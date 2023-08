– Jeg husker at jeg var redd

Skolestart er rett rundt hjørnet. Mange gruer seg til å begynne i en helt ny klasse, og kanskje helt uten å kjenne noen andre medelever.

Dette er noe prinsessedatter og influenser Leah Isadora Behn (18) selv har kjent på, og i et åpenhjertig Instastory-innlegg på Instagram kom hun nylig med en sterk oppfordring til de som kjenner på angst og uro før skolestart.

STØTTENDE: Influenser Leah Behn brukte some-kontoen sin for å nå ut til jevnaldrende som føler på uro og usikkerhet før skolestart. Foto: Skjermdump Instagram / @leah.behn

Slik fant hun bestevenninnen

Innlegget startet med setningen «Hvis noen er redde for å starte på videregående», og fortsetter med 18-åringens kloke råd:

«Jeg skjønner godt at det kan føles skummelt, men jeg lover deg at alt kommer til å gå bra! Det kommer til å være litt nervepirrende i starten, og kanskje i noen få, få dager, men etter hvert etablerer man seg. Husk; du er ikke den eneste som er redd. Alle er redde, og leter etter sine folk. Bare prøv ditt aller beste, vær åpen og smil! Glede sprer seg så fort, og ikke vær redd for å prøve å snakke med noen.».



Behn forteller videre at hun selv fant sin bestevenninne ved å gi henne en kompliment, og at det etter dét ble de to.

«Det funker alltid! Da hadde jeg ingen, og plutselig hadde jeg en venn i klassen!».

Og til tross for at 18-åringen ved siden av skolegangen gjør det stort som moteprofil og influenser gjennom nettopp sosiale medier og mobiltelefonen, kommer hun med en klar oppfordring om å la telefonen ligge i vesken eller skolesekken når usikkerheten kommer.

«Det viktigste å passe på er å ikke se i mobilen hele tiden når ting kanskje føles kleint eller skummelt. Prøv å stå ved folk og smil, så pleier en samtale å flyte derfra. (...) Sendte den til noen som trengte tips, men føler det kan være fint for flere som er redde. Husker jeg var det.».

KONGEFAMILIEN: Leah Behn er prinsesse Märtha Louise og avdøde Ari Behns mellomste datter. Her fra konfirmasjonen til fetter prins Sverre Magnus i 2020. Foto: Lise Åserud / NTB

Prinsesse Märtha Louises (51) mellomste datter går for tiden sitt andre år på medielinjen på videregående, og er i tillegg en av modellene i staben til Team Models.

Stort spenn

Det er ikke bare videregående-elever som kjenner på nerver og uro før skolestart, og situasjonen kan by på nye utfordringer både for barn og foreldre.

Til TV 2 har psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery (55) tidligere delt sine beste råd for den store overgangen - også for foreldre.

– Noen kiler det i magen for, noen gleder seg bare og andre gruer seg litt. Her er det stort spenn!

– Det viktigste du kan gjøre som forelder er å vise at læring betyr noen ting og at skolen er et viktig sted for barna. Mange går i den fella der de tenker at skolen er noe man bare sender barna inn i. Men skolen er like viktig for barnet, som jobben er for deg.