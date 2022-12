Jennifer Coolidge om sjokkintervjuet: – Det var en overdrivelse

GOD KVELD NORGE (TV 2): Jennifer Coolidge (61) snakker ut om sjokkintervjuet der hun hevdet at hun har ligget med 200 menn i et nytt intervju med Entertainment Weekly.

«White Lotus»-aktuelle Jennifer Coolidge (61) er kanskje aller best kjent i rollen som «Stifler's mom» fra «American Pie»-filmserien.

I et sjokkerende intervju med Variety snakket den 61 år gamle skuespilleren ut om den ikoniske rollen og hevdet blant annet at hun hadde ligget med hundrevis av menn etter å ha spilt i «American Pie»-filmene.

I et nytt intervju med artisten Ariana Grande for Entertainment Weekly avslører Coolidge at hun muligens pyntet litt på sannheten i det omtalte sjokkintervjuet.

– Jeg sa det på tull, herregud, man kan jo ikke dra en vits i denne byen. Jeg gjorde jo den store feilen av å si «Takk Gud for den filmen, jeg fikk ligget med 200 menn», eller hva enn nå det var. Du vet, jeg ville likt å si at det var sant, men det var jo på en måte bare en overdrivelse, så jeg er glad du spør, sier Coolidge til Grande.

Snakker ut om sex

Til tross for at Coolidge sier at antallet var en overdrivelse, hevder hun at den ikoniske rollen gjorde at hun fikk mer oppmerksomhet fra kjekke, yngre menn.

I intervjuet forteller hun blant annet en historie om en av de seksuelle opplevelsene fått takket være det såkalte «MILF»-stempelet kom etter hennes opptreden i «American Pie».

– Denne ene fyren var spesielt ung – myndig, selvfølgelig, det var helt lovlig – men det var litt morsomt fordi vi måtte... Det ene øyeblikket var litt kleint fordi han... Nei, nå skal jeg ikke gå inn på detaljer, men morgenen etter så sa jeg til ham at jeg måtte få fønet håret. Også var han så ung da at han ringte moren hans for å høre hvor vi kunne få tak i en hårføner. Det var så rart fordi det var veldig tydelig at vi lå i sengen sammen mens han snakket med henne om det på telefonen, forteller Coolidge.

ÅPEN OM SEXLIVET: Jennifer Coolidge snakker åpent om en av sine seksuelle opplevelser i det nye intervjuet med Entertainment Weekly. Foto: Chris Pizzello

Ifølge den 61 år gamle skuespilleren skal den pinlige situasjonen ha fått en forløsning da hun til slutt fikk noen gode hårfønertips fra hennes unge elskers mor.

Fikk sin første Emmy

Coolidge fikk sitt store gjennombrudd i 1993 etter å ha spilt en av Jerry Seinfelds flørter i den ikoniske sitcomen «Seinfeld». Siden den gang har hun spilt i flere suksesser som «Legally Blonde», «Two Broke Girls», og den tidligerenevnte «American Pie»-filmserien.

Til tross for sin tidligere suksess mener Coolidge at hennes mest nylige roller i HBO-serien «The White Lotus» og Netflix-miniserien «The Watcher» har vært mer givende for henne som skuespiller.

– Du får mer tid til å spille ut en person med en mengde av problemer og utfordringer, som for eksempel Tanya i «White Lotus» som var en veldig kompleks, og forstyrret person. Jeg hadde aldri fått spille en sånn rolle før, sier Coolidge og legger til:

– Også skumle Karen i «The Watcher» var enda en karakter jeg syntes var veldig gøy å få spilt i år. Hun var litt grusom, og på en måte det stikk motsatte av Tanya. Det var to utrolig fine muligheter som virkelig endret livet mitt, sier «White Lotus»-stjernen til Entertainment Weekly.

Den overnevnte HBO-serien sikret Coolidge hennes første Emmy tidligere dette året.

Nylig hat den 61 år gamle skuespilleren også landet en nominasjon til den prestisjefulle Golden Globe prisen, skriver ET Online.