Jay-Z kåret til tidenes beste rapper

Musikknettstedene Billboard og Vibe har slått seg sammen for å kåre de 50 beste rapperne gjennom tidene, i anledning hip-hop sjangerens 50-årsjubileum.

Juryen forklarer at de valgte å kun inkludere rappere i USA, som et grep for å holde fokuset under utvalget.

1. JAY-Z

Førsteplassen tildeles Shawn Carter (53).

Musikeren omtales som den første hip-hop-milliardæren. Foto: Matt Rourke /AP

Juryen mener at ingen kan nå opp til artisten bragder gjennom karrieren de siste tre tiårene, og poengterer at han han er «din favoritt rappers favoritt rapper».

Rapperen har 14 album som har toppen Billboard 2000-listen, som er det meste en soloartist har hatt noensinne. Han har solgt over 140 millioner plater, vunnet 24 Grammys, og ble som første rapper innført i Songwriters Hall of Fame.

Musikkmagasinet fremhever at han også er en suksessfull forretningsmann. Ifølge Forbes har rapperen en nettoverdi på 1.3 billioner dollar.

Jay-Z var med på å grunnlegge plateselskapet Roc-A-Fella, og bidro til suksessen til Rihanna og Ye, bedre kjent som Kanye West.

Jay-Z og rapper Meek Mill på Roc Nation kontoret i New York. Foto: Greg Allen /AP

Han driver underholdningsselskapet Roc Nation, og har aksjer i blant annet champagnemerket Armand de Brignac.

I 2021 solgte han store deler av strømmeselskapet Tidal. Selskapet slet med å konkurrere mot giganter som Spotify. I 2018 avslørte Dagens Næringsliv manipulering av lyttertallene til medeierne Beyoncé og Kanye West.

2. KENDRICK LAMAR

Kendrick Lamar Duckworth (35) får andreplassen i Billboards kåring.

Kendrick Lamar blir omtalt som den beste rapperen i sin generasjon. Foto: Scott Garfitt /AP

Juryen skriver at han har blitt en av de mest innflytelsesrike artistene takket være sine tankevekkende og noen ganger kontroversielle tekster.

35-åringen fikk sitt gjennombrudd i 2012, og har siden vunnet 17 Grammys, blant annet beste rapalbum under årets prisutdeling.

Rapperen har i likhet med Jay-Z vært den første til å nå diverse milepæler.

Rapperen ble tildelt Pulitzer-prisen for musikk i 2018. Foto: Bebeto Matthews /AP

Han er kjent for å være teatralsk under sine opptredener, og i fjor ble hans opptreden under Super Bowl belønnet med en Emmy. Det er første gang pauseshowet vinner TV-prisen i live-kategorien.

Rapperen vant i 2018 Pulitzer-pris for albumet «Damn». Tidligere hadde musikkprisen kun gått til jazz eller klassiske verk.

I 2020 lanserte han underholdningsselskapet pgLang.

3. NAS

Nasir Bin Olu Dara Jone (49) får tredjeplassen.

Til tross for at han fikk sitt gjennombrudd tidlig på 90-tallet, vant han sin første Grammy så sent som i 2021.

Billboard beskriver hans debutalbum fra 1994 «Illmatic» som et perfekt stykke hip-hop som overskred sjangeren, og ble den «hellige bibel» for låtskrivere.

Nas avbildet i 2022. Foto: MARIO ANZUONI /Reuters

Juryen mener det er rapperens tilpassingsevne som gjør ham unik. Siden 2020 har han gitt ut fire album.

Eneste kvinne

Resten av topp ti listen består av kun én kvinne:

4. Tupac (ble 25 år)

5. Eminem (50)

6. The Notorious B.I.G. (ble 24 år)

7. Lil Wayne (40)

8. Drake (36)

9. Snoop Dogg (51)

10. Nicki Minaj

Onika Tanya Maraj-Petty (40) er altså den eneste kvinnen som når topp ti.

Artisten vant i fjor årets beste hip-hop video på MTV Awards. Her avbildet under en prisutdeling i 2015. Foto: Matt Sayles /AP

Juryen skriver at hun har fortjent kronen som den moderne dronningen av rap med hennes «fierce», skrytende ånd.

Hun fikk sitt gjennombrudd i 2010, og i 2019 annonserte den daværende 36-åringen at hun pensjonerte seg. Men har siden kommet med en rekke singler og album.

Nicki er en av tolv artister som har mer enn 100 plasseringer på Billboard-hitlisten «Hot 100».

I 2019 gjestet hun Norge:

Andre kvinner som hylles i kåringen er: Missy Elliot, med en 19. plass, Lauryn Hill (30), Lil Kim (31). Queen Latifah (44) og MC Lyte på 47. plass.

Dermed er det totalt 44 menn og seks kvinner som er ansett som de beste rapperne.