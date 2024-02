NRK-profil og programleder Tore Strømøy (63) har stått i hard storm den siste tiden.

Før jul ble dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» publisert på NRK, der flere nordmenn uttrykte sympati for Jan-Egil Granfoss (61) som satt fast på Filippinene.

«INGEN ELSKER BAMSEGUTT»: Skjermdump fra NRK TV sin nettside av programmet «Ingen elsker Bamsegutt» med Tore Strømøy. Foto: Faksimile / NRK TV

Så skulle det vise seg at hovedpersonen selv, Granfoss, hadde en gammel sedelighets-dom fra 1991 som var utelatt i serien, og reaksjonene i etterkant har ikke latt vente på seg.

Dette resulterte i at serien ble trukket av NRK.

Ler mer om «Bamsegutt»-saken her.

Åpner om den vanskelige tiden

I kjølevann av mediestormen, bryter nå Strømøy tausheten på TV når han gjester Else Kåss Furuseth i hennes nye talkshow «Else!» på TVNorge.

I intervjuet åpner han om hvordan det var å stå i kaoset etter «Bamsegutt», og alt som fulgte i ukene etter at sedelighetsdommen ble offentlig kjent og at serien til slutt ble bestemt å ikke bli republisert.

Til Kåss Furuseth forteller den profilerte programlederen hvordan stormen påvirket han:



– Det var et helsike skal jeg si deg. Å se deg selv, dunke opp i alle medier til alle døgnets tider, sier han til Kåss Furuseth og legger til:

– Det var så gæli, og det har jo selvfølgelig gjort noe med meg. Det har gjort at jeg har fått angst.



Hør mer i klippet øverst i saken.

– Jeg er skadet og sliter med det

Etter at Strømøy gjestet «Else!», har God kveld Norge tatt en prat med programlederen, som kan fortelle at angsten har vært en stor påkjennelse:

– Den må dessverre oppleves for å forstås - men den kan være lammende, sier han og forsetter:

– Alle journalister burde hatt opplæring i hvordan det er å stå i en pressestorm. For å skjønne når man har gått for langt, og hva det gjør med folk å bli bombardert døgnet rundt. Være fritt vilt for alt og alle, uten sjanse til å forklare noe som helt.

– Jeg våkner hver morgen med angst og denne lammende, og vonde følelsen. Jeg er skadet, og sliter med det, sier han til God kveld Norge.

– Har du fått eller oppsøkt hjelp etter dette?

– Jeg snakker med en hyggelig fyr om det, men vi har foreløpig ikke funnet noen medisin, svarer han kryptisk.

– Jeg har jo opplevd pressestormer før, så jeg bærer med skader fra før av. Men denne siste runden utløste jo alt igjen, og rev ned det jeg hadde begynt å få roet ned, forklarer han.

FÅR HJELP: Tore Strømøy forteller at fyren han snakker med, kaller han for «psykologen». Foto: Ole Martin Wold

Ut mot pressen: – Bombarderte meg



Programlederen som selv er journalist kan fortelle at mye av den oppståtte angsten bunner i det enorme presset, fra pressen.

– Pressen bombarderte meg med telefoner. Jeg opplevde at pressen begynte å ringe opp folk jeg hadde møtt i livet, for å få dem til å si noe negativt om meg som person.

– De gravde i mitt privatliv så det holdt. Man glemmer i sin iver etter klikk å holde seg til saken, forteller han og legger til:

– Jeg sluttet derfor helt å ta telefonen. Jeg sluttet å svare på sosiale medier og stolte ikke på noen lenger. Noe som er synd, siden jeg ønsker å være talerør for folk, men jeg ble skremt vekk.

FÅTT STØTTE: Tore Strømøy forteller at han til tross all kritikk, aldri har fått så mye støtte som nå. – Det er rørende og hjelper masse, sier han. Foto: Audun Braastad

Pressen har noe å lære

Som journalist selv, ønsker Strømøy derfor at pressen fremover skal ta mer hensyn.

– Vi må begynne å tenke på at det er mennesker vi går løs på. Det dummeste jeg hører er når pressen sier at «offentlige» mennesker må tåle alt. De må tåle å være fritt vilt, tåle stygge kommentarer, og at folkeskikken er fraværende.

– Hva kan pressen lære av dette?

– Det er masse pressen kan lære av dette. Det som bekymrer meg mest er at redaktører setter unge nye journalister til å jakte på dritt og klikksaker, i stedet for å fortelle dem hvor viktig dette yrket egentlig kan være.

– NRK burde vært flinkere

I intervjuet med Kåss Furuseth nevner Strømøy ved flere anledninger at det ikke var hans avgjørelser å utelate overgrepsdommen fra NRK-serien.

Til TV 2 bekrefter han utsagnet:

– En programleder har ikke regi i en så stor produksjon. Valgene ble ikke tatt av meg, forklarer han.

– Hvordan har støtten vært fra kanalen i etterkant?



– Jeg har opplevd en voldsom støtte fra mine kolleger i NRK i Trondheim, og andre NRK kolleger i resten av landet. De opplever det som veldig urettferdig at jeg må stå i stormen og ta imot beskyldninger av alle slag.

Han legger derfor ikke skjul på at saken kunne vært håndtert bedre:

– Her kunne nok NRK vært flinkere til å klargjøre hvem som har ansvar og som tar avgjørelser. Det burde vært gjort med en gang debatten startet.

NRK svarer: – Fulgt opp Tore

Distriktsdirektør i NRK, Marius Lillelien, forteller til God kveld Norge at han har forståelse for Strømøy sine uttalelser.

– Det er veldig forståelig at denne saken har vært en stor belastning for både han og andre involverte, forklarer han og legger til:

– Nærmeste ledere er alltid viktigst i slike saker. De har brukt enormt mye tid på å følge opp Tore og andre involverte her, i tillegg har NRK andre ressurser tilgjengelig når det er behov for det.

NRK-TOPP: Marius Lillelien er direktør for Distriktsdivisjonen i NRK. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Strømøy har ved flere tilfeller påpekt at han ikke hadde noe med avgjørelsen til NRK å gjøre, da serien både ble trukket og ikke republisert. Stemmer det?

– Det er riktig. Dette ble vurdert av involverte redaktører og NRKs ledelse.

– Tore Strømøy er en programleder med en egen evne til å nå ut til folk. Jeg håper han kommer sterkt tilbake etter denne vanskelige saken.



Veien videre for programlederen

Til tross den tunge tiden, er det er lite som sette skjepper i hjulene for godt når du heter Tore Strømøy.

– Jeg har kun et ønske med denne jobben, og det er å gjøre en forskjell for de som sliter. Å sette fokus på svakheter i samfunnet og bruke makten min med fornuft til glede og nytte.

– Som journalist ønsker jeg å være talerør for de svakeste og de som trenger en stemme. Det håper jeg å fortsette med, avslutter han.