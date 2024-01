Jarle Bernhoft om livskrisen: – Knakk sammen

Sanger, komponist, tekstforfatter, musiker og straks «The Voice»-mentor på andre sesongen.

Livet til Jarle Bernhoft (47) er omkranset av en gullkantet karriere, men nå åpner han opp om hvordan suksessene har påvirket ham som familiefar.

Følte seg utilstrekkelig

I den nye TV 2-podkasten «Familiekoden» forteller Bernhoft at han lenge slet med å kombinere artistkarrieren med livet som pappa.

– Det var veldig lenge en øvelse i å ha dårlig samvittighet 50 prosent av tiden og føle seg utilstrekkelig resten, forteller Jarle Bernhoft til podkast-programleder Katrine Moholt (50).

Å gå med en slik tøff påkjenning over tid sørget til slutt for at det sa stopp for Bernhoft.

STJERNEMENTOR: Jarle Bernhoft ble raskt en populær mentor i «The Voice», og nå er han tilbake for sin andre sesong. Her med Espen Lind, Ina Wroldsen, programleder Siri Nilminie Avlesen-Østli og Yosef Wolde-Mariam. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det var skikkelig vondt... Og første gang at jeg knakk sammen og måtte gå til psykolog, erkjenner artisten.

Fikk klar oppfordring

Hos psykologen fikk Bernhoft en helt klar beskjed: Han måtte begynne å puste.

Dette sørget for at han klarte å finne en ro både ute på veien og hjemme, og Bernhoft beskriver at pustingen bidro til å løse opp en lang rekke med knuter i livet.

Han fikk også en litt annerledes åpenbaring, hva gjaldt stemmen hans.

Psykologen lurte nemlig på om Bernhoft pleide å slite med å bli hes, noe han kunne bekrefte.



Grunnen til dette, mente hun, var at han var i et konstant stressmodus, hvor han alltid forberedte seg til neste spillejobb, allerede idet han gikk av scenen fra forrige.

ÅPNER OPP: Jarle Bernhoft gjester podkasten «Familiekoden» med Katrine Moholt og psykolog Reidar Hjermann. Foto: TV 2

Derfor var oppskriften å legge seg ned i ti minutter for å ene og alene ta noen gode, dype drag med pusten.

Da han atter en gang skulle ut på turné ønsket artisten å teste om psykologen faktisk hadde rett, at mangelen på pust påvirket stemmen.

Han forsøkte aktivt å bli hes på samme måte som tidligere, men nei. Når han først hadde klart å mestre pustingen, var problemet med hes stemme borte.

– Jeg var så takknemlig, neste psykologtime hadde jeg med blomster og vin, humrer han.

Røsket opp i uønsket dynamikk

Bernhoft sier at det å oppsøke psykolog er noe han kan anbefale alle. Selv beskriver han livskrisen som ufattelig lærerik, og at pusteøvelsene også bar frukter for forholdet hans.

Han er gift med Lisa Bernhoft-Sjødin, og sammen har de barna Samuel (13) og Benjamin (6).

– Veldig lenge var vi i en sånn dynamikk hvor hun var hjemme med barna og jeg var brødvinneren rett og slett, eneforsørger. Gjennom at jeg fikk tatt tak i stresset mitt, åpnet det opp en mulighet for å prate om likestilling.

– Vi var to feminister som hadde sånn 50-talls kjønnsrollemønster, det var helt «wacko».

Samtalene de to hadde om dynamikken dem imellom, førte til at paret tok helt konkrete grep i forholdet.

– Det var en uke vi hadde hvor vi la en slagplan for hvordan vi skulle rette opp det skjeve kjønnsrollemønsteret vårt.

I dag er livet mer i vater, og kona Lisa har blant annet blitt kurator ved Nasjonalmuseet og tatt lappen som høygravid, forteller musikeren.

