– Jeg vil at Durek skal føle seg ivaretatt

EN DEL AV FAMILIEN: Kronprins Haakon med svigermor Marit Tjessem, søsteren prinsesse Märtha Louise og tilkommende svoger Durekk Verrett under datteren prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsfeiring. Foto: Lise Åserud / NTB

I boken «Haakon - historier om en tronarving», som forlaget Cappelen Damm slapp tordag 2. november, åpner kronprins Haakon (50) seg om farsrollen, relasjonen med kona Mette-Marit (50) og det å bli eldre.

Han belyser også relasjonen med den tilkommende svogeren Durek Verrett (48), som storesøsteren prinsesse Märtha Louise (52) skal gifte seg med i august 2024.

Kronprinsen minnes da han skulle møte pressen høsten 2022 med prinsesse Märtha og Durek Verrett som tema.

«Jeg skal møte pressen i dag for å snakke om søsteren min og Durek, og kritikken mot dem og kongehuset. Jeg tror det går fint, men jeg har en liten klump i magen, siden jeg må balansere to hensyn som begge er viktige for meg. Det er hensynet til institusjonen, kongehuset, det jeg bruker livet mitt på, og det menneskelige hensynet, altså familien min.».

«Jeg ønsker å ta vare både på institusjonen og familien, og jeg tror vi kan få til begge deler samtidig. Søsteren min, og Durek, skal føle seg ivaretatt, og det vi bestemmer oss for, bør vi stå sammen om. Dette skal jeg si til mediene etterpå. Søsteren min og Durek må få frihet til å jobbe med det de tror på, leve livet sånn de ønsker. ».

«Jeg vil også få fram at jeg er glad i søsteren min og at jeg setter pris på Durek. Det har vært veldig spennende å bli kjent med han. Vi er jo forskjellig på mange måter, og det gjør det også interessant å være sammen med han. Det er gøy å bli utfordret og å diskutere og prate med noen som tenker annerledes enn meg selv. Og så er han morsom. Durek har masse humor.».



– Jeg setter pris på Durek

Det er den anerkjente forfatteren og tidligere Aftenposten-journalisten Kjetil S. Østli (48) som har fulgt kronprinsen i to år, og nå er denne reisen blitt bok.

Kronprinsen sier videre:

Han er også påpasselig med at deler av diskusjonen rundt storesøsterens forlovede ikke er sunn:

«Vi må tåle kritikk og lytte til den. Men det er en side ved diskusjonen som overhodet ikke er bra. Durek er utsatt for rasisme, særlig på sosiale medier.»



Om Ari Behns dødsfall

Storesøster prinsesse Märtha Louise (52) tok ut skilsmisse fra sin tidligere ektemann Ari Behn høsten 2016. I romjulen 2019, litt over tre år senere, valgte forfatteren å ta sitt eget liv.

Dette erkjenner kronprins Haakon at var en tøff påkjenning for hele familien.