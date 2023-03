Jan Thomas avslører hvordan han ser for seg å fri til samboeren

TANKER OM FRIERIET: Hvem av dem som kommer til å fri først, er fremdeles uvisst, men det er ingen tvil om at Jan Thomas har funnet sin livsledsager i Harlem Alexander. Foto: Terje Pedersen / NTB

Denne uken ble det kjent at kjendisstylist Jan Thomas (56) skal lede jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten» – som har premiere høsten 2023.

Til TV 2 forteller 56-åringen at han gleder seg til å være Karsten Giftekniv for de fire bøndene.

– Det er ikke noe dårlig navn å få på seg; Karsten giftekniv! Jeg har lyst til å gjøre «Jakten» i mange år fremover, og mitt inderlige ønske er at bøndene skal finne den store kjærligheten.

NY PROGRAMLEDER: Jan Thomas skal lede «Jakten på kjærligheten» fra høsten av. Foto: Fremantle / TV 2

Fant selv kjærligheten på TV

Dette er noe Jan Thomas selv har personlig erfaring med, da han i 2020 fant sin nåværende samboer Harlem Alexander (36) gjennom Viaplay-programmet «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

Da vi møtte den populære kjendisprofilen for intervju om den nye programlederrollen, klarte vi ikke la være å registrere to ringer i et kjede rundt stylistens hals.

– Hva symboliserer ringene?

– Det er egentlig en litt kjedelig historie! sier Jan Thomas mens han leker med kjedet.

– Harlem og jeg brukte dem som før, og det er blitt et smykke jeg synes er veldig fint. Men nå har vi kjøpt nye commitment-ringer til hverandre.

– Er dere blitt forlovet?

– Nei, jeg har ikke fridd ennå! Hver gang vi ser noen som frir, eller noen som gifter seg, kommer fingeren til Harlem frem og så peker han på ringen, sier Jan Thomas og ler.

– Når du sier «jeg» har ikke fridd ennå, ligger det i kortene at DU skal fri?

– Ja, hvorfor er det jeg som skal fri, egentlig? Fordi at jeg har gjort det før? spør 56-åringen retorisk.

Jan Thomas var tidligere gift med Christopher Mørch Husby (33), men de gjorde det slutt i 2015. I dag jobber de to sammen, og er profesjonelle partnere.

– Giftemål er ikke en nødvendighet

Til TV 2 forteller Jan Thomas at kjærligheten mellom ham og samboeren Harlem er sterkere enn noen gang, og stadig utvikler seg.

– Jeg tror, ærlig og oppriktig, at Harlem er min livsledsager. Det snille, gode og generøse mennesket er min «the one». Jeg har aldri opplevd noe lignende. Harlem og jeg er jo ikke usikre på hverandre, men for meg er ikke giftemål en nødvendighet.

Da Harlem entret «Drømmeprinsen» i 2020, ble han ifølge Jan Thomas feilvurdert av mange.

– Dette var en mann som fullstendig ble misoppfattet. Innpakningen hans tilsier jo at han er en «player», men det er han ikke i det hele tatt. Han kan jo ikke noe for hvordan han ser ut!

– Aldri sagt «jeg elsker deg» før, før meg

Det å snakke høyt om følelser er noe Jan Thomas har hjulpet samboeren med de siste årene. Dette er noe han også kan bruke i dialogen med både bøndene og frierne i «Jakten på kjærligheten».

– Harlem hadde ingen kultur fra barndommen av, når det kom til det å snakke om følelser. Det var aldri «jeg elsker deg», og han hadde aldri sagt «jeg elsker deg» før, før meg, sier han ærlig.

Han påpeker at det ikke er alle som har like lett for å snakke åpent om følelser.

– Og det skal jeg være bevisst på å snakke med bøndene om. Harlem har sakte, men sikkert åpnet for det å snakke høyt om følelsene sine.

– Men hvis det blir du som frir, hvordan ser du for deg at det blir da?

– Jeg har en visjon om frieriet! sier han og ler.

– Er det på julepod-showet til Einar og meg? At lyset plutselig skrus ned, og så kommer Marion Ravn, Hanne Krogh eller Bettan på scenen for å synge?

Jan Thomas knytter hånden og tar den opp mot munnen, som en slags luft-mikrofon.

– Nei, kanskje det ikke er jeg som skal fri i det hele tatt, men overlate det til Harlem? sier han og blunker lurt.

Den 20. sesongen av «Jakten på kjærligheten» har premiere på TV 2 høsten 2023.