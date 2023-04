Jamie Foxx hasteinnlagt på sykehus

Den 55 år gamle skuespilleren måtte tirsdag hasteinnlegges, etter hva hans familie beskriver som en «sunnhetsmessig komplikasjon».

Det melder TMZ.

Ifølge rapporter ble Foxx innlagt på et sykehus i Thousand Oaks, California, etter å ha blitt rammet av alvorlige smerter i brystet. Nyheten om hans innleggelse ble først rapportert av TMZ, og det ble senere bekreftet av Foxxs representanter.

På bedringens vei

Sent onsdag kveld meldte Jamie Foxx sin datter, Corinne Foxx (29) at hennes far var på bedringens vei:

– Vi vil gjerne dele med dere alle, at min far, Jamie Foxx, hadde et medisinsk uhell i går. Heldigvis takket være rask behandling og god pleie, er han på bedringens vei, skriver hun på Instagram.

I tillegg sendte datteren hans en takk til all fansen som bekymret seg for hennes far.

– Vi vet hvor elsket han er, og vi setter pris på at dere ber for ham. Familien ber om respekt for privatlivet i denne tiden, skriver hun og avslutter med en kjærlig hilsen fra familien.

FAR OG DATTER: Corinne Foxx og Jamie Foxx ankommer den røde løperen i Los Angeles, oktober, 2022. Foto: Mario Anzuoni/Scanpix

Diabetes

Foxx er en kjent talsperson for viktige helseproblemer, inkludert diabetes. Han har tidligere snakket om hvor viktig det er å ta vare på helsen sin, og han har oppfordret folk til å være oppmerksomme på symptomene på sykdommer som diabetes og hjertesykdom.

Det er uklart om Foxxs sykdom har noen sammenheng med hans diabetes eller andre helseproblemer.