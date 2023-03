– Jeg var omringet av kreft

Etter at moren og broren ble rammet av alvorlig sykdom, tok Agnete Husebye (27) et spesielt valg. Nå har «Kompani Lauritzen»-deltakeren låtene klare til sin egen begravelse.

Året er 2006. På sofaen hjemme på Fjellhamar ligger ti år gamle Agnete i morens armkrok og ser på film. Den trygge stunden skal snart komme til å endre livet deres totalt.

– Jeg lente meg tilbake på brystet hennes. Plutselig kjente mamma at hun fikk litt ekstra vondt.

Moren, Mona Annergretesdatter (65), ble urolig da hun kjente en kul i brystet. Dagen etter oppsøkte hun lege, og fikk beskjeden hun fryktet: Brystkreft.

NÆRE: – Jeg kjenner ingen som har så mye kontakt med moren sin som meg, sier Agnete Husebye om mamma Mona Annegretsdatter. Foto: Tom Rune Orset

– Jeg hadde nettopp fått vite at kreften så ut til å være ganske alvorlig, og at svulsten så ut til å være stor. Det var en nydelig februardag, jeg gikk ned for å hente Agnete på skolen og tenkte: «Er jeg syk? Nei, jeg føler meg ikke dårlig. Er jeg skadet? Nei, jeg er jo ikke det. Men jeg har kreft». Det føltes veldig rart, forteller hun.

Synet av moren som kom for å hente henne på SFO, er brent fast i Agnetes minne.

– Mamma hadde sagt at hvis hun kom og hentet meg, hadde hun fått resultatet. Da skjønte jeg det, at: «Nå er det ekte».

– Redd for at mamma skulle dø

Mona ble raskt operert, og i månedene som fulgte ble Agnete med da moren fikk strålebehandling på Radiumhospitalet.

– Det var en skikkelig tung tid. Jeg var livredd for at mamma skulle dø. Samtidig hadde pappa akkurat fått seg ny kjæreste, drev og planla bryllup og var liksom i sin egen boble. Jeg følte at livet raste sammen, sier Agnete.

Moren forsøkte å gjøre det beste ut av situasjonen, og la inn svømmeturer i sykehusbassenget og kreative stunder på ergoterapeutisk avdeling på Radiumhospitalet.

– Jeg var bekymret, selvsagt. «Dør jeg før jeg blir 50?», liksom. Det visste jeg jo ikke. Men jeg sa det ikke høyt. Jeg var alenemor med to relativt små barn 60 prosent av tiden, så jeg måtte jo være sterk, sier Mona, som i tillegg til Agnete har tre eldre sønner.

Verst ble det etter behandlingen. Moren var nå utenfor livsfare, men slet med senvirkninger og fatigue. I lengre perioder var hun bortreist på rehabilitering, og Agnete satt urolig og ensom igjen hjemme i Lørenskog.

– Det var skikkelig tungt, for det eneste jeg ville da, var å være med mamma. Det er det nærmeste jeg har vært å være deprimert. Jeg snakket mye med helsesøster og lærerne mine, og jeg var mye borte fra skolen. Vanligvis var jeg glad i å være på skolen, men da ville jeg helst ikke være der. Jeg syntes alt var så vanskelig, og klassevennene mine skjønte det ikke helt. Jeg var jo bare ti år.

Omringet av kreft

Få år senere ble familien rammet av alvorlig sykdom igjen.

– Min eldste bror fikk aggressiv lymfekreft, da jeg gikk i andreklasse på videregående. I tillegg hadde morfaren min testikkelkreft. Da tenkte jeg: «Vi har vært heldige én gang. Jeg vet ikke om vi er like heldige nå». Jeg var omringet av kreft. Bestevenninnen min har også hatt kreft. «Nå skjer det», har jeg tenkt. Heldigvis gikk det bra med alle sammen, sier hun og smiler.

Erfaringene med kreft blant sine nærmeste førte til at Agnete tok et helt spesielt valg tidlig i livet.

– Jeg bestemte meg for at jeg kommer til å få kreft selv. Siden mamma ble syk, og særlig etter at broren min ble det, har jeg vært innstilt på det. Jeg har ikke planer om å dø av det, men jeg synes det er greit å tenke at livet ikke varer evig.

Livsendrende

TV 2 møter Agnete og moren på Grünerløkka i Oslo, der youtuberen har bodd siden 2019. Hun er langt ifra en dyster og pessimistisk person, og understreker at tankesettet heller fører til mer livsglede.

– Jeg føler at jeg lever mer, fordi jeg vet hvor skjørt livet kan være. Jeg vet at det kan skje med alle, særlig å få kreft – eller at alvoret plutselig kan komme. Jeg må bare omfavne det livet har å by på av muligheter. Jeg må lage dagene bra, for de er ikke automatisk bra bare i kraft av å være dager.

Agnete var sjenert og usikker som barn, og turte ikke engang å rekke opp hånden i klasserommet, selv om hun kunne svarene. Til TV 2 forteller hun at tankegangen om å omfavne livet mens hun kan, var avgjørende for at hun etter videregående trosset sjenansen og begynte med YouTube, og at hun senere har kastet seg ut i utfordringer som «Skal vi danse», «71 Grader Nord», «16 ukers helvete», og nå sist «Kompani Lauritzen».

GRIPER UTFORDRINGER: Agnetes tankesett gjør at hun lever livet til fulle og kaster seg ut i utfordringer som «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

– Det er fordi jeg ble så bevisst på at vi må leve mens vi kan at jeg har vært med på så mye greier, som «Kompani Lauritzen». Man vet aldri hvilken retning livet tar og om den muligheten kommer igjen, så må jeg bare ta de sjansene jeg får. Jeg har fått oppleve så mye kult på grunn av det, sier Agnete, som har en bachelor i enkameraregi fra Høyskolen i Lillehammer.

27-åringen tror mye hadde vært annerledes i livet dersom hun ikke hadde opplevd sykdom i familien.

– Jeg tror jeg heller kunne ha endt opp som en klipper eller en bak kamera på «Kompani Lauritzen», for eksempel – istedenfor å være den som er foran. Det kunne veldig lett ha blitt min hverdag. Da hadde jeg fortsatt vært sjenert, og kul kun for dem som kjenner meg, ikke for folket.

Har planlagt begravelsen

Å ha forsonet seg med døden medfører at 27-åringen også har lagt planer for sin egen begravelse.

– Jeg minner mamma ofte på: «Husk at jeg skal ha disse sangene i min begravelse. Det hadde vært kult om Cezinando kom og sang. Odd Nordstoga kan godt komme». Jeg driver og tuller mye på den måten. Det er jo en realitet at vi kommer til å dø en gang, så det er ikke noe vits i å være så redd for det, mener hun.

Akkurat nå er det Emma Steinbakkens «Jeg glemmer deg aldri» og Astrid S sin coverversjon av Cezinandos «Vi er perfekt men verden er ikke det» som står høyest på listen over Agnetes begravelsessanger.

– Og så synes jeg det hadde vært kult om det var et «afterparty» istedenfor minnesamvær, at man får en drink i hånden når man kommer. Og så vil jeg ikke bli gravlagt. Jeg har lyst til å bli strødd ut over et kult sted. Det bør være et sted som det er kjempevanskelig å komme til, sånn at de som må strø asken må slite skikkelig. På toppen av Glittertind, for eksempel.

