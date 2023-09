Jan Thomas trodde han ble satt opp på blind date med «Jakten»-bonden

TO GODE VENNER: Vennskapet mellom «Jakten»-bonde Thomas Steen og programleder Jan Thomas strekker seg over 20 år. Dette bildet er tatt av duoen noen dager før premieren i høst. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten» er godt i gang, og denne sesongen er det stylist og TV-profil Jan Thomas (56) som er programleder.

Én av bøndene er interiørdesigner Thomas Steen (48), som driver kennel og besøksgård på Enebakkneset.

De to har vært venner like lenge som «Jakten på kjærligheten» har gått på TV 2 – nemlig i over 20 år.

En trygghet

TV 2 møtte venneparet i forkant av premieren i høst, der de to kameratene utdyper vennskapet.

Steen forteller at han synes at det har vært fint å ha kompisen som flue på veggen under datingprosessen, som utspiller seg foran kamera.

– Det var veldig fint, for Jan var en veldig god trygghet for meg. Han hadde mange gode råd å komme med, og hadde vært med på en lignende reise selv når det kom til dating på TV.



Jan Thomas fant selv kjærligheten med samboeren og «Skal vi danse»-aktuelle Harlem Alexander (35) i Afrika, i forbindelse med Viaplay-serien «Jan Thomas søker drømmeprinsen» i 2020.

GODE VENNER: Jan Thomas og Thomas Steen har kjent hverandre i over 20 år. Foto: Privat

Thomas Steen utdyper hvorfor det har vært en trygghet for ham å ha kompisen i umiddelbar nærhet når han har datet mennene på TV.

– Jan kjenner meg veldig godt, og han turte derfor å være ekstra ærlig med meg. Han pakket ikke ting inn. Det er veldig fint å få et spark i ræva innimellom, sier Steen og ler.



– Var det noen ganger da du var litt ekstra ute med pekefingeren overfor Thomas, Jan?



– Så absolutt! For meg handler det om ærlighet. Jeg vet selv hvor fantastisk kjærlighet er, som veldig mange gjør, og har selv funnet den på TV. Som en god venn av Thomas, er det klart at tanken på at han skulle finne seg en kjæreste, var viktig for meg. Han er verdens fineste mann - smart og intelligent. Derfor var det viktig for meg å påpeke at han ikke måtte tulle denne muligheten vekk.



LYSTIG LAG: Jan Thomas og Thomas Steen har feiret mang en nasjonaldag sammen. Dette er fra 2017, sammen med venninnene Synnøve Skarbø, Charlotte Spetalen og Janne Eikeland. Foto: Privat

– Føltes ikke som skjenn

Jan Thomas forteller videre at han ville at frierne skulle treffe Thomas bak fasaden.

– Han har gjort TV før, og det er ikke vanskelig for ham å skru på «TV-Thomas Steen», men det gjennomskuer jeg veldig fort. Og da var det enkelt for meg å si ifra til ham, sier Jan Thomas ærlig.



Og nettopp ærlighet er noe «Jakten»-bonden setter stor pris på.

– Jan gjorde det på en veldig fin måte, så det føltes ikke ut som skjenn. Det fikk meg heller til å reflektere mer over de ulike situasjonene. Og så var det veldig fint at det kom fra en som jeg stoler på, sier Thomas.



TRIO: – Jeg trodde at din mor hadde satt meg opp på en date med deg da vi ble introdusert for hverandre i 2001, forteller Jan Thomas til TV 2. Her med Thomas Steen og hans mor Wenche Steen, tidligere modell og Playboy-redaktør, under «Allsang på grensen» i 2019. Foto: Privat

Stylisten har tidligere fortalt TV 2 at han ikke visste at kompisen Thomas Steen var homofil, før han kom ut som 40-åring.

– Sant skal sies; jeg trodde at din mor hadde satt meg opp på en date med deg da vi ble introdusert for hverandre i 2001. Det stemte ikke, og da var ikke det et tema noe mer. Tanken streifet meg aldri.

– Du spurte aldri heller, supplerer Thomas.

Kjørte nesten av veien

Men det var altså for åtte år siden at Thomas fortalte sin åtte år eldre kompis, da de var på kjøretur for å style Jan Thomas' leilighet, at han var homofil.

– I en bisetning sa jeg: «Ja, for nå har jo jeg kommet ut av skapet».

– Ja, fader! Som om at det liksom var fint vær, sier Jan Thomas.

STYLIST: Thomas Steen får nyte godt av kompisens stylist- og frisør-ekspertise. Foto: Privat

De to kompisene bryter ut i latter når de minnes scenen i bilen.

– Først trodde Jan at det var tull, og sier «haa haa», men så snudde han seg mot meg og innså at det han hørte faktisk stemte, og da kjørte han nesten av veien, legger Thomas engasjert til.

Nå, åtte år senere, har Jan Thomas veiledet og vært flue på veggen som programleder, når kompisen Thomas har jaktet på kjærligheten blant ukjente friere.

