Jennifer Lopez sletter alt på Instagram

VEKKER OPPSIKT: Jennifer Lopez (53) har over 226 millioner følgere på Instagram. Tirsdag kveld ble alle innleggene hennes borte. Foto: Jordan Strauss

Skuespiller og artist Jennifer Lopez (53) har over 226 millioner følgere på Instagram. Tirsdag kveld hadde alle innleggene på den amerikanske stjernens konto forsvunnet. Profilbildet var også byttet ut med en svart sirkel

Dette skapte en storm av spekulasjoner blant fans og i media.

Deadline mener Lopezs «sosiale media-blackout» kan være et stunt i forbindelse med et nytt prosjekt. Det britiske nettstedet melder at de har forsøkt å komme i kontakt med hennes management, uten hell.

Også på TikTok og Twitter har profilbildet til Lopez blitt byttet ut til svart. I dag morges ble både profil -og forsidebildet til stjernen skiftet ut med hennes navn i kursiv på en mørk bakgrunn.

Innleggene på de øvrige plattformene er fortsatt tilgjengelige.

Det vi vet er at Lopez har flere prosjekter i utvikling. I juni 2021 inngikk Lopez' produksjonsselskap, Nuyorican Productions, en fireårig avtale med Netflix som omfattet prosjekter som blant annet filmer, TV-serier og annet, skrev Deadline.