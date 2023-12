RAMMET AV SYKDOM: Det var i 2018 at kronprinsesse Mette-Marit offentlig fortalte om den alvorlige lungesykdommen. Her fra et arrangement i Asker våren 2023. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I 2018 fortalte en ærlig kronprinsesse Mette-Marit (50) om at hun er rammet av den alvorlige, kroniske sykdommen lungefibrose.

Nå, fem år senere, åpner hun seg om sykdommen i TV 2-dokumentaren «Kronprinsparet – vårt Norge». En sykdom som ved flere anledninger har hemmet henne i å representere Norge ved offisielle tilstelninger.

– Jeg har alltid kjent at jeg har vært veldig sterk. Alltid gått mye ute, og vært den som har gått fortest på tur. Alltid vært aktiv. Men så har jeg vært ganske dårlig i mange år, og fikk for noen år siden svar på at det var en kronisk lungesykdom, forteller kronprinsessen i dokumentaren.

DELER: Kronprinsparet deler fra både privatlivet og jobb i TV 2-dokumentaren «Kronprinsparet – vårt Norge». Foto: Helene Kjærgaard Sviland

Hun forklarer hva den alvorlige sykdommen går ut på.

– Det er en lungesykdom som er progressiv, og jeg blir ikke bedre av den. Vi vet ikke hvordan det går med medisinene, men akkurat nå er en veldig god periode. Nå føler jeg meg ikke, jeg vet ikke, så liten.

Det er åpenbart at kronprinsessen synes det er en tøff tematikk, og utfordrende å dele.

– Man føler seg sårbar når man ikke får gjort alle de tingene man ønsker å gjøre. Det er vanskelig å snakke om, kjenner jeg. Hva tenker du, Haakon? spør hun ektemannen.

– Du blir andpusten og sånn, men det er likevel mange ting du får til og som du kan gjøre, men det er litt uforutsigbart. Det ligger en del begrensninger i det, svarer han ærlig.

Kronprinsessen kjenner at symptomene som følge av lungesykdommen, som tung pust, kan være vanskelig for henne å takle.

– Blant annet har jeg utviklet angst for å gå opp bakker. Det går på de mest absurde tingene. Jeg blir veldig flau når jeg puster mye, for eksempel i mikrofoner. Da blir jeg superstressa. Jeg tror det har endret måten jeg lever mitt eget liv på. Jeg lever mye roligere nå.

Både kronprinsessen og kronprinsen er kjent for å ha glimt i øyet – også på egen bekostning. Og dette gjelder også når de snakker om lungesykdommen.

– Ja, vi får ta det roligere opp bakker. Stoppe og ta litt pauser og sånn. Jeg er jo kjempetålmodig, sier kronprinsen med et lurt smil.

– Ja, du er jo så tålmodig! svarer kronprinsessen ironisk til ektemannen og ler.

– Det er sånne ting vi ikke er så gode på i familiebedriten.

– Påvirker hele familien

I pressemeldingen som ble publisert i 2018, kom det frem at trebarnmoren hadde vært gjennom omfattende utredninger knyttet til helseutfordringen, og fikk påvist en uvanlig variant av fibrose i lungene.



I november kom kronprins Haakon (50) med detaljer om konas sykdom, i boken «Haakon - historier om en tronarving», og han erkjenner at sykdommen påvirker hele familien.

«Underveis i alt dette skjer jo livet. Mette ble syk. Hun har en lungesykdom som er alvorlig og kronisk. Legenes behandling med de medisinene som er tilgjengelige i dag, kan ikke gjøre henne frisk, men den kan bremse forverring av sykdommen. Hun blir ikke bra, men den blir ikke verre så fort. Det er det legene sikter mot.».

Kronprinsessens lege, professor Kristian Bjøro ved Rikshospitalet, opplyste den gangen at lungeforandringene har vært fulgt med på i flere år, og at sykdomsutviklingen i denne perioden har vært langsom.

– Kronprinsessen vil måtte gjennomgå ytterligere utredning fremover og også behandlingsforsøk. Ved slike tilstander som den kronprinsessen har, er det vanlig at vi samarbeider med miljøer i utlandet, uttalte professor Bjøro i pressemeldingen.

Skyldes miljø- og livsstilsfaktorer

Bjøro la til at årsaken til sykdommen kronprinsessen har er usikker, men at det er bred enighet om at den skyldes miljø- og livsstilsfaktorer, som er tilfellet ved andre mer vanlige typer lungefibrose.

I TV 2-dokumentaren forteller kronprinsessen videre at lungefibrosen preger både jobb- og familielivet.

– Den kroniske sykdommen gjør at jeg har litt mindre arbeidskapasitet enn før. Det å kombinere det med at man ønsker å være der for de barna som fremdeles bor hjemme, at de ikke spiser middag hver dag alene, det et en kabal som skal gå opp. Men sånn det er for alle andre.

En av de felles oppdragene som kronprinsparet skulle ha deltatt på sammen i år, var en tur til Træna på Helgeland i august. Men som følge av lungesykdommen måtte kronprinsessen avlyse i siste liten.

– Hun gleder seg jo veldig, så hun syntes det var veldig kjedelig at hun ble syk tror jeg. Det er mye hyggeligere å gjøre sånne type turer sammen. Møte menneskene sammen og få felles minner.

I ENSOM MAJESTET: Kronprins Haakon måtte reise til Træna, uten kona Mette-Marit ved sin side, på offisielt besøk i august 2023. Her hilser han på to lokale barn. Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff

Men kronprinsen står støtt også på egne ben, uten kona ved sin side.

– Det går jo fint å gjøre det alene også. Man treffer mange interessante og hyggelige folk, og det skapes situasjoner og minner på den måten også.

Episodene av «Kronprinsparet – Vårt Norge» sendes lørdager på TV 2 Direkte, og er tilgjengelig på TV 2 Play.