de samme tankene, deler hun og fortsetter:



– Det er nesten det samme om inngrepet gjør deg «finere eller styggere». Man blir «gira» av at det er en forandring – og det er skummelt.



Fjernet fillers

Tidligere i år deltok influenseren i Discovery-serien Good Luck Guys, sammen med influenser-kollega Tim Kristian Holter Moen (22).

Moen har tidligere uttalt til God kveld Norge at han føler seg som en storebror for Huse.

De to influenser-vennene har laget flere videoer sammen på både YouTube og TikTok.

Tidligere i år lagde venneparet en video der Moen betaler for at Huse skal få fjerne et av de kosmetiske inngrepene – nemlig fillers i leppene.

– Jeg var barnslig, jeg ville bare ha mye (fillers, journ.anm.). Jeg ble blind på det, sier Huse om fillersbehandlingen i videoen.

Må passe visse kriterier for operasjon

Klinikksjef ved Oslo plastikkirurgi, Amin Kalaaji, forteller til God kveld Norge at avhengigheten til estetisk kirurgi er foruroligende og usunn.

Amin Kalaaji er spesialist i plastikkirurgi og er klinikksjef ved Oslo palstikkirurgi. Foto: Aage Aune / TV 2

Han tror økningen av avhengigheten skyldes i stor grad sosiale medier.

– Influensere påvirker på godt og vondt. De kan for eksempel påvirke yngre jenter til å ta operasjoner, uten at de helt vet hvorfor. Det er det vi kaller en press-kilde, i tillegg har vi press fra familie, venner, skjønnhetsindustri og moteindustri, forteller han.



Kalaaji forteller at man alltid må utelukke koblingen mellom pasient og kroppsdysmorfisk lidelse (BDD) før man gjennomfører en eventuell operasjon.

– Kroppsdysmorfisk lidelse er en psykisk lidelse som er karakterisert som en overdreven opptatthet av eget utseende, og ofte overdrivelse av ikke-eksisterende eller minimale fysiske defekter eller ønsker om endring, særlig med utseende, forklarer han.

Videre forklarer han at løsningen på kroppsdysmorfisk lidelse ikke er kirurgi, og i tilfeller hvor de mistenker at det kan være tilfelle, så vil kirurgene heller oppfordre pasienten til å søke hjelp.

Overlegen forteller at det imidlertid er vanskelig å identifisere en pasient som lider av BDD.

Han påpeker også at det ikke nødvendigvis er slik at en person som har tatt flere operasjoner er avhengig av estetisk kirurgi.

– Derfor spør vi etter bakgrunn til hvorfor de vil gjøre inngrepet og hvor lenge vedkommende har tenkt på det. Vi spør også om hvordan det går med pasienten på hjemmebane, i studiene, på jobb og i sosiale relasjoner, sier han og fortsetter:



– Vi må ha en balansert person som passer våre kriterier for en slik operasjon.

Overlegen forteller at det er viktig å poengtere at klinikker i Norge har veldig strenge etiske regler, men at det ikke er slik flere steder i utlandet.



Kalaaji har lagt merke til at det har blitt et stadig større fokus på å få naturlige resultater innenfor plastikkirurgien.

– Mange ønsker å bruke eget fett til fornyelse av kroppen, i bryst, ansikt og kropp eller korreksjon av eksisterende avvik.

– Tar for lite ansvar for seg selv

Influenser Huse har i løpet av det siste året tatt mer avstand fra sosiale medier, og velger heller å fokusere på studiene sine i PR og strategisk kommunikasjon.

Huse mener at hun ikke har et direkte ansvar overfor følgerne sine.

– Jeg synes mennesker tar altfor lite ansvar for seg selv, mener hun.



– Jeg synes ikke det er riktig at folk tar ansvaret over på andre, og sier sånn «hun eller han fikk meg til å gjøre det». Jeg synes det er teit.