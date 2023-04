I fjor sommer gikk den åttende sesongen av Love Island UK på skjermen. Flere av deltakerne i den kontroversielle serien har i senere tid blitt store stjerner.

Dette gjelder også Indiyah Polack (24), som havnet på fjerdeplass sammen med sin nåværende kjæreste Dami Hope (27).

Den åttende sesongen av Love Island gikk viralt av flere grunner, blant annet da en av deltakerne måtte unnskylde seg til partneren «for å ha slikket en annen deltakers pupp».

Nå går Polack hardt ut i sosiale medier, etter spørsmål fra fansen om hun er gravid:

– Nei, jeg er ikke gravid, jeg er bare fuckings sulten! sier stjernen.

På appen Snapchat har Polack lagt ut en rekke videoer, hvor hun kritiserer dem som har spurt henne om hun er gravid:

KOM PÅ FJERDEPLASS: Indiyah kom på fjerdeplass i den åttende sesongen av Love Island, sammen med kjæresten Dami Hope. Foto: Love Island/TV 2

– Den neste personen som spør meg om jeg bærer et barn ... Jeg prøver å være en profesjonell kvinne her, men jeg kommer til å si ting jeg ikke burde si. Jeg er ikke gravid, jeg er bare fuckings sulten!

Videre forklarer stjernen at hun ikke har trent like mye som tidligere, og ber fansen la henne være i fred:

– Om jeg hadde vært gravid, så hadde dere visst det. Dere kjenner meg. Jeg hadde fortalt det til dere. La meg være i fred!

Videre forklarer 24-åringen at det kunne vært flere grunner til at vekten hennes har endret seg.

– Hva om jeg har noe jeg går gjennom, for eksempel? I tillegg har blitt eldre, og da er det enklere å gå opp i vekt. Ikke alle dere er samme alder som meg, og det er normalt å gå både opp i vekt og ned i vekt i løpet av livet.

Polack ber også fansen om å tenke seg om to ganger før de stiller spørsmål rundt personers vekt:

– Med mindre noen gjør det veldig klart for deg at de er gravid, eller spør deg direkte om hvordan de ser ut, så bør du holde munnen din lukket. Gud har gitt oss to ører og én munn av en grunn.

24-åringen forklarer videre at endringen i vekten hennes ikke har noe med mental helse å gjøre, men at det kan gjelde andre personer.

– Man skal aldri kommentere på noen sin vekt, for man vet aldri hva de går gjennom. Jeg går ikke gjennom noe nå, men vi bør alle være mer bevisst på det, avslutter hun.

Polack var med på den åttende sesongen av Love Island UK, som du kan se på TV 2 Play.

Dette ble den mest suksessfulle sesongen av programmet, hvor stjernene Ekin-Su Cülcüloğlu (28) og Davide Sanclimenti (27) stakk av med seieren.