Jennifer Aniston hadde kontakt med Matthew Perry dagen han døde

– Han var ikke i smerte, han slet ikke, han var glad, åpner Jennifer Aniston i et nytt intervju.

28. oktober ble den folkekjære skuespilleren, Matthew Perry, funnet død i sitt eget hjem. Han ble 54 år gammel.

Perry er, for de aller fleste, mest kjent som karakteren Chandler Bing fra serien «Friends», og har gjennom en årrekke vært et fast inventar i TV-stuer verden over.

I etterkant av dødsfallet har Perry blitt hyllet verden over, av både fans, venner og kolleger.

En av av dem som har uttrykt sin sorg over tapet Perry, er kollega og nær venninne, Jennifer Aniston (54).

– Oh boy, dette har skåret dypt. Å si farvel til vår Matty har vært en sinnssyk bølge av følelser ulikt noe jeg har opplevd før, skrev Aniston i et innlegg på Instagram i november.

Nå kommer det fram nye deltaljer rundt dagen den berømte skuespilleren gikk bort.

VG omtalte saken først.

I et nytt intervju med Variety åpner Aniston om hvordan det har vært å miste Perry.

– Han var glad. Han var frisk. Han hadde sluttet å røyke. Han jobbet med å komme i form. Han var lykkelig – det er alt jeg vet, sier hun og fortsetter:

– Jeg tekstet med ham bokstavelig talt den morgenen. Han var ikke i smerte, han slet ikke, han var glad.



Perry har gjennom årene selv vært åpen om sitt misbruk av alkohol og piller, noe også Aniston ikke legger skjul på i intervjuet.

– Jeg vil at folk skal vite at han virkelig var frisk, og ble friskere. Han var på en reise. Han jobbet så hardt. Han ble virkelig gitt en tøff en. Jeg savner ham sårt. Det gjør vi alle.