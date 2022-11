Jay Leno skrevet ut av sykehuset

BRANNSKADET: For to uker siden ble talkshow-vert Jay Leno (72) fraktet til et brannskadesenter etter en bileksplosjon i sin garasje. Foto: Brent N. Clarke

Talkshow-verten Jay Leno (72) ble mandag skrevet ut fra brannskadesenteret og er på bedringens vei, skriver People.

Søndag 12. november ble Leno hasteinnlagt på Grossman Burn Center i Los Angeles med alvorlige brannskader i ansiktet etter at en bil eksploderte i hans garasje.

Mandag delte brannskadesenteret et bilde av den tidligere «Tonight Show»-verten sammen med sykehusstaben, og meldte om at Leno var blitt skrevet ut etter et opphold på ni dager.

På bildet kan man se noe av omfanget av Lenos skader.

- Vil bli frisk igjen

Ifølge People opplyste brannsenteret om at Leno nå er skrevet ut og vil få oppfølgende behandling for skadene hans ansikt, bryst og hender fikk som følge av garasjebrannen.

– Jay vil at alle skal vite hvor takknemlig han er for behandlingen, og at han setter stor pris på lykkeønskningene. Han ser nå frem til å feire Thanksgiving med venner og familie, og ønsker alle en strålende feiring, skrev Grossman Burn Center i pressemeldingen.

Senteret opplyser om at Lenos brannskader ble behandlet kirurgisk med fjerning av dødt hudvev og hudtransplantasjon.

– Jeg er svært fornøyd med Jays progresjon, og stiller meg optimistisk til at han vil bli helt frisk igjen, sier Lenos lege, Dr. Peter Grossman i pressemeldingen.

Reddet av kompisen

I et TMZ-intervju fra sykehussengen avslørte Leno detaljene bak ulykken.

Leno har lenge vært kjent for sin forkjærlighet for biler. Søndagen ulykken oppstod befant den tidligere talkshow-verten seg i sin garasje og mekket på en veteranbil fra 1907. Like etter at det begynte å lekke bensin fra bilen kom det en gnist som satt fyr på den 72 år gamle komikeren.

Ifølge Leno kom han ut av brannen med livet i behold takket være rask handling fra kompisen, Dave, som befant seg i nærheten da eksplosjonen skjedde.