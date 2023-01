– Jeg ringte mamma og sa: «Jeg elsker deg. Nå dør jeg»

Lørdag er det 19-årige Emma Steinbakken som setter seg på hedersgjestplassen, og blir gjort stas på av de andre stjerneartistene i den fjerde episoden av Hver gang vi møtes.

Musikkprogrammets yngste deltaker gjennom tidende har til tross for sin unge alder opparbeidet seg en imponerende CV.

Da hun var 14 år slapp hun sin første monsterhit – «Not Gonna Cry».

HITMASKIN: Til tross for sin unge alder, har Emma Steinbakken oppnådd enormt mye. Foto: Erik Edland / TV 2

Låten ble strømmet 450.000 ganger i løpet av den første måneden, og har i skrivende stund passert 22 millioner på Spotify. «Not Gonna Cry» ble umiddelbart ukas låt på NRK P3, og kom dessuten inn på radiolistene i Tyskland og Sveits. Alt dette satte fyr på karrieren hennes.

Innen kort tid fikk hun platekontrakt i Tyskland og fylte store arenaer.

I lørdagens episode av Hver gang vi møtes avslører hun imidlertid medaljens bakside.

BLE KJENT OVER NATTEN: Emma Steinbakken var kun 14 år da hun hadde sin første hitlåt. Foto: Erik Edland / TV 2

Et kaos

Steinbakken roser familien, og forteller at hun alltid har fått mye støtte hjemmefra. Særlig faren har hjulpet henne til å våge å satse på musikk.

Den samme støtten fikk hun ikke fra lærerne sine. Til stor latter fra Hver gang vi møtes-kollegene hennes, forteller hun at hun fikk karakteren to i musikk på ungdomsskolen.

HEDRES: Popartist Emma Steinbakken får den store oppmerksomheten i Hver gang vi møtes' fjerde program. Fra venstre: Isah, Freddy Kalas, Bjørn Eidsvåg, Kristian Kristensen, Karoline Krüger, Ingebjørg Bratland og Emma Steinbakken (i midten). Foto: Vegard Breie / TV 2

– Det har vært et kaos. Jeg begynte med dette på ungdomsskolen. Det var ikke alle lærerne mine som var fornøyde med at jeg måtte være borte en gang iblant. I tiende klasse fikk jeg karakteren to i musikk. Det var ikke en stor heiagjeng på skolen, sier hun i episoden.

– Sov hos mamma i fire dager

Dersom du bor i Norge og har tilgang til en radio, har du garantert hørt Emma Steinbakkens versjon av «Jeg glemmer deg aldri». Låten, som originalt er en Hellbillies-låt, ble brukt i NRK-serien Rådebank.

Også denne låten har langt over 20 millioner avspillinger på Spotify, noe som er et sjokkerende høyt antall for en norsk låt.

GODE VENNER: Emma Steinbakken sier at hun er takknemlig for vennskapet hun har fått med Bjørn Eidsvåg. Hun beskriver den folkekjære artisten som en varm og snill mann. Foto: Vegard Breie/TV 2

Låten ble raskt plukket opp av radiokanaler, og før man visste ordet av det toppet låten hitlistene i Norge.

– Jeg hadde ikke fått med meg hvor stort Rådebank var, og hvor mange som faktisk så på det. Vi spilte inn, og fikk ut låten. Jeg husker at jeg satt i fellesarealet på skolen, og fikk plutselig vite at låten var nummer én. Dette er noe jeg har drømt om hele livet mitt, det å få en nummer én-låt. Plutselig fikk jeg masse meldinger og mange anrop fra pressen, som ville at jeg skulle kommentere dette. Det syns jeg ikke var noe gøy, sier hun i programmet, og fortsetter:

– Jeg var så «ufresh». Jeg hadde forsovet meg og gikk uten sminke. Jeg følte at alle så på meg. Jeg hadde ikke noe forhold til Rådebank. Så forventes det at jeg skal ha så mye å si om det?

I videoen under forteller Steinbakken om denne tøffe tiden, og forteller at det egentlig var en helt annen artist som skulle covre «Jeg glemmer deg aldri». At det ble henne, var en ren tilfeldighet.

– Jeg kjente at jeg ble veldig tungpustet. Hjertet mitt banket veldig hardt. Jeg sa: «Jeg skal bare på do». Så gikk jeg ned i skolens kjeller, hvor det var fellesdoer. Da følte jeg at kroppen bare avsluttet. Jeg tenkte: «Nå dør jeg. Nå kjenner jeg at jeg dør». Jeg tenkte at det var tilfeldig at det skjedde akkurat den dagen jeg fikk en nummer én-hit. Så gikk jeg inn på telefonen min og ringte mamma. Jeg sa: «Jeg elsker deg. Jeg dør nå». Hun skjønte jo ingenting. Jeg hulket, og sa: «Nå dør jeg».

Det viste seg at det hun følte på var panikkangst. Hun dro rett fra skolen, og hjem til moren sin. Der sov hun i fire dager, før hun kom seg på beina igjen.

AUTOGRAF: Emma Steinbakken har mange fans. Her signerer hun autografer på Aker brygge i Oslo. Foto: Erik Edland / TV 2

Etter dette begynte hun å dra til psykolog, og i perioder var hun til psykolog fire ganger i uken.

Sakte, men sikkert, lærte hun å sette pris på suksessen, og heller være stolt over at så mange likte låten. Nå elsker hun å synge denne låten på konsertene sine, og høre alle som synger med.

Hun ble også kjent med Hellbillies-vokalist Aslag Haugen (62), og fikk fremføre låten sammen med ham under Spellemannprisen.

– Det var skikkelig stas. Det var første gang vi møttes, og jeg syns han var så kul.

DUKKER OPP I EPISODEN: Aslag Haugen kom til Kjerringøy for å hedre Emma Steinbakken. Dette satt hun veldig pris på, da hun er en stor fan av Haugen. Foto: vegard breie

Etter dette møtet mellom Haugen og Steinbakken etablerte de en gjensidig respekt for hverandre, og et godt vennskap. Derfor kommer også Haugen hele veien til Kjerringøy for å hedre henne i lørdagens episode.

