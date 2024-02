Jan Thomas etter sjokket: – Menn må bli flinkere til å kjenne etter

Hele Norges Jan Thomas (57) titter utover nedsnødde Aker Brygge på innsiden av den varme kaféen.

For ti minutter siden kom den travle kjendisstylisten ut fra dørene til «God morgen Norge»-studioet med perfekt stylet hår, solbrun hud og Gucci-jakke på overkroppen.

I helgen leder 57-åringen «Gullfisken», den norske reklamebransjens svar på Oscar-utdelingen, sammen med makker Desta Marie Beeder (36).

– Det er som å komme hjem. Vi får håpe at vi er det programlederparet Norge ikke visste at de trengte, sier Jan Thomas til TV 2, mens han nipper til appelsinjuicen gjennom sugerøret.

HEKTISK LIV: Kjendisstylist Jan Thomas sjonglerer for tiden blant annet mellom programlederjobber og bryllupsplanlegging. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Planlegger bryllupet

Det er godt å være Jan Thomas for tiden.

På tampen av fjoråret – 3. desember – gikk kjendisstylisten ned på kne og fridde til kjæresten gjennom fire år, Harlem Alexander (36), foran et fullsatt publikum på Chat Noir under innspillingen av «Jan Thomas og Einar Tørnquists årlige julepodshow».

Etter nøyaktig to måneder som forlovet, og med dyrking av kjærligheten i varme Mexico, er TV-personligheten forelsket som aldri før.

– Det er bare en kjærlighet som man ønsker å forsterke, så vet jeg det at jeg tenkte ikke så mye på det i starten, og Harlem skulle aldri gifte seg. Men så kom jeg og ødela alt dette, men det er veldig fint, sier han med et smil.

Kjendisstylisten kan røpe at bryllupsplanleggingen allerede er i gang, men at det er partneren som er den aller ivrigste av dem.

– Harlem har moodboards og ideer på hvor – vi befinner oss foreløpig i Europa. Og det blir ikke før høsten 2025, så mye kan jeg røpe.

BRYLLUP: TV-profil Jan Thomas forlovet seg med kjæresten Harlem Alexander i desember i fjor. Neste år venter det bryllup på paret. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

For Jan Thomas skal den store bryllupsfesten helst være så unik som mulig.

– Det trenger ikke å bli så stort. Det må være ekte. Omringet av venner og familie. Fint vær. Palmetrær. Gjerne strand. Vi må være sikret fint vær, så derfor blir det ikke Norge. Utlandet er helt sikkert, deler han.

– Hva med antrekk?

– Igjen må jeg spørre Harlem. Det er side opp og side ned i hans moodboard. Uten å gi for mange detaljer – det skal ikke være «bryllupete». Det skal være unikt. Det skal ikke være typiske brudebuketter og «brudete» lys. Harlem har tenkt på hvordan det skal være i klær – ikke stivt. Selv om jeg gleder meg oppriktig mye til august når Märtha Louise og Durek skal gifte seg – det bryllupet blir helt fantastisk – så tror jeg at dette står i stor kontrast.

Programlederen har ingen problemer med at det er forloveden som styrer og bestemmer rundt den store dagen om halvannet år.

– Jeg har lært å velge mine kamper. Så det med oppussingen i huset, sette stemningen og farge – alt det er Harlem. Dette er Harlem sin oppgave, så jeg krangler ikke. Dette er hans drømmebryllup. Det er den ene gangen i livet han skal gjøre dette, og han har så sterke meninger og visjoner. Han er kreativ og det gir ham så mye glede. Han har sagt ja til meg – det er det viktigste.

Kommer med oppfordring

Til tross for at kjærligheten blomstrer og prestisjefulle oppdrag kastes etter Jan Thomas, opplevde han nylig at livet ble snudd opp ned.

I fjor høst fikk 57-åringen operert ut en svulst i det venstre brystet. Klumpen viste seg å være ufarlig, men ukene i påvente av prøvesvaret var tunge.

– Jeg var på turné med Einar (Tørnquist, podkastmakker, journ.anm.). Jeg gikk og levde i usikkerhet i to-tre uker. Det var Guds gave å ha publikum og scenen å gjemme meg bak, så jeg slapp å sitte hjemme som veldig mange kanskje gjør og grubler. Jeg er veldig, veldig glad for at det var negative prøver. Da kunne jeg dra til Mexico og slappe av. Jeg tror ikke at det hadde vært like kult å sitte der nede å vente, sier han, og legger til:

– Det er klart Einar, Harlem og publikum bar meg gjennom høsten. Det skal jeg være ærlig på.

For Jan Thomas har svulsten blitt en ytterligere påminner om at livet er skjørt og dyrebart. Programlederen påpeker at det er viktig å bruke stemmen sin, og oppfordrer alle til å se til egen kropp og helse.

PERSPEKTIV: Den folkekjære stylisten Jan Thomas fikk operert ut en svulst fra brystet i fjor høst. Det har påvirket ham til å sette ytterligere pris på livet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg tror at særlig menn må bli flinkere til å kjenne etter. Ikke være så norsk. Kjenner du et eller annet som du tenker ikke stemmer, kom deg til legen. Vi er ikke immune mot noen ting i det hele tatt. Det å leve i nuet og øyeblikket – det er veldig viktig for meg. Vi har ingen sikkerhet, så er det over i morgen, så skal det stå på støtten min: «Jeg har levd». Det tror jeg er et viktig budskap å ta med seg til alle, fordi vi utsetter ting. Det kan man jo ikke gjøre.

Videre tror TV-profilen at den nye livserfaringen har endret ham noe.

– Jeg er ikke mer engstelig, men det har gjort at jeg snakker om det så ofte jeg kan. Nå er jeg 57 år, så jeg tror at det er viktig. Jeg er veldig nøye på det. Testikler for eksempel. Jeg kjenner etter og passer på at ting er som det skal være, og prøver å snakke til kompisene mine. Kvinner er mye flinkere til å diskutere slike temaer, mener han, og fortsetter:

– Det er tabubelagt for menn, men det er utrolig kjipt å få en diagnose, og så er det utrolig flott når det går bra. Det gjør ofte det hvis man fanger det opp tidlig. Jeg går ikke rundt og er mer redd. Hvis noe, så er det vel at jeg er enda flinkere til å være til stede i øyeblikket. Jeg har dog blitt særere.

OPPFORDRING: Jan Thomas oppfordrer særlig menn til å passe på helsen sin og å undersøke seg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Særere?

– Ja, hvis noen spør: «Har du lyst til å gå og spise middag?». Da har jeg faktisk ikke lyst til det. Jeg vil heller prioritere å trene. Så jeg kaster ikke bort tiden min.

Med mer livsvisdom i Valentino-sekken, ser Jan Thomas nå fremover mot nye prosjekter. Snart står innspillingen av en ny sesong av «Jakten på kjærligheten» for tur, samtidig vil 57-åringen lansere sminkemerket sitt utenfor landegrensene.

– Det er nok å gjøre. Man kan hvile når man er død.

Før intervjuet er over, kommer TV-profilen med en «cliffhanger».

– Harlem og jeg kommer med en stor nyhet. Enten før eller etter påske, sier han med et lurt smil.

Stylisten reiser seg fra kaféstolen. De 20 minuttene er over. Desta venter på ham. TV 2 rekker å knipse noen ekstra bilder, før programlederen forsvinner ut i gatene.

