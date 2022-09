Jan Guillou i trafikkulykke: – Det kom et fartsmonster

Det skriver Aftonbladet. Ulykken skjedde i bydelen Östermalm i den svenske hovedstaden.

– Jeg reddet livet til en syklist, men det ble litt dyrt, sier han til avisa.

Den velkjente forfatteren kolliderte med to parkerte biler etter at han svingte unna en syklist, som ifølge Guillou kom som et olja lyn.

– Det kom et fartsmonster som forsøkte å sykle forbi meg på innsiden når jeg skulle svinge til høyre. Hadde jeg fortsatt svingen, er det ingen tvil om at jeg ville ha kjørt på ham, sier Guillou til Aftonbladet.

Syklisten har ifølge forfatteren ikke gitt seg til kjenne. Ingen personer skal ha kommet til skade i ulykken, ifølge avisa.

Jan Guillou har gjort stor suksess som forfatter, har til sammen skrevet over 40 bøker, og er særlig kjent for bokserien om den svenske agenten Carl Hamilton.