Jennifer Lawrence med utro-stikk: – Jeg blir kvalm

De siste månedene har realityskandalen, ofte omtalt som «Scandoval», vært bredt dekket i media verden over.

I mars ble kjent at «Vanderpump Rules»-stjernene Tom Sandoval (42) og Raquel Leviss (28) hadde hatt en flere måneder lang affære, bak ryggen til Ariana Madix (37).

Sandoval og Madix hadde vært et par i ni år, nesten like lenge som de har vært en del av realityserien. Leviss var en nær venn av begge to, og også en del av «Vanderpump Rules»-casten.

UTRO: Tom Sandoval var utro mot sin mangeårige partner Ariana Madix, med parets felles bestevenninne. De er alle sammen med i realityserien «Vanderpump Rules». Foto: Presley Ann Les mer SYV MÅNEDER: Raquel Leviss hadde en affære med Sandoval i over syv måneder før det kom ut. Affæren ble fanget på kamera, både før og etter den ble kjent. Foto: JPA / AFF-USA.com Les mer

Siden da har utroskapsskandalen levd sitt eget liv, spesielt i sosiale medier. For kort tid siden sa programleder Andy Cohen, som er produsent på «Vanderpump Rules», i et podkast-intervju at han syns «hatet hadde gått for langt».

Og etter at den siste reunion-episoden gikk på TV, noe som bød på en stor overraskelse, har et kjent Hollywood-navn kastet seg på debatten.

Se Madix konfrontere eks-bestevenninnen for første gang etter utroskapsskandalen:

Skuespiller Jennifer Lawrence (32) er nemlig en stor fan av flere av reality-programmene som går på Bravo-kanalen, også «Vanderpump Rules».

32-åringen har den siste tiden gjort presse for sin nyeste film «No Hard Feelings». For rundt to uker siden ble hun spurt om hun hadde fått med seg reality-skandalen.

– Ja, og det var vanskelig å se. Jeg ble kvalm, rett og slett. Jeg kunne ikke se mer, sa Lawrence i intervjuet med Access Hollywood.

KVALM: Lawrence fortalte hun hadde blitt «kvalm» av utroskapsskandalen da hun så det på TV. Her avbildet sammen med Andrew Feldman, medskuespilleren i «No Hard Feelings». Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Onsdag denne uken ble Lawrence igjen spurt om utroskapsskandalen, men denne gangen et mer direkte spørsmål rundt Sandoval.

På rød løper fikk 32-åringen spørsmål om hvem hun tror kunne spilt Tom Sandoval i en spillefilm, om det skulle skje i fremtiden.

Til dette hadde hun et direkte og krast svar:

– Å, gud. Jeg vet ikke. Jeg tror faktisk ikke jeg hater noen skuespillere nok til å gi dem rollen som Sandoval.

IKKE FAN: Jennifer Lawrence er ikke fan av realitykjendisen Tom Sandoval. FOTO: Steven Bergman/Philip Farone/AFP

Lawrence sin kommentar kommer etter det ble kjent at Sandoval og Leviss løy til de andre i casten, om hvor lenge affæren hadde pågått.

Sandoval hadde hele tiden hevdet at paret kun hadde sex én gang under innspillingen i fjor sommer, mens Leviss nå påstår det skjedde flere ganger.

Filming til den 11. sesongen, som kommer på TV våren 2024, skal snart være i gang. Det er enda ikke bekreftet om verken Sandoval, Madix eller Leviss blir å se som en del av casten.

Se alt fra «Vanderpump Rules» på TV 2 Play.