Jan Tore Kjær (55) skadet seg alvorlig på tredemølle

En av deltakerne i «Vinnerschkalle» er Jan Tore Kjær (55). Han syntes det var en spesiell opplevelse å være med i et program med dønn seriøse øvelser, men samtidig ha en programleder i Oslolosen som rakker ned på deg.

– Petter Northug og vi deltakerne fikk kjørt oss noe jævlig av Oslolosen og fikk så «hatten passet». «Alt var bedre før», sier Oslolosen hele tiden. Og det passer egentlig meg, da, som er over 50 år og ser ut som en pudding, sier Kjær til TV 2.

– Livsfarlig

Da Kjær fikk forespørsel om å være med i programmet, tenkte han at det var et humorprogram og at han skulle ha det kjempegøy.

HEDERLIG INNSATS: Jan Tore Kjær ser på Cecilie Maria Bolander kaste ball på bøtte. Foto: Espen Solli/TV 2

Men så skulle han senere oppdage at det var steinharde, fysiske øvelser.

– Det er jo livsfarlig å være med på dette fysisk. Jeg trodde vi skulle på en humortur med Oslolosen, men det var bare en liten del av det. Man er med på «Vinnerschkalle» fordi man hater å tape og elsker å vinne. Jeg yter alt som er mulig i dette programmet og ser hva helsen min tåler, sier Kjær.

Tredemølle

I det andre programmet av «Vinnerschkalle» skjer det noe dramatisk med Kjær, da han skal delta på en natt-test, eller utslagstest.

Der er det er en tredemølle som skal skape mye trøbbel for 55-åringen.

ARGE KONKURRENTER. Fra venstre: Magnus Midtbø, Jan Tore Kjær og Frank Løke er alle arge konkurrenter i «Vinnerschkalle». Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg har gjort en lignende øvelse en gang før, og da gikk det galt og jeg brakk tre ribbein. Så denne gangen tenkte jeg at nå skal det gå bedre, men så viste det seg at tredemølla gikk dobbelt så fort enn det jeg er vant til. Jeg snudde meg, og da falt jeg. Det endte altså med tre ribbeinsbrudd og hjernerystelse, forteller han.

– Dø eller fullføre

Alt som skjedde er fortsatt litt tåkete for Kjær, som ikke husker så mye av hvordan det hele forløp seg. Han kom til seg selv, liggende på bakken bak tredemølla og kjente på store brystsmerter. Likevel kom han seg opp på tredemølla igjen.

– Enten må du dø eller fullføre, og jeg valgte å fullføre konkurransen. Da jeg våknet dagen etter, kom jeg meg ikke ut av senga. Jeg hadde dundrende hodepine, vondt i brystet og ble sykemeldt et par uker. Jeg hadde vondt i brystet og i ribbeina et par måneder etterpå, så jeg ofret alt, forteller Kjær.

Realitykonge

Kjær har blitt en hyppig realitydeltager på norsk TV, og det hele startet med «Iskrigerne» på TV 2 i 2014. Siden har han deltatt i «Skal vi danse», «Lystløgner», «Fangene på fortet», «Kompani Lauritzen», «Farmen kjendis», «Sofa», «Kokkeskolen» og med sitt eget program «Camp Kjær» i fjor på TV 2.

REALITYKONGEN: Jan Tore Kjær var en av deltagerne i «Skal vi danse», høsten 2019. Foto: Joakim Kleven/TV 2

– Når jeg ikke er på TV, jobber jeg som markedsdirektør i LINK Mobility. Jeg behøver ikke være med på TV, men jeg er med på de programmene jeg synes er kule, og det som er «feelgood»-TV - hvor du ikke driter deg ut. Det fine med TV er at det kommer nye programmer hele tiden, så jeg får se hva det neste blir, avslutter Kjær til TV 2.

