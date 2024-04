Jamina hadde mann og barn – så møtte hun på naboen Stine

SJARMERER PÅ TV: Stine Gabrielsen og Jamina Heggedal utgjør et av deltakerparene i den åttende sesongen av «Sommerhytta». Foto: Erik Edland / TV 2

I høyden ovenfor blokklandskapet på Rødtvet i Groruddalen, i et rolig boligstrøk få meter unna de dype skoger og spredte tjern, ligger et hvitt trehus med romslig hage og en platting i prosess.

Her bor ekteparet Stine Gabrielsen (47) og Jamina Heggedal (45), datteren Iris Heggedal (19) – og Minischnauseren Bolla.

– Vi er så glade i å få besøk, så vi tenkte at vi kunne ta en liten matbit først, sier Jamina, og viser vei inn til spisebordet som er dekket opp med et brunt 70-tallsservise.

VARMT OG EKSOTISK: Hjemmet på Rødtvet i Oslo bærer preg av ekteparets reiselyst og Jaminas marokkanske opphav. Foto: Erik Edland / TV 2

Den helnorske duften av nystekte vafler blander seg med eksotiske innslag fra Marokko, Mexico og Brasil.

Grønne planter, varme fargetoner, bilder av formfulle kvinneskikkelser og stabler av reise- og interiørbøker skaper en god atmosfære – ikke minst på grunn av de smilende beboerne som denne våren er å se som deltakere i TV 2-programmet «Sommerhytta».

– Det var enten å bli med på reality eller å få en hund til, og en hund til var helt uaktuelt, sier de og ler.



NATURLIGE: – De er overraskende naturlige på TV. Jeg så for meg at de skulle være stivere, i alle fall i starten, sier datteren Iris. Foto: Erik Edland / TV 2

– For lut og kaldt vann

Det var datteren Iris som til slutt meldte Stine og Jamina på «Sommerhytta». Ekteparets ønske om å bryte det rutinepregede hverdagslivet gjorde at de hylte av glede da de fikk beskjeden om at de var plukket ut som deltakere.

– Det var da overtenninga startet. Vi har vært veldig mye «der oppe», synes jeg. Men det har jo vært et eventyr, sier Stine.



Mens damene snekret, pusset opp og innredet «blå hytte» i Kungsvik i Sverige i ti intense uker på forsommeren i fjor, var Iris hjemme alene med Bolla fra mandag til fredag.

I SVERIGE: – Vi glemte litt at det var kameraer der. Vi har jo sett mye reality på TV, men å få lov til å være med på innsiden var skikkelig kult, sier ekteparet. Foto: TV 2

– De kom hjem i helgene, men de var jo borte i over to måneder. Jeg kjente skikkelig på at de var så dypt inne i «Sommerhytta»-bobla, som jeg ikke fikk komme inn i. De glemte alt rundt.

19-åringen hadde russe- og eksamenstid mens moren og bonusmammaen var opptatt på TV-innspilling. Ringte hun dem, fikk hun sjeldent svar.

– På et tidspunkt sa jeg ifra: «Nå trenger jeg dere faktisk. Hallo, jeg er her!».



Mamma Jamina river av et vaffelhjerte mens hun lytter og nikker.



ALENE: Mens Stine og Jamina var dypt inne i «Sommerhytta»-bobla, følte Iris seg veldig alene hjemme på Rødtvet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vi trengte å få det i klartekst. At: «Det er litt krevende for meg nå». Vi la fra oss telefonene og var helt gærne. I helgene var vi så slitne at vi ikke var helt oss selv. Du gikk for lut og kaldt vann i ti uker, sier hun, og ser datteren inn i øynene.

Stine forklarer at «Sommerhytta» tærte voldsomt på kreftene.

– Vi var helt ødelagte. For det å jobbe fysisk fra morgen til kveld, å holde på så intenst med så mye nytt, det gjorde at vi var helt kake. Jeg bare lå rett ut den første helgen, husker jeg. Jeg orket ingenting.



For Iris ble fraværet av Stine og Jamina tøffere enn hun hadde trodd.

– Likevel er jeg glad for at de fikk denne opplevelsen, for de kom bra ut av det. Jeg hadde trodd det skulle føles mer uvant å se dem på TV, men jeg har ikke blitt flau én gang, sier hun og smiler.

TOK GREP: – Det var jeg som meldte dem på. Da søknadsfristen kom, merket jeg at de ville selv. Men jeg ga dem det ekstra, lille pushet og sa: «Nå må dere faktisk søke», sier Iris. Foto: Erik Edland / TV 2

Hadde mann og barn

Det var i 2003 at «Sommerhytta»-paret møttes for aller første gang. Øyeblikket var ikke av det følelsesladde og filmatiske slaget, men begrenset seg til et kort «hei» i trappeoppgangen i blokka.

– Jeg bodde sammen med pappaen til Iris nede i underetasjen i den ene lavblokka her nede på Rødtvet. Oppe i tredje etasje bodde Stine med sin daværende kjæreste, sier Jamina.

Den halvt marokkanske og mørke skjønnheten hadde truffet en gutt mens hun bodde i Brasil etter videregående. Senere flyttet hun hjem til Oslo med sin brasilianske kjæreste.

– Jeg så at Jamina var gravid, og etter hvert at hun fikk et lite barn, sier Stine.



NABO: Stine bodde tre etasjer over Jamina i en blokk på Rødtvet. Foto: Erik Edland / TV 2

Lysluggen i tredje etasje forsvant fra blokka i ett år, mens hun flyttet til Bergen og leide ut leiligheten på Rødtvet. Da hun kom tilbake i 2006, var hun blitt singel – og Jamina hadde blitt alenemamma til lille Iris.

Nede i kjellerleiligheten registrerte Jamina seg på det skeive sjekke-nettstedet Gaysir.

– Jeg gjorde det ene og alene fordi jeg skulle prøve å finne «hu naboen i tredje». Det gjorde jeg, og skrev: «Hei, hei. Naboen din fra kjelleren her. Jeg tror du har glemt å ta trappevaska». Herregud.

Jamina ler oppgitt av seg selv.

– Stine var ganske flørtende tilbake, og svarte noe sånt som: «Oi, er det hun søte moren i kjelleren?». Hun ble overrasket over at jeg var der, på Gaysir.

Stine smiler lurt.

– Ja, du hadde jo mann og barn, liksom, sier kona.

HVERDAGSLIV: – Vi elsker å være hjemme og se på TV, helst reality. Vi liker å ha besøk av venner og familie. Taco hver fredag, det er fast. «Spillet» hver søndag, sier familien. Foto: Erik Edland / TV 2

– Var ganske umoden

Trappevask-sjekkereplikken funket, for naboen i tredje og alenemoren i kjelleren ble raskt nære venner.

Etter hvert fortalte Stine at hun hadde fått følelser for Jamina.

– Jeg var jo klar, jeg. Jeg hadde ventet en stund allerede. Stine var ikke helt klar for å være min første jentekjæreste. Hun ville at jeg skulle ut og møte litt jenter først. Da gjorde jeg det. Og så ble vi sammen.

Ettersom faren til Iris hadde flyttet tilbake til Brasil, ble Stine en stadig viktigere person i den lille jentas liv.

SAMME HUMOR: – De har utviklet samme humor også, så de rotter seg sammen. Det er jeg som får gjennomgå her i huset, altså, sier Jamina. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det var veldig uvant i starten. Jeg var ganske umoden, egentlig. Jeg ville ha frihet og alt det der.

Hun retter litt på lua, og ser bort på 19-åringen med varme i blikket.

– Men jeg ville ikke byttet ut Iris med noe i hele verden. Fra hun var ganske liten har Iris føltes som mitt barn, sier Stine.

Iris svarer at hun ser mye av Stine i seg selv, og at hun er den hun søker for det rasjonelle. Mamma Jamina er den mer følelsesstyrte med de dype samtalene – men begge er hennes foreldre.

Da de giftet seg den 8. september i 2018, hadde Iris koreografert dansen til brudeparet som ble framført foran gjestene på Stratos – på taket høyt over Oslo by.

– Stine fridde i 2014. Vi snakket mye om at vi ikke hadde noe hastverk med å gifte oss, men så ble det litt ekstremt. Vi bare drøyde og drøyde, mest fordi vi sparte til et stort bryllup. Vi gjorde en skikkelig fest ut av det.



LYKKELIG GIFT: Fra bryllupsdagen i 2018, av bryllupsfotograf Michaela Klouda. Foto: Erik Edland / TV 2

Forberedt på hat

Selv i 2024 er det ikke alle som viser aksept overfor skeive. Når det lesbiske ekteparet åpent viser sin kjærlighet på «Sommerhytta» i til sammen 40 episoder, vet de at ikke alle er positivt innstilt.

– Vi er forberedt på at det kan komme hat, i den grad man kan forberede seg på sånt. Vi har jo sett historier med par som får stygge brev i posten, der folk som hater dem tar direkte kontakt. Det virker jo litt skummelt, sier Stine.

Foreløpig har de bare fått hyggelig respons.

– Vi går ikke rundt og er bekymret, men vi kommer ikke til å oppsøke diskusjonsforum på nett. Det er ikke noe vits i at vi ser det hatet i så fall. Vi får ikke gjort noe med det uansett, sier Jamina.

REGNBUEFLAGG: I et hjørne står et fargerikt flagg som symbol for at kjærlighet er kjærlighet, uavhengig av kjønn og legning. Foto: Erik Edland / TV 2

Iris himler med øynene over temaet. For henne er kjærligheten mellom de to mors-skikkelsene det mest naturlige i verden.

– Generasjonen til Iris forstår ikke at det skulle vært noe spesielt med dette. Det er ikke en greie for dem i det hele tatt. Det har påvirket oss også. For da jeg vokste opp, var det jo en kjempegreie. Nå er vi bare oss, sier Stine.

Kona er helt enig.

– Vi synes det er viktig å være med på Pride og at vi bidrar videre til normalisering og aksept. Samtidig er vi jo bare oss, uten å ha noen agenda ved å være på TV.

BYGGER: – Nå er det vår, så nå skal vi i gang med litt prosjekter her hjemme. Nå er det ut av dvalen, så nå skal vi bygge platting. Vi skal gjøre hagen fin også. Foto: Erik Edland / TV 2 Les mer GODT SAMARBEID: – Når vi diskuterer platting og uteområder, har vi så langt vært enige. Foto: Erik Edland / TV 2 Les mer ØSTKANT-IDYLL: Hunden Bolla koser seg i den romslige hagen. Like ved er den store Lillomarka. Foto: Erik Edland / TV 2 Les mer

På Rødtvet braker det løs når ekteparet bryter opp den gamle verandaen. De har ikke bygget noe sammen siden «Sommerhytta», men nå skal de sette opp en ny platting rundt huset.

De mener at den jobben vil gå mye lettere nå enn den ville ha gjort før de var med i TV 2-programmet.

– Selv etter så mange år sammen, så har vi lært hvordan vi faktisk kan få til å samarbeide. For det har vi hatt litt problemer med før. Nå måtte vi bare. Den beste måten å gjøre det på er kanskje at jeg leder og Stine blir ledet, har vi funnet ut av, sier Jamina.



Kona smiler.

– Det er hun som er fenriken her hjemme, skjønner du. Men jeg er en veldig lydig soldat.

