Jennifer Aniston om livsstilen – unngår én ting

Skuespiller Jennifer Aniston (54) har i løpet av karrieren fått mye oppmerksomhet for sine fysiske attributter, noe hun også har tjent gode penger på.

I 12 år var hun ansiktet til det amerikanske merket «SmartWater». Men de siste årene har hun satset på egne prosjekter – som å lansere hårprodukter og inngått partnerskap med et treningsselskap.

I anledning 10-årsjubileet til CR Fashion Book, grunnlagt av moteprofil Carine Roitfeld, har Aniston blitt fotografert og intervjuet om sin livsstil.

Der forteller 54-åringen at hun «alltid» har vært fascinert og interessert i å holde seg oppdatert på det siste innenfor medisin, teknologi, skjønnhet og helse.

Utypisk middags-underholdning

Aniston deler hvordan denne interessen startet.

– Det var en periode hvor pappa gikk på medisinskole, mens skuespill-jobben gikk litt trått for ham, som også er grunnen til at vi flyttet til Hellas da jeg var fem eller seks år. Så jeg hadde en doktor/skuespiller som introduserte meg for verden av medisiner og forskning.

54-åringens pappa, John Aniston gikk bort i fjor, 89 år gammel. Han var mest kjent for sin rolle i «Days of Our Lives», som han spilte i over 30 år.

I intervjuet mimrer hun tilbake til middager med faren.

I FARENS FOTSPOR: John og Jennifer Aniston i 2012 da sistnevnte fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Foto: CHRIS DELMAS /AFP

– Vi satt og så på medisinske program mens vi spiste. Til og med mikrokirurgi – ikke akkurat det man normalt vil se på under middagen.



Passer på sinnet



På spørsmål om hva hun daglig gjør for å holde seg sunn «fra innsiden og ut», svarer hun følgende:

– Jeg drikker mye vann, beveger kroppen daglig, forsøker å spise rene og ferske råvarer, og få så mye søvn jeg kan.



Hun sier at særlig tilstrekkelig med søvn er «vanskelig» å få til, og at det merkes godt på kroppen når hun er på underskudd.

Til magasinet fremhever hun også grep hun tar for sin mentale helse, og sier at hun prøver å være «veldig oppmerksom» på hva hun eksponerer seg for.

– Verden vår går virkelig gjennom noen utfordringer, og jeg vet at vi alle bryr oss mye, men noen ganger tror jeg det er viktig at vi slår av støyen.