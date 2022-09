– Jeg stemte på meg selv

På lørdag var det tårer, action og stående applaus på H3 Arena da det var duket for «filmkveld» i Skal vi danse: all stars.

De siste fem ukene har stjernegjengen bydd på sensasjonelle show og koreografier, og én etter én har kjendisene blitt stemt ut av dansen.

Sist gang var det idrettsutøveren og gründeren Kari Traa (48) og youtuber Victor Sotberg (31) som måtte møte hverandre i en dramatisk duell, hvor sistnevnte måtte pakke sammen danseskoene og dra hjem.

Nå avslører idrettsutøveren at hun tar et utradisjonelt grep for å sikre plassen sin i manesjen.

– Må jobbe enda mer

Målet hennes på lørdag var nemlig å sikre seg litt flere poeng fra dommerne. Hun og Tom-Erik imponerte med en slowfox – inspirert av suksess-musikalen «The Greatest Showman».

– Målet var å få litt mer poeng enn forrige gang, men vi fikk akkurat det samme. Men jeg er egentlig fornøyd med dansen, og jeg gjorde bare feil én gang, fortalte hun til TV 2 under kveldens første pause.

Se slowfoxen til Kari Traa og Tom-Erik Nilsen i videoen under.

Nå avslører hun i tillegg at hun endelig har klart å senke skuldrene i konkurransen, og at ikke lenger er like anspent. Hun forklarer at det som har hjulpet henne mest, er at hun blokker ut publikum når hun danser utover parketten.

– Jeg er flinkere til å konsentrere meg mer om dansen og Tom-Erik, men jeg har jo enda litt mer å gå på. Så jeg må nok jobbe enda mer. Det eneste jeg har følt er at jeg har klart å få vekk publikum, og at jeg ikke blir opptatt av dem.

– Det er jo så kjekt med folk! De driver jo å hoier, og så tenker jeg jo på dem! Så vipps – så er jeg plutselig ute. Så jeg bare beholder det her inne i hodet, forteller hun lattermildt.

Stemte på seg selv

Hver uke får seerne tre gratis stemmer hver til å stemme på sine favoritter, og for noen uker siden avslørte idrettsutøveren til TV 2 at hun benyttet sjansen for alt det var verdt.

STEMTE PÅ SEG SELV: Nå avslører hun at da hun prøvde å stemme på seg selv, bommet hun på deltaker-nummeret. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Men om hun fortsatt gjør det – er neppe en hemmelighet.

– Jeg var oppe i pausen og stemte på meg selv, bryter hun ut i latter.

Se intervjuet i videoen øverst i saken.

– De andre gjør jo det, også! Jeg sa til Eirik: «Jeg har stemt på deg i dag», og da sa han «Hæ – har du?! Da må jeg stemme på deg» – men da sa jeg: «Nei nei, jeg har stemt på meg selv!»

– Er det vanlig at du stemmer på deg selv eller de andre deltakerne?

– Ja, men jeg bommet på tallet en gang. Jeg trodde det var tallet fem, så jeg stemte på det!

Det skulle likevel ikke være like lett å stemme på seg selv – for paret hun egentlig stemte på, var nemlig Martine Lunde (26) og Tarjei Svalastog (23).

– Det var litt «payback». Det var kanskje ikke så lurt. Men jeg har ikke stemt på meg selv i dag, sa hun om lørdagens sending.

La du merke til denne detaljen?

Forrige uke skapte det diskusjoner da gründeren tok med seg en stol på dansegulvet, og danset en het argentinsk tango. Til tross for at dansen imponerte dommerne, la mange nemlig merke til at Traa hadde et sår på overkroppen.

SKRUBBSÅR: Under tangoen hadde Traa et sår på overkroppen. Foto: TV 2

Nå avslører hun grunnen bak det.

– Jeg har sklidd i en leke-sklie på trening! Jeg fikk et brennmerke på begge sider av skuldrene, siden jeg sklei ned med hodet først. Jeg hadde ikke t-skjorte på meg, og så gjorde jeg det litt flere ganger, så jeg fikk merker.

– Det gjør ikke vondt og det er ikke et problem, siden jeg er så vant til å ha et eller annet hele tiden, og jeg har aldri vært helt uten sår – ikke så langt jeg kan huske.

