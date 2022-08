– Jeg kastet meg selv ned trappen - Charles mente jeg ropte ulv, men jeg sa jeg var helt desperat

Diana Frances Spencer var mye å se i media, og hun engasjerte seg stort i sine hjertesaker. Hun holdt til stadighet taler og hadde personlige møter med helt vanlige mennesker.

Likevel var det mye som var uvisst om den verdensberømte prinsessen.

I disse dager er det 25 år siden prinsesse Diana døde i en tragisk bilulykke i Paris. I dokumentaren Diana – prinsessen som forandret verden på TV 2 Play, åpner flere av de som var nær Diana opp om hvem hun egentlig var. For aller første gang snakker kusinen hennes, Diana Macfarlane, offentlig om Diana.

Vanskelig barndom

Til tross for at Diana hadde kongelige røtter, kommer det frem i dokumentaren at hennes barndom slett ikke var enkel. I en alder av seks år går foreldrene hennes gjennom en vanskelig skilsmisse.

Det hele ender opp med at faren John Spencer, 8. jarl Spencer, får foreldreretten. Moren Frances Shand Kydd flytter ut av familiehjemmet. Selv om moren ønsker å beholde barna sine, blir hun sett på som uskikket. Til og med familiemedlemmer vitner mot henne.

Hendelsene fra barndommen gjør at Diana er bestemt på at hennes liv skal være annerledes, både for hennes egen del og for barna.

Full av liv og humor

Kusinen Diana Macfarlane og flere av de som sto henne nær beskriver Diana som livlig, morsom og omsorgsfull. Ekstremt sjenerøs og en god venn. Latteren hang løst hos henne og hun var ikke redd for å spøke rundt.

Når Diana er 13 år blir hun sendt på internatskolen West Heath School, der hun er sammen med kusinen sin. Hun er idrettsglad og utmerker seg innen dans.

– Hun elsket romantiske kioskbøker. Hun elsket vel bare kjærlighetshistorier, sier Macfarlane i dokumentaren.

På rommet har alle en egen seng, nattbord og et klesskap. I likhet med mange andre tenåringsjenter, har de også bilder av popstjerner hengende rundt på rommet eller stående i en ramme.

– Men jeg kan si at hun pleide å ha bilder av Charles ved sengen på West Heath. Det var en barndomsforelskelse, avslører kusinen og fortsetter:

– Hun var forelsket i ham i lang tid.

Diana er 14-15 år gammel. Ett år senere blir hun sendt på Institut Alpin Videmanette – en pikeskole som forbereder unge jenter på alt de trenger å vite om samfunnet. Hun forlater dog skolen etter kort tid, da hun føler seg utilpass – spesielt etter at skisesongen er ferdig.

Dianas første seriøse kjæreste

Dr. James Colthurst møter den kommende prinsessen på skiferie når Diana er 17 år. De beholder kontakten helt frem til hennes død.

I dokumentaren viser han frem et bilde av Diana, vinkende på en buss.

– Det er det første kongelige vink. Jeg synes det er morsomt. Hun visste jo ikke det da, sier Colthurst.

Men det tar ikke lang tid etter dette at hennes store barndomsforelskelse, prins Charles, kommer inn i livet hennes, og det kongelige vink blir snart en virkelighet.

Når hun fyller 18 år får hun nemlig lov til å flytte til London sammen med tre venninner. Colthurst forteller at han en dag ble invitert på middag hos Diana. Da han dukket opp, kunne hun ikke være med likevel.

Han ble igjen med de andre jentene i leiligheten, og da klokken hadde bikket ti hørte de en høy motor utenfor. Det var 31 år gamle prins Charles Diana hadde vært med. Hennes første seriøse kjæreste.

På et blunk går Diana fra å være en forholdsvis vanlig barnehageassistent, til å ha en fot innenfor det britiske kongehuset. Og det tar ikke lang tid før pressen får nyss i romansen.

Før man vet ordet av det er nyheten om det nye forholdet kjent over hele verden.

Enorm medieoppmerksomhet

Pressen er desperate etter å få stoff om den unge piken. Noen går så langt som å leie naboleiligheten på motsatt side av henne, slik at de har direkte innsyn. Fotografer henger i trær utenfor jobben hennes, bare for å få et bilde.

– Det var voldsomt. Hun ble konstant overvåket, sier Colthurst.

På dette tidspunktet venter alle på at det ferske paret skal bli forlovet. Kort tid etter godkjenner kongefamilien forholdet og det er nå klart for bryllup.

– I går var du dagmamma som passet på barn, nå kommer du sannsynligvis til å bli dronning. Det er en enorm omveltning for en 19-åring?, blir Diana spurt i et intervju.

– Ja, men jeg har fått litt øvelse de siste seks månedene. Og sammen med Charles vil det gå bra. Han er her med meg.

Men det er likevel noe som ikke stemmer helt for Diana.

– Hun følte seg forlatt

For midt i den ferske forelskelsen og det som skulle bli en rosenrød kjærlighetshistorie, blir Diana oppmerksom på at Charles fortsatt har følelser for eks-kjæresten Camilla Parker-Bowles.

Charles drar etter hvert på besøk til utlandet og blir der i seks uker. Men det er ikke bare Diana som skal ta farvel med sin kjære.

Kvelden før får nemlig Charles en telefon fra Camilla, mens han og Diana er på kontoret hans. Det er øyeblikket som knuser Dianas hjerte.

– Hun sa hun følte seg forlatt. Det var ingen der. Hun sa at hun stadig følte på en engstelse. Hun lurte på om han var like forelsket i henne, som hun var i han. Det tror jeg var vanskelig, sier Colthurst.

– Det gikk så langt at søsteren hennes sa at hun måtte fortsette. «Nå er navnet ditt på kopper og ansiktet ditt er trykket på kjøkkenhåndklær». Det var det. Det var tøft. Du har redd opp sengen din, nå må du ligge i den, sier han.

Oppdager et bilde av Camilla

29. juli 1981 finner det storslagne bryllupet sted. Britene tror genuint at ekteskapet betyr starten på en ny epoke for landet. Men dagen er ikke like gledefylt for selve bruden.

– Jeg tror det generelt var en lykkelig dag. For folk flest. Jeg sier ikke at den kanskje var like lykkelig for henne, uttrykker Colthurst.

Få dager etter bryllupet drar paret på bryllupsreise. Dianas sjalusi mot Camilla blir ikke mindre når hun finner ut at Charles har med et bilde av eksen, på det som skulle bli feiringen av det rykende ferske ekteskapet.

Og det er heller ikke siste gang Camilla er med i bildet. På et senere tidspunkt skader Charles seg under en polo-kamp og er nødt til å dra på sykehuset sammen med Diana. Ifølge dokumentaren blir det dog sagt at han vil ha Camilla ved sin side.

I stedet oppholder derfor Diana seg på akuttavdelingen en hel uke og knytter bånd med pasienter. Hun lover å holde kontakten med dem, noe hun ikke bryter.

Sønnene skulle få en annen barndom

Under ett år etter bryllupet føder Diana deres første barn, William. Men den nye foreldretilværelsen blir ikke helt som antatt da hun lider av fødselsdepresjon. Hun får hjelp av en rekke psykiatere i all hemmelighet.

I 1983 drar de til Australia og tilbringer de neste seks ukene der. Folk er gale etter Diana og det samler seg store folkemengder rundt henne, noe som var uvanlig for kongefamilien den gang.

Etter en tøff periode er Diana på dette tidspunktet fast bestemt på å få forholdet mellom henne og Charles til å fungere. Og det gjør det omsider.

– Når folk forteller meg at Charles ikke elsket Diana... Det tror jeg ikke på. Jeg husker hvor mye de så på hverandre, og de var bare så sammensveiset, sier Arthur Edwards, daværende kongelig fotograf i avisen The Sun.

I september 1984 blir den andre sønnen deres, Harry, født. Nok en gang er Diana bestemt på at vonde historier ikke skal gjenta seg – sønnene skal få en annen barndom enn hennes.

Hun legger seg i sengen med guttene hver kveld før de sovner og spør dem om hvem som elsker dem mest i verden.

Som mor til to prinser er hun offisielt knyttet til den øverste delen av kongefamilien. En drøm for mange, men en usikkerhet for Diana. Hun setter monarkiet sønnene tilhører høyt. Likevel ønsker hun et mer moderne monarki som er i kontakt med omverdenen.

Hun begynner sakte, men sikkert å utfordre gamle tradisjoner og normer som kongelig.

En stemme for hiv- og aids-pasienter

Diana får etter hvert en betydelig større offentlig rolle, og hennes popularitet blant folket står sterkt. Men forholdet mellom henne og Charles er ikke lenger like solfylt, og paret vokser mer og mer fra hverandre. Hun fokuserer nå på å bruke stemmen sin for mannen i gata.

– Diana hadde en utrolig evne til å finne tonen med folket. Det var noe med henne som ikke var innøvd eller kunstig. Det var ikke påtatt, det var helt naturlig, sier Debbie Frank, en venn av Diana og hennes astrolog.

Pressen kaller henne for «Kongefamiliens menneskelige ansikt». Hun tar etter hvert for seg det som ender opp med å bli en av hjertesakene hennes, nemlig kampen mot hiv og aids. Noen medlemmer av kongefamilien mener derimot at hun burde ta på seg mer behagelige oppgaver.

TETT PÅ: Diana var ikke redd for å komme i kontakt med hiv/aids-pasienter. Foto: Hans Deryk/AP

På 1980-tallet har mange en negativ holdning overfor pasienter som er bærere av sykdommen. Frykten er stor.

Men Diana har en annerledes tilnærming. Hun kommer nær pasientene og bruker blant annet ikke hansker når hun hilser på dem. Prinsessen holder taler der hun påpeker at hiv og aids ikke gjør folk farlige å bli kjent med.

– Vi ble demonisert. Men folk som Diana forandret på det ved å utfordre ignoransen, forteller aids-overleveren George Hodson i dokumentaren om Diana.

Selv om hun ikke ønsker å gå i mot dronningen, prøver hun litt etter litt å forandre monarkiet. Fra «Diana – prinsessen som forandret verden»

Blir sett på som uskikket

Diana frykter at flere av slottets medlemmer ser på henne som ustabil og som en uskikket mor.

– Hun var redd for å miste sin posisjon som guttenes mor. Hun var klar over at det var dronningen som hadde siste ordet. Monarken bestemmer over guttene hvis det skulle bli aktuelt, sier Dianas gode venn, dr. James Colthurst.

– Hun merket at de ønsket å fremstille henne som uskikket. Det var et farlig steg å stille seg mellom hunnløven og ungene.

Diana vil derfor nå fortelle sin side av historien, og legger en svært detaljert og konfidensiell plan for dette. Reporter Andrew Morton får den store oppgaven om å skrive en bok om Diana. Men ingen kan vite at det er hun selv som gir reporteren informasjon og hemmeligheter om hennes liv.

Hun må derfor skaffe en mellommann for å kunne benekte at hun noen gang har hatt noe med boken å gjøre. Det blir dr. James Colthursts oppgave.

Åpner opp i all hemmelighet

Diana åpner opp for journalisten og forteller detaljert om livet sitt. Hun bestemmer seg for ikke holde tilbake.

– Det var en stor renselse for henne. Hun kunne endelig si det hun ville. Noen ville faktisk høre hennes side av historien, sier Colthurst.

I intervjuet åpner hun blant annet om da hun skadet seg selv med vilje i desperasjon.

– Charles mente jeg ropte ulv. Jeg sa at jeg var helt desperat, og jeg hylgråt. Han sa: «Jeg skal ikke høre på, du gjør alltid dette mot meg. Jeg skal ut og ri».

– Så jeg kastet meg selv ned trappen. Vel vitende om at jeg var gravid med barnet vårt. Jeg fikk blåmerker på magen. Dronningen kom ut og var helt livredd. Hun skalv av redsel, hører man Diana si på et av opptakene Colthurst leverte til journalisten.

Ryktene begynner å spre seg om at det kommer en bok. Diana blir tilslutt konfrontert av slottet hvorvidt hun har noe med dette å gjøre. Det nekter hun for, men boken er likevel en stor skandale.

Det går så langt at dronningen og prins Philip holder krisesamtaler med Diana og Charles og anmoder dem om å redde ekteskapet. Slik blir det ikke – paret skal derimot separeres.

I kampen om å få ut sin historie står hun i et spill med pressen. Uten livvakter er ikke det bestandig et behagelig spill.

Hennes siste år

To år senere forteller prins Charles sin side av historien i et intervju. På denne tiden har Diana allerede funnet kjærligheten på ny, og hun ønsker å gå videre i livet. Hun ønsker å skilles fra prinsen.

I et TV-intervju i BBCs dokumentarserie «Panorama» avslører hun derfor nok en gang utleverende detaljer, blant annet rundt utroskapen, spiseforstyrrelsen hennes og selvskading.

I dokumentaren The Diana Interview: Revenge of a Princess på TV 2 Play blir det lagt frem ytterligere detaljer rundt dette intervjuet.

– Hun ønsket skilsmisse, men hun ville ikke bli oppfattet som at hun presset på det, sier venn Richard Kay.

Hun får det slik hun ønsker, og hun mister dermed sin kongelige tittel. Men pressens jakt på Diana blir ikke borte.

Dette fører til at forholdet mellom henne og hennes nye utvalgte tar slutt. Hun tilbringer mye tid i utlandet, og treffer etter hvert en annen mann - den egyptiske milliardærsønnen Dodi Al-Fayed.

Diana er nå i Paris sammen med ham og planlegger en tur tilbake til Storbritannia for å treffe sønnene William og Harry.

Det får hun aldri muligheten til.

Flyet hennes blir kansellert, og hun må bli igjen i Paris én ekstra dag.

I en tragisk bilulykke dør Diana Frances Spencer, 36 år gammel.

Det er 31. august 1997.

