– Jeg vil bare minne folk på at jeg ble født kriminell

Jan Thomas sier til TV 2 at han ikke tar det for gitt at han, som mann og homofil, får lede «Jakten på kjærligheten».

Lille Jan sitter i sofaen ved siden av sin noe eldre kusine. Hun gråter, og selv om Jan bare er fire år, forstår han at det er den o'store kjærligheten som har gjort at tårene triller nedover kinnet hennes.

Fireåringen strekker seg etter en børste full av hår som ligger på stuebordet, og begynner å gre lokkene til kusinen. Han stryker henne samtidig over håret, mens han forteller henne hvor pen hun er.

Mens kusinen tørker tårene med håndbaken, fletter lille Jan det nykjemmede håret hennes.

– Hun så jo ikke ut, stakkar!, sier Jan Thomas i dag, og ler sin karakteristiske latter. Vi møter ham på kontoret han har et steinkast unna salongen i Parkveien. Som tilfeldigvis også har vært avdøde forfatter og kvinnesaksforkjemper Camilla Colletts hjem.

– Men poenget var at kusinen min fikk en rakere holdning. Jeg visste, i min ubevissthet, at jeg hadde evnen til å se henne og få henne til å skinne. Få henne til å stole på at hun er bra nok. Det er en gave jeg har fått.

Han er overbevist om at dét er grunnen til at han sitter her i dag – som fersk programleder for jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten».

– Jeg hadde ikke sagt «ja» til dette programmet hvis jeg ikke opplevde at jeg kunne tilføre noe som jeg mener er viktig.

– Hva legger du i «viktig» her?

– Jeg er ikke blitt en «nei»-person. Jeg er absolutt en «ja»-person, men jeg opplever at jeg har gjort så mye forskjellig. De siste årene er jeg blitt bevisst på at det jeg gjør og takker «ja» til, med mindre det er ren galskap og gøy, må være større enn meg.

NY ROLLE: En stor drøm er gått i oppfyllelse for Jan Thomas, nå som han skal lede «Jakten på kjærligheten». Foto: Fremantle / TV 2

Jan Thomas er opptatt av at det han skal jobbe med er noe han oppriktig bryr seg om. Og det å lede «Jakten på kjærligheten» har vært en drøm han har hatt helt siden programmet gikk på luften for første gang i 2004.

– Da forespørselen kom brukte jeg veldig kort tid på å svare «ja». Først og fremst fordi jeg ELSKER konseptet. Kjærlighet er det største av alt, sier han, og slår ut med armene. Ikke på den pompøse og klisjé-aktige måten, men av oppriktighet.

– Jeg sier dette med glimt i øyet; men personlig er jeg litt lei av kjendisdrevet reality. Jeg er jo en del av det universet selv, og det er kanskje lett for meg å si, men jeg er lei av at «alle» skal ha en agenda.

– Hva tenker du på da?

– Dette sier jeg med all min kjærlighet og all min respekt, altså, bedyrer han.

– For det betyr ikke at menneskene og realityserien ikke er bra, men jeg opplever at mange enten skal reparere et image, eller så trenger de PR. Det handler veldig sjeldent om økonomi, for det er ikke store summer å hente i norske realityshow, forklarer han.

GJENKJENNBART: Jan Thomas fant selv kjærligheten på TV, og føler han dermed har et fortrinn overfor bøndene og frierne ingen programleder før ham har hatt. Foto: Fremantle / TV 2

Jan Thomas trekker frem noe hans gode venn og tidligere «God kveld Norge»-general Dorthe Skappel (60) en gang lærte ham.

– Hun sa at det hadde skjedd et skifte i vårt yrke og med TV-profiler. Det er hva kan jeg få, hva kan jeg tjene, hva kan dette showet gjøre for meg, det handler om nå, heller enn hva kan jeg tilføre, forklarer han.

Og det er nettopp derfor Jan Thomas tar fatt på rollen som programleder og mentor for «Jakten»-bøndene og -frierne med stor iver. Fordi at det handler om helt vanlige mennesker som vil finne seg en livsledsager. Finne den store kjærligheten.

Fant selv kjærligheten på TV

Noe som på det personlige plan ikke er fremmed for Jan Thomas selv.

Han fant nemlig selv den store kjærligheten i Afrika i forbindelse med Viaplay-serien «Jan Thomas søker drømmeprinsen» i 2020. I dag er han lykkelig samboer med Harlem Alexander (35), en av de utvalgte i serien.

– Jeg har kjent på mange av de samme følelsene som bøndene og frierne skal gjennom. Fy fader, de kommer til å ha det så vondt, men samtidig så godt!, sier han energisk.

Han minnes siste natt før han selv måtte ta et valg om hvem han kunne se for seg å bli bedre kjent med hjemme i Norge. Han sov ingenting, og var mentalt utslitt.

– Hvis «Jakten»-deltakerne har det vondt, kan jeg relatere meg til det. Jeg har hatt det vondt selv, og gråt så jeg ble helt hoven rundt øynene i det siste programmet. Da hadde jeg ikke sovet ett sekund. Jeg kan virkelig relatere meg til reisen de skal på.

FORELSKET: Samboerparet Jan Thomas og Harlem Alexander fant kjærligheten på TV i 2020. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

Når vi intervjuer Jan Thomas er det bare noen dager til nyheten om hans nye programlederrolle skal avsløres. Det kribler i hele ham.

Også fordi han har vært så spent på hva bøndene synes om at det nettopp er han som skal ta over etter de fire kvinnene før ham - Katrine Moholt (49), Marthe Sveberg Bjørstad (44), Katarina Flatland (33) og Gunhild Dahlberg (47).

– Det er med en viss form for ærefrykt at jeg har sagt «ja». De fire jeg tar over etter har gjort en formidabel jobb før meg. Men jeg må eie, og tro, at jeg kan tilføre programmet meg.

Det betyr også en bitteliten dose glam, men selvfølgelig ikke overdrevent, bedyrer han.

– Stylisten min og jeg har jobbet veldig mye med et moodboard. Jeg har fått beskjed fra produksjonen om at det ikke er her jeg skal stille opp i svære Gucci-skjorter, og det ville jeg jo heller aldri gjort.

Han ler.

– Men samtidig tenker jeg at det nettopp er meg de har spurt om å være programleder, så jeg kommer til å være meg selv tilpasset dette konseptet.

Har hatt sine fordommer

Jan Thomas mener at det er enhver programleders jobb å skreddersy helhetsuttrykket i forhold til programmet.

– Jeg skal ikke skape et helt nytt program. Jeg skal inn i en mal, og man skal ikke vike langt unna før folk begynner å reagere. Jeg kommer ikke ned til bondegården med svære solbriller. Er det sol, må jeg selvfølgelig ha solbriller, men jeg kan tilpasse meg.

Igjen runger latteren utover rommet som en gang huset unge Camilla Collett.

Han har allerede snakket med bøndene over telefonen, og dersom kjemien er like god foran kamera som over telefonlinjen, lover det godt for den kommende «Jakten»-sesongen.

– Jeg har jo hatt mine fordommer mot bønder, som folk også har hatt mot meg. Jeg har kanskje tenkt at bønder er litt sånn …

Han trekker på det.

– Bonde-forkjemper Gunhild Stordalen er jo en av mine beste venner, og et øyeblikk tenkte jeg: «Å gud, hvordan skal dette her gå?». Men så snakket jeg med dem, og det var topp stemning og god kjemi fra sekund én. Det var som å snakke med gamle venner!

En historisk programlederrolle

Jan Thomas' største ønske for denne sesongen er at samtlige av bøndene skal finne en livsledsager for livet.

I løpet av de 19 foregående sesongene er det 28 par som har funnet kjærligheten, og hele 15 «Jakten»-barn som er kommet til verden.

– Jeg håper jeg kan bidra til å øke den statistikken!, sier han og ler.

TIDLIGERE PROGRAMLEDERE: Katrine Moholt og Gunhild Dahlberg har ledet det populære programmet over flere år, hver for seg. Foto: Espen Solli / TV 2 Les mer TIDLIGERE PROGRAMLEDER: Marthe Sveberg Bjørstad tok over etter Katrine Moholt i 2011. Foto: Bjørn Erik Larsen / Scanpix Les mer TIDLIGERE PROGRAMLEDER: Katarina Flatland kom inn i ellevte sesong. Foto: Marit Hommedal / Scanpix Les mer

Men den 56 år gamle kjendisstylisten, som fikk navnet Jan Bertin Østervold da han kom til verden i Skien i 1966, gjør også historie når han nå entrer TV-skjermen som «Jakten»-programleder.

– Du er den første mannen, og den første homofile, som skal lede «Jakten på kjærligheten». Gjør du deg noen tanker om det?

– Tenk deg det! Du må ikke si sånn, for da kjenner jeg at jeg blir nervøs!

«Jakten på kjærligheten» fikk for øvrig for første gang i seriens historie en homofil bonde, Jan Erik Kjær, høsten 2009.

Jan Thomas tar det ikke for gitt at han får lov til å lede et program i beste sendetid på en av Norges største TV-kanaler. Han minnes at da de skulle spille inn «Drømmeprinsen», var det mange land de måtte droppe å ta opp til vurdering, nettopp på grunn av hans homofile legning.

– Jeg vil bare minne folk på at jeg ble født kriminell. Jeg har hatt et liv som har vært veldig fargerikt, med mange opp- og nedturer, og jeg har levd med fordommer hele livet.

Helt siden han kom tilbake til Norge fra USA, på begynnelsen av 2000-tallet, har han kjempet for å bli akseptert både med tanke på legning og sin eksentriske personlighet.

– Jeg har stått i det. Jeg har tatt valg som jeg opplever som modige. I en alder av 56 år er jeg fremdeles ydmyk overfor akkurat dét, og selv om jeg har mine meritter, er jeg likevel den skeive greina på treet, som skal inn i den hittil meget tradisjonelle programlederrollen.

KARSTEN GIFTEKNIV: Jan Thomas sier til TV 2 at han gleder seg til å være mentor for bønder og friere, veilede dem innenfor styling og ikke minst bidra til at de finner sin livsledsager. Foto: Fremantle / TV 2

Han er opptatt av hva nettopp dette signaliserer, særlig overfor unge mennesker som fremdeles er i skapet.

– Jeg sier til alle der ute, som kanskje kjenner seg annerledes, at hvis du opererer ut ifra ærlighet, kjærlighet og godhet, kan disse tingene også skje med deg.

Jan Thomas løfter opp høyre hånd, og fører den i retning venstre skulder.

– Jeg er så unorsk, at jeg klapper meg selv litt på skulderen også, og sier: «Bra jobba, Jan». Du har gjort noe riktig! Jeg er beæret over at TV 2 ga meg denne muligheten, og håper jeg blir å se på «Jakten» til jeg går med en stokk!

Den 20. sesongen av «Jakten på Kjærligheten» har premiere på TV 2 til høsten. Sjekk hvem årets bønder er her!