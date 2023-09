– Jeg så helt gal ut!

Den konkurransedrevne realityserien «71 grader nord kjendis» er godt i gang på discovery+, og i år er blant andre influenser Caroline Nitter (24) med.

TV 2 møtte Nitter og medkonkurrent Maria Stavang (28) på rød løper under premierefesten i Oslo i begynnelsen av september. Duoen kunne begge fortelle om både fysiske og psykiske påkjenninger underveis i konkurransen.

– Jeg hadde PMS, krystallsyken, jeg hadde kjærlighetssorg og en dyp depresjon. Mensen var bare toppen av paien. Men sånn er det å være kvinne; det er et helvete. Og når det ikke er helvete, er det et helvete uansett, sier Nitter bastant.



Men skal vi tro 24-åringen ville hun aldri byttet ut verken mensen eller PMS til fordel for et liv som det mannlig kjønn.

– Jeg hadde aldri kuttet av meg disse puppene her, eller droppet å ha mensen, for å være gutt. Det hadde vært så kjedelig.

TRIO: Influenser Caroline Nitter var på samme lag som komikerne Terje Sporsem og Maria Stavang. Her fra premierefesten i Oslo i september. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Som onde tvillinger

I forkant av innspillingen hadde 24-åringen fra Tromsø satt på falske øyevipper, for å opprettholde en fresh følelse under oppholdet. Dét angrer hun bittert på.

– Man gjør mange feil i livet, og min største feil på 71 var å ta to barter på øynene mine rett før innspillingsstart. Det ser ut som to dyr som er på vei til å fly av gårde, sier hun ærlig, og legger til:

– Jeg tok vipper rett før, fordi at da tenkte jeg at jeg kom til å holde meg fresh under hele oppholdet. Men jeg ser jo helt gal ut! Jeg ser ut som en drag queen. Som Dolly Parton. Det ser ikke bra ut, gjentar Nitter.

DAG ÉN: Influenser Caroline Nitter og komiker Maria Stavang fant hverandre umiddelbart under innspillingen. Her i samtale med tidligere langrennsløper Niklas Dyrhaug. Artist Bilal Saab i midten. Foto: Matti Bernitz

– Var det ikke litt befriende å gå rundt usminket og i turklær?

– Nei, nei, nei. Jeg følte at jeg trengte en «ekstrem makeover» etter innspillingen.

Caroline Nitter og Maria Stavang er sjeleglade for at de havnet på samme lag, Team Nordkapp, og var flinke til å løfte hverandre underveis i konkurransene.

– Vi ble som to onde tvillinger, røper komikeren.

Nitter legger til at de to jevnaldrende TV-profilene virkelig fant tonen under innspillingen, og nå er blitt gode venninner:

– Jeg er så takknemlig over å ha kommet på dette laget. Maria er en spesiell sjel. Det er noe med humor, som gjør at man distanserer seg litt fra en selv, men Maria er på ekte en utrolig god jente, som er godt oppdratt.



– Jeg vet ikke hva jeg skal svare på dette. Jeg får frysninger, supplerer Stavang, før Nitter fortsetter:

– Hun har så mye kjærlighet for alle andre rundt seg, som jeg er så utrolig takknemlig over å ha blitt kjent med.