David Eriksen om reality-suksessen:

– Beklager at jeg er forsinket! Møtet tok litt lenger tid en forventet.



Det er en smålig stresset, men smilende, David Eriksen (55) som møter TV 2 utenfor sin nye vinbar i Oslo.

Vinbaren, som ligger på Oslos beste vestkant, har fått navnet «Libertine». Etter et raskt søk, finner man ut av Libertine betyr en «nytelsessyk levemann; en som lever et fritt og utskeiende liv».

På noen måter er dette også en passende beskrivelse av Davids egen livsstil, som man får et innblikk i gjennom TV 2-serien «Alle elsker David».

Luksuriøse reiser, kjendistunge eventer, en leilighet mange bare kan drømme om og en bil i millionklassen. Det er det man får presentert ved første øyekast.

Kort oppsummert er «Alle elsker David» en dokuserie om Davids liv, familie og bedrift. En serie om alt og alle David elsker, sammen med alle som elsker David.

Men hadde du for seks år siden fortalt David at han i dag skulle ha en TV-serie, hvor han i de tre foregående årene hadde blottlagt sitt eget privatliv, hadde han aldri trodd på deg.

– For meg var det utenkelig. Jeg har alltid vært åpen som person, så akkurat det har jeg ikke hatt noe problem med. Men jeg hadde aldri tenkt eller trodd at jeg skulle legge hodet mitt på et fat for hele verden på denne måten.

Året som endret alt

Til tross for at David har vært en offentlig person siden 2005, har TV-serien toppet det hele. Det er derfor relevant å ta turen tilbake til 2005, da han først valgte å tre inn i rampelyset.

Frem til 2005 hadde David jobbet i kulissene. Han jobbet som musikkprodusent, reiste verden rundt, og både produserte og skrev låter for store, internasjonale artister.

Dette er kanskje en livsstil mange drømmer om. Men for David begynte denne drømmen, sakte men sikkert, å ta mer enn den ga.

David Eriksen er åpen om at han har ofret mye av seg selv for å komme dit han er i dag. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

– Jeg ble litt lei og sliten av det. Så det er grunnen til at jeg endte opp som «Idol»-dommer i 2005. Jeg var lei av produsent-jakten.



David kunne nemlig jobbe med ti til femten artister, og skrive og produsere tyve låter, i løpet av en periode. Likevel var det bare én av dem som gikk gjennom nåløyet.

– Det er en påkjenning mentalt. Du jobber atten timer i døgnet, og føler det er litt verdiløst. Da føler du deg tom.

Han beskriver «Idol» som en slags flukt. Hverdagen ble annerledes, og det var andre ting å tenke på. Det ble også starten på han nåværende karriere.

For inn i auditionrommet kom nemlig Tone Damli Aaberge (35). Hun var da kun var 16 år gammel, og havnet på andreplass i «Idol» i 2005.

David uten for hans nye vinbar, Libertine. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

– Helt ufrivillig så ble jo det starten på noe jeg ikke ante det skulle bli, at jeg ble manager til Tone. Det var jo ikke planen, men hun spurte meg. Så sa jeg: «Okei, det prøver vi». Så har det gått 18 år, da!

Frykten for å bli irrelevant

Ettersom tiden gikk, la David sakte, men sikkert produsentjobben på hylla, og ble manager på heltid.



Dette ble også starten på «Eccentric Music», som ble springbrettet til Davids nåværende management «Eccentric People».

55-åringen forteller det har hendt at folk har stoppet opp utenfor kontoret deres for å ta bilder av bygget, som ofte er med i serien. På mange måter har David gjort businessen til en merkevare i seg selv.

Og dette var ikke en tilfeldighet. David var fascinert over det datidenes bloggere, og nåtidens influensere, fikk til rundt merkevarebygging og samarbeid med store bedrifter.

David innrømmer å kjent på frykten for å bli irrelevant. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

David var på dette tidspunktet manageren til store norske artister som Ina Wroldsen og Adelén, og forsto at han måtte endre strategi – om ikke ble han irrelevant:

– Jeg måtte følge med i timen. Jeg tenkte at dette var noe artistverdenen trengte, selv om de nødvendigvis ikke kom til å like det. Men vi trengte det for å bli synlig, og ikke minst det økonomiske aspektet ved det hele.

Derfor gjorde David Eccentric Music, om til Eccentric People. Han skulle fortsatt være manager til diverse artister, men åpnet raskt dørene til både influensere og idrettsprofiler.

Da David hadde bestemt seg for å satse på management, tok han også et annet stort valg. Han takket endelig ja til TV-serien «Alle elsker David»:

– Jeg hadde høflig takket «nei» i ganske mange år. Jeg var ikke så opptatt av at jeg skulle være på skjermen. Jeg hadde helt enkelt ikke noe ønske om det, og syns det var greit å sitte på andre siden av bordet. Men jeg mener at alt handler om timing. Og nå var timingen plutselig riktig.

Serien «Alle elsker David» kom på skjermen i 2021, og er nå på sin fjerde sesong. Foto: TV 2

Hvorfor det tok tre år før han sa «ja»

David avslører det tok hele tre år med forespørsler fra før han takket «ja» til å lage en TV-serie om sitt eget liv.

55-åringen hadde sagt nei flere ganger, men nå var det annerledes. Den nye bedriften skulle bygges, i et marked hvor konkurransen var stor.

– Timing og tålmodighet er alt i denne verden. Evnen til å føle når noe er riktig er også noe jeg forsøker å ta med meg inn i rollen som manager. Alt som kanskje kan virke veldig gøy der og da, kan være kortsiktig og dumt om du jobber mot et større mål.

Eccentric Music var lenge en slags «hobby» for David. Men da idéen om Eccentric People dukket opp, ble det alvor. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Så da forespørselen om en TV-serie igjen havnet på bordet, tenkte David at timingen var riktig.

– Vi har kommet inn i en verden hvor alt går veldig fort. Folk kommuniserer på en helt annen måte, spesielt i sosiale medier. Det går fra det ene til det andre, før du får knipset. Nyheter er viktig i fem minutter, så kommer det noe nytt, forklarer han og fortsetter:

– Så skal vi henge med, eller skal jeg – som begynner å dra litt på årene – henge med, så måtte jeg inn i en sfære som jeg kanskje ikke hadde vært klar for noen år før. Jeg innså at jeg må faktisk inn der, for å få ting på plass.

Etter å ha blitt spurt i flere år, takket David til slutt ja til TV-serien. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Ryktene

For David var det først om fremst viktig at alle i livet hans, både barna, hans daværende kjæreste Hedvig Glestad (31), og de ansatte i Eccentric People var med på laget når det kom til å spille inn serien.

En av dem som viste mer skepsis enn de andre, var datteren Andrea Zeline Eriksen (27).

– Andrea sa først nei, noe jeg respekterte. Og det var uaktuelt å gjøre det uten henne. Jeg tror ikke det var TV-serien i seg selv som gjorde at hun sa ja til slutt, men hun forsto det ville være med å bygge bedriften. Dette kunne være en morsom reise for oss, og vi kunne vise folk hva vi jobber med, og hvordan. Det så hun mer etter hvert.

Men at TV-serien skulle være såpass utleverende og privat, hadde ikke 55-åringen sett for seg. Til tross for dette, angrer han ikke:

Serien suksess har kommet med en pris, konstanterer kjendismanageren. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

– Da jeg først sa «ja» til serien, lovet jeg meg selv at dette måtte være ekte. Jeg måtte åpne opp og utlevere privatlivet mitt, til et visst punkt. Det er fortsatt ting i mitt privatliv som ikke er i nærheten av å komme på TV – for det vil jeg ha for meg selv.



David legger til at det fortsatt er ting i privatlivet som forblir akkurat slik – privat. Men å la mennesker du ikke kjenner være en flue på veggen til noen av dine mest intime, private og sårbare øyeblikk, det koster.

Det er nemlig ikke en mangel på rykter som David har hørt om seg selv:

– Jeg har blant annet hørt at jeg lånte både leiligheten og Porchen min til sesong én. Så er det også alt med datinglivet mitt, som jeg tenker sånn: «Ja, kjenner jeg henne? Det er jo artig». Jeg har også hørt at jeg driver ekstremt mye med kokain. Noe som er ekstremt interessant med tanke på at jeg ikke gjør det.



David legger ikke skjul på at han har hørt en god del rykter om seg selv. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

– Det gjør vondt i «pappahjertet»

For David preller det kanskje av når det kommer til han selv. Men i denne sesongen, som hadde premiere 1. mai, kom ett av de vanskeligste øyeblikkene.

I den tredje episoden åpner datteren Andrea opp om at hun har hatt det vanskelig både på jobb og privat, og har stengt seg mye inne i leiligheten sin grunnet dette.

– Det finnes ikke noe verre enn å se at barnet ditt ikke ha det bra. Det går veldig inn på meg. Jeg ville aldri tatt det med i serien om det ikke var for at Andrea var trygg i det selv. At hun kunne stå for det, og ville det.

Datteren Andrea er i denne sesongen åpen på kamera om en vanskelig periode hun hadde i fjor. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

David forteller at det er alltid ham, familien og de andre involverte i TV-serien som har det siste ordet om hva som skal med og ikke. Scenen med Andrea var en av dem de tok et par ekstra runder med.

– Når dette dukket opp da vi filmet, så spurte jeg henne: «Er du sikker på at du vil prate om dette, jenta mi?». Så det viser at hun er en tøff jente.



Her stopper David litt opp. Øynene hans blir blanke. Det er tydelig at det ikke lenger er «TV-personligheten David Eriksen» som prater, men en far som har vært oppriktig bekymret for datteren sin.

– Det var sterkt. Jeg kjente veldig på det da jeg så episoden. Det viktigste er at hun har kommet seg gjennom det, og at hun sprudler i dag. Men når vi filmer slike ting, så er jeg jo ekstremt opptatt av å si at: «Dette diskuterer vi om skal med». Hun kunne ha angret etterpå.

– Men jeg er veldig stolt av Andrea, som ville eie sin egen historie. Selv om det var vondt for en pappa.

– Er det sosial pornografi på sitt verste?

At Andrea valgte å åpne opp om hennes tunge periode, er én av flere tøffe øyeblikk David og resten av gjengen har vist i serien.

I fjor var det overskrifter i samtlige av Norges største nettaviser, da bruddet med eksen Hedvig var et faktum. Å vise dette, var heller ikke et enkelt valg å ta.

– Jeg hatet at det skulle på TV. Men så har man åpnet den døren, og da tenkte vi at vi må «stå i det». Jeg var egentlig motstander av det, men det var til sludd Hedvig som overtalte meg.



David forteller at han nok hadde kommet frem til samme konklusjon selv, samtidig som det ikke gjorde prosessen noe enklere.

Bruddet mellom David og Hedvig fikk mye oppmerksomhet i media. Det er også fortsatt en sentralt tema i serien. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

David hadde lovet seg én spesiell ting. Det var at serien skulle være ekte. Derfor hadde han ikke noe valg:

– Når man prøver å lage en TV-serie som skal være ekte, og så skjer det et brudd. Hvis bruddet da hadde blitt klippet bort ... da hadde du ødelagt den troverdigheten.

– Hadde serien en innvirkning på bruddet?

– Det er klart at serien plutselig ble ekstremt altoppslukende i forhold til tid. Det ødela en del for privatlivet vårt, svarer han før han fortsetter:

– Vi er jo fortsatt ekstremt gode venner. Men at det kanskje var med å «dytte» oss i feil retning, det kan godt være. Men det har vi ikke noe fasit på.

– Det har jo blitt en del meldinger

Til tross for at David og Hedvig ikke lenger er kjærester, er det viktig for ham å si at Hedvig er her for å bli. Hun er, og vil alltid være, en del av familien Eriksen:



– Den neste som skal inn i mitt liv, må vite at Brita (ekskonen, jour. anm.) og Hedvig er en del av pakka. Ferdig med det, sier Eriksen og smiler.

David lever i dag godt som singel. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

– Vi er en pakkeløsning, det er ikke noen vei utenom. Og jeg elsker det! Jeg liker at det familie-universet vårt er stort. Det er så mye mer glede i det. Man må gi slipp på egoet, og da tenker jeg på mitt ego. Skal det være en samling jeg inviterer til, vil jeg si: «Ta med typen», sier David og smiler.

Nå som David er singel, er han igjen på datingmarkedet. Og ifølge han selv, har det ikke stått på tilbudssiden:

– Det har jo blitt en del meldinger! Det kan jeg godt si. Og det er jo bare hyggelig. Men det er ikke DM-er på Instagram som gjør at jeg går ut på en date, kanskje, sier han og smiler lurt.

– Har det vært noen kjendiser?

Etter bruddet med Hedvig, er David igjen ute i dating-scenen. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Det kan jeg ikke svare på, svarer Eriksen og ler – fortsatt like lurt.

Det å date som offentlig person, er noe han fortsatt trenger å venne seg til.

– Jeg fikk jo Hedvig uten å ha min egen TV-serie, så det gikk jo greit da også! Men det er klart, TV har en spesiell makt. Det har jo gitt meg flere muligheter og mer oppmerksomhet enn hva jeg er vant til. Det kan jeg si.

– Liker du det?

– Ja, altså. Hvem liker ikke det, egentlig? Men til en hvis grad, da, selvfølgelig. Nei, nå føler jeg meg dust ass, avslutter han og ler.