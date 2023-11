Jennifer Lawrence svarer på spekulasjonene

Den siste tiden har flere spekulert i om den amerikanske skuespilleren Jennifer Lawrence (33) har utført plastiske operasjoner.

Det var etter at 33-åringen dukket opp under Diors moteshow i Paris i september, at antagelsene oppstod.



I et intervju med Interview Magazine benekter skuespilleren at hun har lagt seg under kniven.

– Jeg begynte (som skuespiller) da jeg var 19 år. Så da får jeg tilsendt av meg selv fra jeg var 19 og frem til jeg var 30. Jeg har blitt voksen. Jeg har mistet «valpefettet» i ansiktet og ansiktet mitt har forandret seg – fordi jeg har blitt eldre, sier Lawrence.

– Alle trodde at jeg hadde fikset på nesen, men jeg har den samme nesen, legger hun til.

Videre forteller 33-åringen at kinnene er blitt naturlig smalere med årene.

Hun forklarer samtidig at flere av kommentarene oppstod etter at hun begynte å jobbe med kjendissminkør Hung Vanngo, i forbindelse med den aktuelle filmen «No Hard Feeling».

– Det er utrolig hva sminke kan gjøre. De siste månedene, etter at jeg begynte å bruke ham, har alle vært overbevist om at jeg har operert øyepartiet, sier 33-åringen.

Lawrence er blant annet kjent fra suksess-filmen The Hunger Games, og har medvirket i filmer som The Passenfger