– Jeg er ikke så fornøyd med meg selv

HØYT NIVÅ: «Skal vi danse»-proff Helene Spilling er ikke alltid like fornøyd med det hun leverer på parketten. Her fra dansesenteret tidligere i sesongen. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Forrige lørdag måtte det første paret forlate «Skal vi danse»-konkurransen – tidligere svømmer Lavrans Solli (31) og dansepartner Amalie Aune (21).

Etter lørdagens sending var det flere TV-seere som mente dommerne var i overkant strenge mot parene.

Det sier danseproff Helene Spilling (27) seg enig i.

– Ikke enig

TV-profil og stylist Harlem Alexander (35) og Spilling fikk blandede tilbakemeldinger for sin cha cha.

CHA CHA: Paret fikk tilbakemeldinger på at de hadde litt å jobbe med, etter sin cha cha. Foto: Lage Ask / TV2

Selv om Spilling stiller seg kritisk til dommerne, er Harlem Alexander fornøyd med at de har noe å jobbe med mot lørdagens sending.

– Det er kjempebra. Jeg er ikke profesjonell, jeg er her for å lære. Jeg skal bli mye bedre, og jeg har masse å lære. Det er det som er gøy med å være med her. Kommer du hit og er profesjonell, er det ikke noe gøy heller, sier han til TV 2.

– Jeg er ikke helt enig med alt som blir sagt og gjort, sier derimot Spilling.

Paret fikk totalt 21 poeng fra dommerne.

– Jeg er ikke enig i alle poengene som blir gitt, og jeg føler ikke alt stemmer i tilbakemeldingene. Sånn er det. Det er de som skal dømme, ikke jeg, understreker Spilling.

Under lørdagens sending forklarte dommer Trine Dehli Cleve (61) at dommerpanelet ønsker det beste for deltakerne, når de gir sine tilbakemeldinger.

– Om vi er ekstra strenge? Hmm. Jeg tenker at vi vil det beste for deltakerne. Når vi ser det er mye potensial, så vil vi bare pushe dem litt. Da kan de utvikle seg enda mer, uttalte hun da.



Selv om det er kjendisdeltakerne som blir vektlagt i dommernes tilbakemeldinger, må også proffdanserne være påskrudd. Under lørdagens sending innrømmer Spilling at hun ikke var fornøyd med egen innsats.

IKKE ENIG: Helene Spilling er ikke alltid enig i hva dommerne gir av poeng og tibakemeldinger. Foto: Lage Ask / TV2

Ikke fornøyd med seg selv

På en uke skal deltakerne lære en splitter ny dans. Harlem Alexander er imponert over hva de fikk til på parketten, på så kort tid.

– Jeg er veldig stolt, jeg altså. Hun har lært meg denne dansen på en uke, så jeg er veldig fornøyd, sier han.

– Jeg er fornøyd, men jeg er ikke så fornøyd med meg selv, forteller Spilling.

I SITT EGET HODE: Helene Spilling var ikke like fornøyd, da hun og Harlem Alexander danset cha cha. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Hun forklarer at hun også skal levere høy klasse over dansen når de entrer parketten.

– Innimellom er jeg ikke fornøyd med det jeg klarer heller, faktisk, sier hun.

Før «Skal vi danse» var Spilling vant med å danse med profesjonelle partnere. Harlem Alexander påpeker at det vil ta noe tid før han kommer dit.

– Hun er profesjonell danser, og hun er vant til å danse med profesjonelle partnere. Det er ikke jeg enda. Hun må vente til finalen, sier han optimistisk.

Følte seg borte

Spilling på sin side er svært fornøyd med sin dansepartner, og klandrer ikke han for at hodet ikke var helt med.

– Jeg er veldig fornøyd med Harlem. Det var ingenting med han. Jeg følte at jeg var litt borte. Jeg driver og tenker... Nå har jeg ikke sett dansen engang, jeg må egentlig gå gjennom å se den nå, sier hun.

– Var det grunner til at du følte du var litt inni hodet ditt?

– Nei, det kan skje. Plutselig blir man litt «stuck» i andre, små ting, forteller hun før dansepartnere skyter inn:

– Jeg kan fortelle. Jeg vet hvorfor, sier 35-åringen og smiler.

Spilling hysjer på 35-åringen, og sier lattermildt at: «Vi sier ikke det».

GODE VENNER: Det er god stemning mellom Harlem Alexander og Helene Spilling. Harlem Alexander beskriver Spilling som en ny, god venninne og lillesøster. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Harlem Alexander forklarer nemlig at når man danser cha-cha-cha skal stegene starte på to, når man teller inn trinnene.

– Jeg begynte på én. Så det ble litt rot... Hun tør bare ikke å si at det var min skyld, sier han og flirer.

TELTE FEIL: Cha cha startet litt i utakt, men danseparet hentet seg inn. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Spilling legger ikke skylden på dansepartneren, men innrømmer at hun syntes det var gøy, da hun merket at han telte feil i dansen.

– Jeg synes det gikk veldig bra. Harlem startet på én, så da tenkte jeg at da får jeg også starte på én, også får vi prøve å komme oss inn. Det gikk i langt inn i dansen, så det var ikke mange trinn som var i utakt i dag. Jeg synes bare det var litt gøy, sier hun og ler.

– Jeg synes hun var kjempeflink, sier Harlem Alexander, hvorpå Spilling ler.

«Skal vi danse» er tilgjengelig på TV 2 Direkte og TV 2 Play hver lørdag fra klokken 20.00.